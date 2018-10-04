 Тимошенко тайно встречалась с олигархом Пинчуком, - расследование "Схем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Схем".

По словам журналистов, они дважды становились свидетелями, как машины, которыми пользуются Тимошенко и Пинчук, находились в одном месте и затем почти одновременно его оставляли. Это было 18 апреля и 24 сентября.







Журналисты дважды пытались спросить Тимошенко о том, что ее объединяет с Пинчуком. Однако, в первом случае она не захотела отвечать на вопросы журналистов, сославшись на подготовку к выступлению в парламенте. А во втором случае она покинула сессионный зал через ложу спикера парламента.

Кроме того, ее однорпартийцы в обоих случаях мешали работе журналистов.

"Сергей Власенко - сначала закрывал объектив камеры, а другой депутат Вадим Ивченко мешал оператору снимать проход Тимошенко в кулуарах", - отмечают в "Схемах".





Позже журналистам все же удалось пообщаться с Тимошенко.

На вопрос, сколько раз за прошедшие полгода она непублично встречалась с олигархом Виктором Пинчуком, она ответила следующее:

"Дорогие друзья, Виктор Пинчук самом деле в Украине организовал форум YES. Вы в курсе? И именно поэтому - столько, сколько нужно было, чтобы подготовить мое участие в форуме YES", - заявила кандидат в президенты.

Она уточнила, что он не готовил ее лично. В то же время это делала его команда.

"Но мы встречались и обсуждали участие нашей команды в форуме YES", - добавила она.

По словам журналистов, первая зафиксированная "схема" встреча Пинчука и Тимошенко состоялась за пять месяцев до форума YES, а вторая - через неделю после.

Кроме того, журналисты попросили Тимошенко подтвердить, встречалась она с Пинчуком тогда, когда они зафиксировали, как машины политика и миллиардера находились в одном месте и затем почти одновременно его оставляли.

"Я могу вам твердо сказать, что с Виктором Пинчуком - все, что касается форума YES, и все, что касается подготовки, ну, на самом деле Украина до новой итерации политической после президентских выборов, мы будем сотрудничать. У него очень фундаментальные международные связи и я считаю, что эти международные связи могут помочь Украине во многих вопросах", - сказала она.

Также Тимошенко заявила, что Пинчук не финансирует и не помогает ей в рекламной кампании.

"Категорически нет. Вот я хочу вам сказать, и никогда в жизни я эту линию не переступлю", - отметила кандидат в президенты.

Зато, как отмечают журналисты со ссылкой на отчет общественного движения "Честно, партия Тимошенко перечислила почти 11 с половиной миллионов гривен компании "Старлайт бренд контент", которая связана с олигархом.

"О том, что в партии могут быть теневые, не отраженные в публичных отчетах источники финансирования, свидетельствует красноречивый факт, озвученный ранее "Честно" и "Bihus Info": партия отчиталась о полученных десятках тысяч гривен взносов от пенсионеров, и, как оказалось, часть из этих доноров и не знали, что поддерживают политическую силу из своих карманов", - отмечают журналисты.

Также они спросили у Тимошенко о целесообразности ведения непубличных диалогов с олигархами.

"Дело в том, что есть публичные встречи, а есть встречи, где публичность на мой взгляд является нецелесообразной. Мы говорим о будущем страны, и я буду говорить со всеми, кто может будущем Украины что-то добавить", - ответила Тимошенко.

"Схемы" обратились с письменными вопросами и к Виктору Пинчуку и спросили, финансирует он партию "Батькивщина" и лично Юлию Тимошенко, и что обсуждалось на зафиксированных ими встречах.

В пресс-офисе фонда бизнесмена в ответ отметили, что Виктор Пинчук в рамках своей деятельности сталкивается с различными политиками и лидерами мнений.

"Нет Виктор Пинчук, ни его бизнес не финансируют ни одну политическую силу или лицо. (...) Для Виктора Пинчука, как общественного деятеля, и для его Фонда одним из основных приоритетов на данный момент являются вопросы, связанные с возможным внешним вмешательством в выборы 2019 году в Украине, кампаниями с дезинформации, фальсификации, манипуляции, кибератаки, fake news и связанными с этим угрозами и рисками для Украины, а также возможные противодействия этим вызовам для обеспечения честных и прозрачных выборов 2019 ", - говорится в ответе.

В пресс-службе отметили, что для решения этих вопросов Виктор Пинчук и его Фонд привлекает лучших зарубежных экспертов в этих сферах.

"Соответственно, этот круг вопросов Виктор Пинчук обсуждает и будет продолжать обсуждать в 2018 -2019 годах с украинскими государственными и политическими деятелями, в том числе и с лидером партии" Батькивщина "Тимошенко Ю.В.", - отметили в пресс-офисе Фонда Виктора Пинчука.

Соучредитель общественного движения "Честно" Олег Рыбачук считает, что Тимошенко могла сама инициировать встречи с Пинчуком, потому что "каждые выборы Пинчук интересен как владелец трех телеканалов".

Виктору Пинчуку принадлежат телеканалы ICTV, "Новый канал" и "СТБ".