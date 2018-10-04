 Узника Кремля Сущенко перед этапированием в колонию посетили жена и дочь

Украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного в России по надуманному обвинению в шпионаже, в московском СИЗО посетили жена и дочь. Об в Твитере сообщил общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Сущенко в тюрьме "Лефортово" в Москве посетили жена и дочь. Я уже в Киеве", – написал Фейгин.

Он отметил, что 5 октября в Киеве будет открыта выставка рисунков Сущенко.

Кроме того, адвокат опубликовал обращение, которое Сущенко адресовал всем украинцам.

"Прошли два года заключения. Я вам чрезвычайно благодарен за вашу солидарность, помощь, поддержку и участие. Ни разу не сомневался в искренности таких коллективных действий. Надеюсь, вы и дальше продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешение ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, президента, общественности и простых людей. Низкий вам поклон! До встречи в Киеве!", – говорится в письме.

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Как сообщал ранее общественный защитник Сущенко Марк Фейгин, этапирование его подзащитного возможно в любой день начиная со следующего понедельника.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

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В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговорзаконным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину.

К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.

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