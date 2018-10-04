 Координатору ОБСЕ Фришу не удалось посетить всех украинских заключенных в ОРДЛО, - Денисова

Об этом Денисова сообщила на своейстранице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили результаты его визитов к заключенным на востоке Украины. Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке", – написала омбудсмен.
Также Денисова сообщила, что российская сторона попросила Фриша посетить заключенных, содержащихся в Украине, и передала ему список этих лиц.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы обмена осужденных, которые были заключены до начала российской агрессии и находятся в тюрьмах на оккупированных территориях.
"Мой Офис ежедневно обрабатывает заявления от украинцев, которые готовы отбывать наказание на территории, подконтрольных Украине. У нас готовы все документы, необходимые для обмена, но российская сторона блокирует этот процесс", – отметила Денисова.
1 год ·
СБУ за 4 роки війни не виявило жодного московського шпигуна серед "єпископів" УПЦ ФСБ.
Натомість періодично звинувачує в роботі на москву українських націоналістів, які несміливо намагаються протидіяти цій небезпечній пропагандистсько-диверсійній мережі.
Зокрема раз в квартал СБУ, вустами "речника" чи завербованих журналістів об'являє Братство небезпечними промосковськими провокаторами, які (який жах!) мріють звільнити Лавру від пособників окупантів.
Зараз есбеушники інтригують за нашою спиною з метою перешкодити штурму Лаври, який нібито готується Братсвом 14 жовтня.
Лавру взяти не важко. Я вже робив це у 1992 році й лише дебілізм тодішнього українського керівництва повернув її до лап московитів.
Нині це зробити ще легше, але де ж тоді роговлятися есбеушним генералам?
Не захищайте мову, атопутіннападьот. Не чипайте УПЦ ФСБ, ато Костянтинопіль томасу не дасть. Вам не набридло?
Але ми не будемо штурмувати Лавру, принаймні не 14 жовтня. Цей день традиційно використивується Свободою, Нацкорпусом і Правим Сектором для пропагандистських заходів. Різкі дії будьяких націоналістів можуть асоціюватися з тими організаціями й нашкодити їхнім виборчим перспективам, а ми всі зацікавлені в тому, щоб такі перспективи у них були.
Окрім того, давайте цінувати ту СБУ, яка в нас є. Кращої не буде, а гірша бути могла б.
Спи спокійно, владика павло, не плач, софроній, не бійся, новінський. І на Покрову помоліться за СБУ, а не як в інші дні за ФСБ. майте хоч трохи вдячності.
https://www.youtube.com/watch?v=asWBiKOKl5A