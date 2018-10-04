 С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Фейсбуке.

Он отметил: "С понедельника 8 октября начинаем восстанавливаться контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей. Делаем это не ради штрафов.

С 2005 года на дорогах Украины погибли 74 000 человек, травмы около 600 000. Основная причина - несоблюдение скоростного режима. Причем опасности подвергаются и взрослые, и, что особенно горько, дети.

Что будем делать:

Мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах.

Контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного.

Жесткий весовой контроль.

Отдельная программа защиты детей и введение световых элементов одежды, чтобы детей было видно.

Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть.

P.S. Наказания и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость".

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