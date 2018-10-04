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Все про:дороги (1704) контроль (155) скорость (32)

 С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман

В Украине с понедельника, 8 октября, возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Владимир Гройсман  написал в Фейсбуке.

Он отметил: "С понедельника 8 октября начинаем восстанавливаться контроль соблюдения скорости на дорогах. Первая неделя в режиме предупреждений, а дальше применяем все механизмы наказания нарушителей. Делаем это не ради штрафов.

С 2005 года на дорогах Украины погибли 74 000 человек, травмы около 600 000. Основная причина - несоблюдение скоростного режима. Причем опасности подвергаются и взрослые, и, что особенно горько, дети.

Что будем делать:

 Мобилизация всех средств наблюдения ситуации на дорогах.

Контроль соблюдения технических норм транспорта, особенно общественного.

Жесткий весовой контроль.

Отдельная программа защиты детей и введение световых элементов одежды, чтобы детей было видно.

Должны сократить аварийность и смертность на дорогах минимум на треть.

P.S. Наказания и штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это однозначно не будут фары или известные ранее "Визири", - руководитель Департамента патрульной полиции Белошицкий о новых измерителях скорости

Источник: https://censor.net.ua/n3089720
 
 
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Это новый будет неофициальный день полиции. С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7543
Сколько лет они этого ждали, джекпот.
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Опять загнали мусоров по "кущам" лаве шефам зарабатывать
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Оно то так, но начальник физически не сможет брать сотни тысяч в день, посему рядовые будут имень на посредничестве не меньше чем имели на дороге, объемы то вырастут в сотни раз, думаю в больших городах за час можно нафоткать не меньше чем на миллион грн не правильно припаркованных. И потом начнется у шефа телефон красный, тот прокурор, тот судья, тот с АП, тот с НАБУ, тот спрашивает куда завезти половину. Короче ментовская работа в нач.милиции стала, это однозначно.
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Может.В обласных управах такие цены на должности,что любой средний бизнес просто отдыхает.
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Дело вовсе не в суммах, а в колличестве, здесь когда то была статья, аваков писал что в тестовом режиме только на одном перекрестке в Киеве система зафиксировала за час нарушений больше чем на миллион. Т.е. можно смело утверждать что в среднем обл.центре ежедневно будет фиксироваться не менее 10 тыс нарушений, с этих 10 как минимум 3 будут чиновники или их родственники, а теперь представьте себя на месте начальника, Вы сможете физически за день провести 3 тыщ телефонных разговоров, причем каждый будет звонить и из вежливости заходить из далека: "Здравствуй дорогой, как жена как дети..." И это мы говорим только о чиновниках, а сколько будет знакомых нижестоящих ментов, там вся управа 9.10 будет сидеть у ответственного за удаление с чемоданами бабла от своих знакомых или просто тех кто заплатил.
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Кортеджей и чинуш это тоже будет касаться или как барна ,пошел нахер)))Это распухшая рожа винницкая врет как и его патрон.Флешмоб от Оли Поляковой.Соберитесь вместе и идите вместе с барной в сраку
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До чиновников и их детей мажоров в первую очередь примените, а потом указывайте остальным что делать.
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Чтобы вы уже не делали, месяц март приближается, и нтчего вам уже не поможет.Янукович тоже думал гайки автомобилистам закрутить, и где он сейчас???И этих уйдут.
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Грося наводит порядок на дорогах ... А Аваков в это время , очевидно ищет экономическое чудо для страны , хлопцы вы не чего не попутали
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может грося просто хочет попасть в книгу рекордов гиннеса
как первый в мире еврей-гаишник
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Ему можно даже без радара стоять ...с шляпой и табличкой - Нв экономику
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трехполоска в городе 50 км/ч
такое еще в мире где то есть?
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Может в рашке, у нас власть ей во всем подражает. С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5498
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да есть и очень многих местах, в том числе 5-7 полос и серовно мах 50км/ч
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этаж какая радость,бабло само идет в карманы - гройсман - полиция вся за тебя
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С 8 октября возобновляется контроль над соблюдением скорости получения бабла на дорогах, - Гройсман.
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Ни вона невинувата С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2298.Нема у менского алкаша доказив,зато на счет капнуло нехило С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2298
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Скоро вже рік злочину. Нехіло накапало.
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Контроль соблюдения скорости должен быть введен с контролем ремонта дорог и расследованием, с какой скоростью бюджетные деньги на это самый ремонт умчались в карманы будочников.
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штраф за нарушение правил дорожного движения должны быть достаточно серьезными, чтобы водители думали перед тем, как нажать газ и превысить скорость - довольно эфективно минимальный 1км/ч =20 евро, ну это если зарплата или доходы или имущество до среднего уровня в Украине, а всё что выше, имеется коефициент, которыи 1,++
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Пострибали, та на тій сраці і сіли. Все повертається на круги своя.
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Я за, только полностью отменить финансирование мусоров из госбюджета, все что получают из штрафов - идет на зарплаты, приусы, вертолеты и прочую мусорскую лабуду. Из наших налогов - ни копейки.
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Мусорыльники дождались бабло косить... С 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6876 а законодательство камеры фиксации в автоматическом режиме - вероятно что для лошар которые об об этом и не знают.
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3 месяца писала персона женского пола, почти дословно "что вы крутите новости про евробляхи и превышение скорости?! Просто скажите что возвращаете старых ментов!"
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единственный верный штраф за превышение скорости - это принудительная остановка и запрет на движение например в течении часа.
причем здесь наказание в виде лишения денег??? это всего лишь то чем проще всего наказать. и не ради безопасности на дороге. а только ради денег.
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Вспоминается старый анекдот:
Заявление гаишника: В связи с тяжелым материальным состоянием прошу выдать радар на двое суток.
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жи довская рожа когда будет горячая вода??????????????
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС 8 октября возобновляется контроль соблюдения скорости на дорогах, - Гройсман
 
 
 
 
 
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