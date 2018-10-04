 Стычки на скандальной стройке в Одессе: противники строительства стреляли в воздух и сломали забор. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пляже Ланжерон в Одессе произошли стычки между сторонниками и противниками строительства возле дельфинария "Немо" нового корпуса гостиницы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".
Несколько десятков представителей ряда организаций, в числе которых ВО "Автомайдан", ВО "Свобода", партия "Национальный корпус", "Уличный фронт" и другие пришли на пляж Ланжерон протестовать против строительства.
Активисты принесли с собой увеличенную копию приказа Государственной архитектурно-строительной инспекции, запрещающего строительство в данном месте, и хотели вручить его застройщику. К ним никто не вышел, и люди прикрепили копию на металлическое ограждение.
Часть противников строительства перелезла через забор, заявив, что на стройплощадке находятся так называемые "титушки", которые намереваются напасть на активистов. Затем на площадку сломав забор, прошли другие участники акции протеста. Внутри находились около десяти мужчин спортивного телосложения, закрывавших лица масками. Раздались выстрелы.
Прибывшие на место полицейские локализовали конфликт. Правоохранители и активисты требовали, чтобы люди в масках открыли лица, но те отказывались.
В Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщают, что на пляже Ланжерон произошли события, во время которых один из активистов выстрелил в воздух. Вследствие выстрелов никто не пострадал.
"Сейчас для выяснения обстоятельств инцидента в отделение полиции приглашеты девятеро участников сотытий, среди которых как представители общественных организаций, так и лица, находившиеся на тот момент на территории строительства. У двоих мужчины изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу", – сообщают в полиции.
А сейчас каждую неделю....
Пока цель визита не известна. Ранее мэр намекал, что Одесса принимает переймет опыт борьбы с мусором в Греции. Больше ума ни на что не хватает или более важных проблем стало меньше?
- вы незаконно стройку ведете!
- а с чего вы решили что это стройка?
- ну вот забор, сваи забивают! Вон рабочие!
- а вы эксперт по строительству?
- нет
- ну и вот...
И тд и тп.
Стройки то не было, был какой то мусор мешавший проходу к морю, ну ребята решили его по пионерской привычке убрать.
«Они описывали убийства, которые были особенно жестокими: «Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась… Я убил его многими ударами»… Они были чрезвычайно жестокими», - отметила заместитель комиссара итальянской полиции Нунция Савино.
Издание опубликовало скриншот из доклада полиции Италии от 1998 года с фотографией, на которой якобы изображен Труханов.
В банде каждый член имел свою роль, говорится в материале. Труханов, по словам Савино, учил злоумышленников рукопашному бою и снайперской стрельбе. Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы в своем время отбывал срок за убийство, а Николая Фомичева описывают как «жестокого вооруженного человека».
Большинству членов банды так не предъявили обвинения, так как их преступления не совершались в Италии, отмечает издание. Позже расследование прекратили.
Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт поселился в Лондоне, а Фомичев переехал в Бельгию.
В материалах международной юридической компании Appleby, известных как «Архив райских островов», указывается, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер, который женат на сестре Ангерта, создал и руководил десятками оффшорных компаний Rubicon Group, выяснило издание. Труханов якобы имел большие доли в четырех из них.
С 2001 года через оффшоры группировка приобрела ряд квартир в Лондоне, в том числе апартаменты за 12,5 млн фунтов (около 440 млн грн), утверждается в расследовании.
Труханов в комментарии журналистам указанную информацию опроверг. Он отметил, что она «подрывает его честь, достоинство и репутацию».
Источник: https://begemot.media/news/truhanov-vhodil-v-bandu-kotoraya-mogla-byt-prichastna-k-ubijstvam-kontrabande-narkotikov-i-ofshornym-mahinatsiyam/