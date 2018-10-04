 Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пляже Ланжерон в Одессе произошли стычки между сторонниками и противниками строительства возле дельфинария "Немо" нового корпуса гостиницы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Несколько десятков представителей ряда организаций, в числе которых ВО "Автомайдан", ВО "Свобода", партия "Национальный корпус", "Уличный фронт" и другие пришли на пляж Ланжерон протестовать против строительства.

Активисты принесли с собой увеличенную копию приказа Государственной архитектурно-строительной инспекции, запрещающего строительство в данном месте, и хотели вручить его застройщику. К ним никто не вышел, и люди прикрепили копию на металлическое ограждение.

Часть противников строительства перелезла через забор, заявив, что на стройплощадке находятся так называемые "титушки", которые намереваются напасть на активистов. Затем на площадку сломав забор, прошли другие участники акции протеста. Внутри находились около десяти мужчин спортивного телосложения, закрывавших лица масками. Раздались выстрелы.







Прибывшие на место полицейские локализовали конфликт. Правоохранители и активисты требовали, чтобы люди в масках открыли лица, но те отказывались.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщают, что на пляже Ланжерон произошли события, во время которых один из активистов выстрелил в воздух. Вследствие выстрелов никто не пострадал.

"Сейчас для выяснения обстоятельств инцидента в отделение полиции приглашеты девятеро участников сотытий, среди которых как представители общественных организаций, так и лица, находившиеся на тот момент на территории строительства. У двоих мужчины изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу", – сообщают в полиции.







