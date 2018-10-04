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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (702) НАТО (6028) Польша (4518) Евросоюз (12081)

 Отношения с Венгрией не должны влиять на сотрудничество Украины с ЕС и НАТО, - руководитель Бюро национальной безопасности Польши

На следующем заседании совета НАТО-Россия будут рассматривать единственный вопрос: вопрос агрессии России против Украины.

Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох заявляет, что напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией не должно влиять на развитие сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Европейским Союзом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Относительно ситуации между Венгрией и Украиной: мы заинтересованы в том, чтобы это напряжение не влияло на сотрудничество Украины с НАТО, Европейским Союзом", – подчеркнул Солох.

Отдельно он отметил, что на следующем заседании Совета НАТО-Россия вопрос агрессии РФ против Украины станет единственным, который будет рассматриваться на повестке дня.

Напомним, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО. Будапешт заявляет, что Украина нарушает права венгров тем, что осуществляет образование на украинском языке.

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Кроме того, после ситуации с тайной раздачей украинцам венгерских паспортов на Закарпатье консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. Он должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3089726
 
   
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Поляки якось легко адаптуються до українців, а українці - до поляків...така от геополітика...
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Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох, являясь здравомыслящим человеком, абсолютно прав.
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Очень не хотелось бы, чтобы Мадьяры исправляли ошибку тирана Сталина. Я в Поляну каждый год езжу минеральную воду пить.
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Мадяр потроху виставляють у правильну позицію...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтношения с Венгрией не должны влиять на сотрудничество Украины с ЕС и НАТО, - руководитель Бюро национальной безопасности Польши
 
 
 
 
 
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