 Митинг в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на News.ru, об этом сообщает Telegram-канал Ингушетия_2018.
Как сообщалось ранее, пятеро депутатов заявили, что на заседании против ратификации соглашения проголосовали 15 депутатов из 24 присутствовавших, четыре бюллетеня были испорчены, и пять депутатов проголосовали "за". Но при подсчете голосов счетная комиссия фальсифицировала результаты голосования и запротоколировала, что за ратификацию проголосовали 17 человек, четыре бюллетеня испорчены, трое депутатов проголосовали "против".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО
В связи с этим депутаты намерены составить заявление в соответствии с регламентом парламента, и завтра этот вопрос должен быть рассмотрен вновь.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ингушетии заговорили о выходе из РФ по крымскому сценарию
вот тута есть речь о територии тоже о том что это тот же народ.
интересно кто у них старший мышь...
обридла вже та кацапня.
Кстати, вот теперь разкрывается кремлеконсервы в Балтииских странах, совподение что именно они в девеностые двигали волну териториальных претензии между станами Балтии - в том числе некоторые из них были депутатами да и министрами - точно, просто совподение, но серовно консерва.
им аллах разрешает
Если будет перенапряжение ситуации то этим уже займется Кадыров.
Русским все равно как эти крохи будут делить, в любом случае все это Россия.
А за Крым кроме Воробьева никто не вышел.
https://youtu.be/rCWgEA-aATs
Это ее старый прием стравливать там народы и ослаблять их на корысть московскому шовинизму..
Так что я не согласен с постом ниже...
Мuд Роисси @Fake_MIDRF 42 мин.42 минуты назад
Кадыров угрожает Ингушетии войной.
Распад СССР начался в 1989 году, когда азербайджанцы начали воевать с армянами. А теперь вот чеченцы пойдут войной на ингушей:
https://t.co/mxeHvXDiyG
через наших грузинских братьев