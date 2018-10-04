EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  7028  105
Все про:Крым (20664) СБУ (12876) Керченский мост (114)

 Выявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили факты противоправной поставки в Россию щебня для строительства Керченского моста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы выявили, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали ее, в частности через посредников российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

Смотрите: "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Сотрудники СБУ установили, что это предприятие при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

Выявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ 02

Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

Также смотрите: Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договора, контракта, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в оккупированном Крыму.

Выявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ 03

Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности.

Также читайте: Украина присоединилась к санкциям ЕС против России за строительство Керченского моста и к продлению введенных в 2014 году

Источник: https://censor.net.ua/n3089722
 
   
 Топ комментарии
 
В Украине торговать с казламордией , имеют право только избранные ...в первом туре
 показать весь комментарий
 
Оперативно.)))Мост построили,а щебень раньше завезли.А как они его через чонгар возили.Лучше бы молчали.Кто то в этой стране,после предательства фсбу в лугандоне в крыму,верит ,что те же предатели будут Украину защищать?Все кто не верит ,возвращаемся в 2014 год,когда сбушник ходарковский орал хуйло прийди.
 показать весь комментарий
 
Интерестно как они его туда переправили, у нас же границы "на замке" там доблестная НГ усиленная смотрящими от СБУ. 500 вагонов в кармане не провезешь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
то что рошено-ху#ловская резидентура финансируют строительство Керченского моста неизвестно только филиалу фсб в Украине
 показать весь комментарий
 
 
Скоро СБУ узнает, что и Фирташу в Крым на титановый завод возили сырье из Житомирской области.
И как всегда, разведут руки... мы не знали.
 показать весь комментарий
 
 
А прикинь, что с бедной СБУ станет когда она узнает, что на оккупированный Донбасс электричество и воду из Украины поставляют, да ещё и бесплатно. Это же финансирование оккупантов и государственная измена. Статья 111 уголовного кодекса.
И кто же в этом виноват? Может Саакашвили? Или Семенченко? А может Парасюк?
 показать весь комментарий
 
шото поменялось!!!
карьеры всегда прокурорские были
передел рынка, епть)))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх