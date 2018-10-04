 Порошенко и Лайчак обсудили взаимодействие двух стран накануне председательства Словакии в ОБСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Отдельное внимание было уделено алгоритму взаимодействия двух стран в контексте председательства Словакии в ОБСЕ в 2019 году. Речь шла, в частности об улучшении роли этой организации в мониторинге соблюдения прав человека на оккупированных территориях Украины и процессе освобождения украинских политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.

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Также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества.