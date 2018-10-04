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 Митинг в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев

В столице Ингушетии Магасе продолжаются протесты против договора о границе с Чечней, на митинге уже собралось около 40 тысяч человек. Организаторы объявили акцию протеста бессрочной, так как депутаты Народного собрания, вышедшие к протестующим, рассказали о подтасовках во время голосования по принятию договора

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на News.ru, об этом сообщает Telegram-канал Ингушетия_2018.

Как сообщалось ранее, пятеро депутатов заявили, что на заседании против ратификации соглашения проголосовали 15 депутатов из 24 присутствовавших, четыре бюллетеня были испорчены, и пять депутатов проголосовали "за". Но при подсчете голосов счетная комиссия фальсифицировала результаты голосования и запротоколировала, что за ратификацию проголосовали 17 человек, четыре бюллетеня испорчены, трое депутатов проголосовали "против".


Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО

В связи с этим депутаты намерены составить заявление в соответствии с регламентом парламента, и завтра этот вопрос должен быть рассмотрен вновь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ингушетии заговорили о выходе из РФ по крымскому сценарию

Источник: https://censor.net.ua/n3089725
 
   
 Топ комментарии
 
Український воєнторг просто зобов'язаний їм допомогти!
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Інгуші виявилися з яйцями... Можливо це і стане каталізатором розвалу ЛаптьоРейху...
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Український воєнторг просто зобов'язаний їм допомогти!
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сто процентов, сценарии с кремля да и режисор от тудого.
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А зачем им это надо? Если это и так их территория.
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рамзанка - отцеубийца у кое-кого поперек горла стоит.
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Та ні, це знов піндоси хочуть посварити два братські народи...
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Этонемы. Мітинг у столиці Інгушетії Магасі оголошено безстроковим, повідомляється про швидку "підмогу" московських інгушів і місцевих росгвардійців - Цензор.НЕТ 3636 Мітинг у столиці Інгушетії Магасі оголошено безстроковим, повідомляється про швидку "підмогу" московських інгушів і місцевих росгвардійців - Цензор.НЕТ 3636 А серьезно если, то ингуши и нохчи - как раз и есть братские народы - вайнахи.
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как раз вчера смотрел стрим Киiвскои Руси с представителями чечни - и вот сегодня всё на оборот.
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https://www.youtube.com/watch?v=7VEpvEzAQEM

вот тута есть речь о територии тоже о том что это тот же народ.
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мышибратья?... де то я уже ето слышал..
интересно кто у них старший мышь...
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Та не, там действительно разница небольшая - меньше,чем между Украинцами и Литвинами. Ну,а главной крысой на Кавказе считает себя рамзанка-отцеубийца. И таки имеет основания - у него единственного на Кавказе есть собственная 75-тысячная армия, тренированная и оснащенная по последнему писку.
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Ну, мне эта тема ближе - у меня есть побратимы-вайнахи.
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не стоит переубеждать, есть такие кто ...., ну и бог сними.
Кстати, вот теперь разкрывается кремлеконсервы в Балтииских странах, совподение что именно они в девеностые двигали волну териториальных претензии между станами Балтии - в том числе некоторые из них были депутатами да и министрами - точно, просто совподение, но серовно консерва.
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Нельзя двигать территориальные претензии без поддержки тех кто эти претензии имеет на момент их движения.
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ну почему же нельзя - были границы на 1939 год, после этого появились куча конвенции, которые не идёт в ногу с границами 1939 - вот и прецидент, одни орут - давай старые границы другие - вот конвенции говорит что уже по новому смотрим границы, речь о морских. Мда, не позорь Израильскии флажок, если я тебя должен учить.
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хай друг друга режут
им аллах разрешает
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Ну-ну, посмотрим,как русня будет ингушей разгонять....
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Русня-только садением своими попками "на бутылка" может вайнахов "разгонять".Там Рамзанка Дыров-просто офуел.Распад Козлостана,начавшийся в 1917-м и 1991-м продолжается.
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А зачем русским разгонять ингушей?
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Зачем вообще кого то разгонять?
Если будет перенапряжение ситуации то этим уже займется Кадыров.
Русским все равно как эти крохи будут делить, в любом случае все это Россия.
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Молодцы. Показали пример как надо отстаивать свои границы.
А за Крым кроме Воробьева никто не вышел.
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Это татарам наука.Ингуши оказались круче татар в Крыму.
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И Воробьев оказался со стальными яйцами круче татар.
https://youtu.be/rCWgEA-aATs
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Воробьев митинговал на территории Украины.Это легче.А вот Балух действительно герой Украины.
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Как гражданин РФ может стать героем Украины?
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вообще то война между народами Кавказа нужна расейской империи..
Это ее старый прием стравливать там народы и ослаблять их на корысть московскому шовинизму..
Так что я не согласен с постом ниже...

Митинге в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев - Цензор.НЕТ 9235 Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 42 мин.42 минуты назад
Кадыров угрожает Ингушетии войной.
Распад СССР начался в 1989 году, когда азербайджанцы начали воевать с армянами. А теперь вот чеченцы пойдут войной на ингушей:

https://t.co/mxeHvXDiyG

Митинге в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев - Цензор.НЕТ 5185
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"Трактористы и шахтёры" Ингушетии - не желают быть ЛОХАМИ
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Чеченцам - пенсия от Путина- с 80 лет...- они живут до 100
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ингушам надо помогать, а не индонезии

через наших грузинских братьев
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В Чечне КЛАН КГБ - поставил "смотрящим" Кадырова- убийцу россиян...- И,что?
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В рамках федерации - митинг за землю, лишнее подтверждение что россия карточный домик.
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Путин ввёл в Ингушетию внутренние войска (росгвардию). Скоро начнётся серьёзный движ по всему Северному Кавказу

Мітинг у столиці Інгушетії Магасі оголошено безстроковим, повідомляється про швидку "підмогу" московських інгушів і місцевих росгвардійців - Цензор.НЕТ 4761
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Если серьезно, у хуйла так сильно рейтинг упал?
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Ингушам надо Тюмень с её нефтью - сжечь....
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Ингуши очень не любят осетин, а те их. Там везде ситуация такая, что чиркни спичкой и оно всё взорвется. Им для сохранения стабильности и территории нужна империя и диктатура. Иначе 3.14...ц. Только от их проблем Украине лучше не станет.
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А почему нет такого воодушевления на новостях из Каталонии. Чего хотят ингуши на самом деле-убрать Евкурова.
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Ингуши видно хотят "ДОТАЦИИ" ,как у Чечни...
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Россияне,- караульте подвалы -будут "САХАР" завозить...
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Как,их назовут - Ингушские хвашисты, или Ингуши-националисты???
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМитинг в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев
 
 
 
 
 
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