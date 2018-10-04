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 В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"

В Москве считают, что Европу охватила "шпиономания".

Обвинения Гааги в адрес российских граждан, которые якобы пытались совершить хакерскую атаку на ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия), – "очередная срежиссированная пропагандистская акция" в отношении России. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Нидерланды, выславшие россиян еще в апреле, ждали "почти шесть месяцев", чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа РФ, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

"Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион", – отмечают в российском МИДе.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз осуждает Россию за хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия

Источник: https://censor.net.ua/n3089721
 
 
 Топ комментарии
 
Пациент поразмыслил и пришёл к выводу, что весь мир сошёл с ума! В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция" - Цензор.НЕТ 2635
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Пациент поразмыслил и пришёл к выводу, что весь мир сошёл с ума!
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у руцкого деда_ла, аж глаза на лоб полезли от результата своего творенья )))
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мда, а ведь не прошло и три года и от - а где ваши докозательства, до - постоянного оправдания, по сути одно мгновение.
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Ублюдки руснявые теперь априори виновны во всем дерьме! Горе - террор - войны - беженцы смерти - страдания это все нужно Разейской педерации по умолчанию! Или Австралию винить?
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нет такой нации. но рассиянские нацикы есть. парадокс.
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картинка - явный фейк. бо у руцкого кентавра, руки со всех сторон растут! )
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Кто то ждал от кацапов ,что то другого.Раньше хоть аквариум был,теперь на фоне разворовывания работают все топорней)))Вяликим не долго осталось.)))
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Нас там нет, ви все врете, ви русофобы, ми вас не любим и уйдём в Китай...😄
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Шо за нах? Геі катять бочку на педерасів.
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а те шо, хотели шоб им боярскими фуфыриками накатили?
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Даже если это и "шпионская пропагандистская атака", то это всего лишь профессиональный ответ на "гибридные" недоделанные разработки рыфляндии. Что хотели то и отсосали. И это только начало. Жрите суки, не обхляпайтесь. В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция" - Цензор.НЕТ 9052
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Наївний цивілізований світ ще намагається щось доводити. КОМУ? Це ж все одно, що вгашеному і озвірілому рецидивісту розповідати про норми поведінки в нормальному суспільстві. Більш потворного державного утвореня ніж спадкоємиця Золотої Орди московія ще не було, немає і ніколи не буде
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Просто в запоребье до сих пор не понимают - "как можно толлерантно относится к геям, но не любить рассиян?"...
Они не понимают, что гей и 3/14дорас это не синонимы...
Гей - сексуальная ориентация.
3/14дорас - состояние (зачастую) скрепной души и основная доктрина международной политики запоребья...
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а ведь те кому на сегодня 20-30 лет и жывёт запоребрие, своим детям выпивая какои то шмурдяк будет плакатся - какую страну плешывии вофка развалил - и не словом, что сами за его голосовали.
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За такие крамольные мысли, остатки ватников будут бить бамбуковыми палками китайские братья и бить плетьми муджахеды.
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Это срежиссированная пропагандистская акция
...
со стороны ГРУ РФ
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Как мне нравится, что кацапам теперь приходится оправдываться постоянно)) Бумеранг никто не отменял) Это вам за Украину, за ваше вранье. Все ближе и ближе изоляция РФ.В помощь вам санкций больших и маленьких)
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они не шпионы, просто паспорта на одну цифру различаются, и такси из гру в аэропорт заказывали, а так обычные туристы.
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Небось на ноуте ещё и наклейка с инвентарным номером была. А то ж бюджет не резиновый, всё подотчетно...

У одного из грушников пойманных в Нидерландах обнаружен ноут, который использовался во взломе ОЗХО, во взломе малайзийского сервера с информацией о расследовании #MH17 и засветился в швейцарском отеле на съезде WADA
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чем больше кацапских воплей, тем круче валится деревянный
EUR/RUB 77,0975+1,4265+1,89% USD/RUB 67,0002+1,1302
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Та ніхто іншого не чекав,брехня-символ роісі!
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казламордые отмазки всегда одни и те же.
пора их уже поставить на schedule, что бы они сами автоматом уходили в ефир.
"блок 15 - ихтамнеты" в 19:00 пошел - и раз он уже в фесйбуке.
и машке из запоя выходить не нужно, и мерину покидать стойло незачем.
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Ну да, ну да… И МН17 вы не сбивали, и Крым не захватывали, и в Сирии ваших нет, да и Скрипаль сам яду нажрался… Похоже мельдоний употребляют не только российские спортсмены…
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"
 
 
 
 
 
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