 Выявлен факт поставки украинской компанией 28 тыс. тонн щебня для строительства Керченского моста, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы выявили, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали ее, в частности через посредников российской компании, которая является дочерней структурой "ОАО "Мостожелезобетонконструкция".

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Сотрудники СБУ установили, что это предприятие при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству Керченского моста. Всего в Россию было совершено 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн.

Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

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В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договора, контракта, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в оккупированном Крыму.

Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности.

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