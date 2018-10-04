 С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в Фейсбуке.
Он отметил: "С понедельника 8 октября начинаем восстанавливаться контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей. Делаем это не ради штрафов.
С 2005 года на дорогах Украины погибли 74 000 человек, травмы около 600 000. Основная причина - несоблюдение скоростного режима. Причем опасности подвергаются и взрослые, и, что особенно горько, дети.
Что будем делать:
Мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах.
Контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного.
Жесткий весовой контроль.
Отдельная программа защиты детей и введение световых элементов одежды, чтобы детей было видно.
Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть.
P.S. Наказания и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость".
Сколько лет они этого ждали, джекпот.
как первый в мире еврей-гаишник
такое еще в мире где то есть?
причем здесь наказание в виде лишения денег??? это всего лишь то чем проще всего наказать. и не ради безопасности на дороге. а только ради денег.
Заявление гаишника: В связи с тяжелым материальным состоянием прошу выдать радар на двое суток.