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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5162) протест (4321) стрельба (2337) строительство (1562)

 Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция допрашивает 9 человек. У двоих из них изъяли оружие.

На пляже Ланжерон в Одессе произошли стычки между сторонниками и противниками строительства возле дельфинария "Немо" нового корпуса гостиницы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Несколько десятков представителей ряда организаций, в числе которых ВО "Автомайдан", ВО "Свобода", партия "Национальный корпус", "Уличный фронт" и другие пришли на пляж Ланжерон протестовать против строительства.

Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 01

Активисты принесли с собой увеличенную копию приказа Государственной архитектурно-строительной инспекции, запрещающего строительство в данном месте, и хотели вручить его застройщику. К ним никто не вышел, и люди прикрепили копию на металлическое ограждение.

Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 02

Часть противников строительства перелезла через забор, заявив, что на стройплощадке находятся так называемые "титушки", которые намереваются напасть на активистов. Затем на площадку сломав забор, прошли другие участники акции протеста. Внутри находились около десяти мужчин спортивного телосложения, закрывавших лица масками. Раздались выстрелы.

Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 03
Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 04
Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 05

Прибывшие на место полицейские локализовали конфликт. Правоохранители и активисты требовали, чтобы люди в масках открыли лица, но те отказывались.

Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 06

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщают, что на пляже Ланжерон произошли события, во время которых один из активистов выстрелил в воздух. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

"Сейчас для выяснения обстоятельств инцидента в отделение полиции приглашеты девятеро участников сотытий, среди которых как представители общественных организаций, так и лица, находившиеся на тот момент на территории строительства. У двоих мужчины изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу", – сообщают в полиции.

Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 07
Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 08
Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 09
Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор 10

Источник: https://censor.net.ua/n3089717
 
   
 Топ комментарии
 
при агенте Кремля Саакашвили такой херьни в Одессе не было..... Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор - Цензор.НЕТ 2036
А сейчас каждую неделю....
Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор - Цензор.НЕТ 9144
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А чого не пишуть: попали вони у той воздух, чи ні?
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Неправда, бо у вьому винні соєві і особисто пєтя з ліпецької фабрики🤣
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при агенте Кремля Саакашвили такой херьни в Одессе не было..... Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор - Цензор.НЕТ 2036
А сейчас каждую неделю....

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Зато теперешний мэр Одессы Труханов уже свалил в 18-ую командировку в этом году и вторую в Грецию.

Пока цель визита не известна. Ранее мэр намекал, что Одесса принимает переймет опыт борьбы с мусором в Греции. Больше ума ни на что не хватает или более важных проблем стало меньше?
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Так он лошара по сравнению с гарантом, тот по несколько раз в неделю в зарубежной командировке, а если не сложилось то в командировке по стране-ленточку перерезает.
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У Пороха большая конюшня, где таких меринов, которые бороздят надо и не надо заграницы, вагон и маленькая тележка.
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Вообще-то эта стройка началась как раз при грузине. И грузин не был МЭРОМ Одессы. Ты вообще в курсе обязанностей губернатора области?
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А чого не пишуть: попали вони у той воздух, чи ні?
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Как всегда, виновны противники строительства, защитники экологии, борцы за справедливость, праведники и просто честные граждане.
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Неправда, бо у вьому винні соєві і особисто пєтя з ліпецької фабрики🤣
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Дельфінарій Немо😊 Це ж треба ще підводний човен Наутілус?
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Нова полиция как всегда, наблюдала кто таки победит, чтобы по финалу сказать победителю: МЫ ВСЕГДА БЫЛИ С ВАМИ !!!
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Юридическое право такая гнилая штука...
- вы незаконно стройку ведете!
- а с чего вы решили что это стройка?
- ну вот забор, сваи забивают! Вон рабочие!
- а вы эксперт по строительству?
- нет
- ну и вот...
И тд и тп.
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Так а с чего Вы взяли, что молодые люди что то разрушили ?
Стройки то не было, был какой то мусор мешавший проходу к морю, ну ребята решили его по пионерской привычке убрать. Сутички на скандальному будівництві в Одесі: противники будівництва стріляли в повітря і зламали паркан - Цензор.НЕТ 8337
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Да, можно, только эти молодые ребята работают на первых
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Не заплатили за стройку активистам? А-я-яй...
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Одесситы та валите этого Труханова вместе с его бандой, сколько вы уже этот беспредел будете терпеть.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов входил в банду, которая могла быть причастна к убийствам, контрабанде оружия и наркотиков, а также оффшорным махинациям. Об этом 23 апреля BBC сообщило со ссылкой на данные полиции Италии и архив Paradise Papers.Согласно публикации, группировка действовала в Одесском порту и зарабатывала на нефтяной промышленности. После распада СССР банда перебралась в Европу, а Италию использовала как свою базу. В конце 1990-х европейские правоохранители четыре года отслеживали передвижения членов банды и прослушивали их телефонные разговоры.
«Они описывали убийства, которые были особенно жестокими: «Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась… Я убил его многими ударами»… Они были чрезвычайно жестокими», - отметила заместитель комиссара итальянской полиции Нунция Савино.
Издание опубликовало скриншот из доклада полиции Италии от 1998 года с фотографией, на которой якобы изображен Труханов.
В банде каждый член имел свою роль, говорится в материале. Труханов, по словам Савино, учил злоумышленников рукопашному бою и снайперской стрельбе. Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы в своем время отбывал срок за убийство, а Николая Фомичева описывают как «жестокого вооруженного человека».
Большинству членов банды так не предъявили обвинения, так как их преступления не совершались в Италии, отмечает издание. Позже расследование прекратили.
Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт поселился в Лондоне, а Фомичев переехал в Бельгию.
В материалах международной юридической компании Appleby, известных как «Архив райских островов», указывается, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер, который женат на сестре Ангерта, создал и руководил десятками оффшорных компаний Rubicon Group, выяснило издание. Труханов якобы имел большие доли в четырех из них.
С 2001 года через оффшоры группировка приобрела ряд квартир в Лондоне, в том числе апартаменты за 12,5 млн фунтов (около 440 млн грн), утверждается в расследовании.
Труханов в комментарии журналистам указанную информацию опроверг. Он отметил, что она «подрывает его честь, достоинство и репутацию».
Источник: https://begemot.media/news/truhanov-vhodil-v-bandu-kotoraya-mogla-byt-prichastna-k-ubijstvam-kontrabande-narkotikov-i-ofshornym-mahinatsiyam/
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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