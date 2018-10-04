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 Порошенко и Лайчак обсудили взаимодействие двух стран накануне председательства Словакии в ОБСЕ

Президент Петр Порошенко принял министра иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослава Лайчака.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Отдельное внимание было уделено алгоритму взаимодействия двух стран в контексте председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году. Речь шла, в частности об улучшении роли этой организации в мониторинге соблюдения прав человека на оккупированных территориях Украины и процессе освобождения украинских политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИЕД Словакии опровергли ​​информацию о якобы сотрудничестве государства с оккупированным Крымом, распространенную СМИ РФ

Также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.

Источник: https://censor.net.ua/n3089718
 
   
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"норис чак - харош и без лайчак" )) так, просто. по поводу алгоритмов и мониторинговых прог Программера в сфере торговли и базара его не основных виртуальных игроков )))
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