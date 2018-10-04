EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1179  49
Все про:Геращенко Ирина (1225) оккупация (6637) самоуправление (81) Донбасс (17100)

 Принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева на переговорах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Сегодня ВР продлила до 31 декабря 2019 закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)

Обсуждение было непростым, но в рамках парламентской дискуссии, за что отдельное спасибо моим соратникам и единомышленникам, но - и оппонентам, которые, несмотря на сложность темы, держали себя в руках, без драки и криков.
ЕС и США уже поздравили принятие этого закона.

БПП и НФ, внефракционных голосовали ЗА, так как этот закон - усиливает переговорного позиции наших дипломатов и партнеров в ЕС для сохранения санкций против РФ. Опоблок голосовал ЗА, ибо рассчитывает на избирателей Донбасса. Вот и все объяснение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Теперь о других спекуляциях на теме закона.

1. Само содержание закона было проголосовано в сентябре 2014 и марте 2015, в самые сложные времена обострения на фронте. Но закон так и не был реализован на практике из-за деструктивной позиции РФ и их марионеток.

2. Год назад и сегодня было техническое голосование о продлении действия закона. Точка. Ни о какой амнистии или других страшилках, а исключительно сроки действия закона. Год назад нас пугали Гиви-Моторолой-Захарченко в парламенте, но эти персонажи заседают в аду, а не в ВР, и ждут там своего подельника - Путина. Все эти страшилки - чтобы покричать "зрада."

3. Закон не вступит в действие без демилитаризации, деоккупации, разоружения Донбасса. По моему убеждению, его реализация вообще невозможна без введения миротворческой миссии на Донбасс. А именно миротворцев добивается Украина.

Также читайте: Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

4. Этот закон усиливает переговорного позиции украинских дипломатов и наших друзей в ЕС по пролонгации санкций против РФ. Почему? В ЕС 7 стран группы риска, мечтающих снять санкции с РФ. Если бы Украина не продлила срок действия закона, эти дружеские Кремлю страны уже завтра бы заявили, что Украина не выполняет политический блок минских соглашений, а потому с РФ тоже надо снять санкции, наложенные за невыполнение соглашений, мол, никто не выполняет. Да, это очевидно перекладывание с больной головы на здоровую, но мир жесток. Москва мечтала снять санкции с себя нашими руками. И поэтому я горжусь государственной позицией всех коллег, кто принял это непопулярное и непростое решение и продлил действие закона.

6. Обратите внимание, что ЕС и США поздравили с пролонгацией закона, а Москва молчит! Это и есть маркер, кому выгодно, а кому нет технический закон, который точно не будет реализован - именно из-за деструктивные действия Москвы, которая не собирается уходить из Донбасса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

7. Амнистия. Мне стыдно, что коллеги из оппозиции сегодня откровенно манипулировали, как будто мы голосуем за амнистию убийц. Ответственно заявляю- это неправда! Закон об амнистии был проголосован еще в сентябре 2014 Но он не вступил в действие. Под амнистию - и в законе это четко виписано- не попадают убийцы, террористы, причастные к сбиванию МН 17, насильники, мучители и палачи заложников. Аминстию других "заблудших", которой все равно заканчивается какая - либо война, будут осуществлять украинские суды по украинскому законодательством, только после деоккупации и разоружения. Разве не за это мы боремся?

8. Что дали минские соглашения? Остановили полномасштабное наступление и полномасштабную войну. А значит, сохранили тысячи жизней украинцев! Разве это не важно? Я и дальше буду бороться за жизнь каждого украинца.

Еще раз спасибо всем коллегам, которые сегодня заняли не популистскую, а государственную позицию".

Также читайте: Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3089714
 
 
 Топ комментарии
 
Если голосует оппоблок, то все "усилят", но отвечать рано или поздно придется шокошобле.
 показать весь комментарий
 
Набридло вже слухати цю брехню. Мінські угоди - це зрада України. Порошенко організував котли на Донбасі та знищення наших солдат. Це було зроблено для того, щоб виправдати Мінські угоди. Порошенко, Геращенко та інші зрадники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
 показать весь комментарий
 
Із барабанним боєм показової антимосковської риторики українцям знову підсовують фактично прийняття вимог ворога. Тепер Путіну достатньо виконати бодай частину Мінських домовленостей - і його союзники по Нормандському формату змусять Україну виконувати норми цього закону.

А на ділі це означає: амністію бойовиків; визнання «депутатів», яких там оберуть за списками Кремля; створення з цих бойовиків загонів «народної міліції», яку контролюватимуть ті ж самі депутати.

І найцинічніше - Україна має утримувати ці «удільні князівства» своїм коштом!

Влада прекрасно розуміє, який злочин вона скоює. Тому панічно боїться, що українці дізнаються правду про цей закон.

І саме тому 16 вересня 2014 року, коли його вперше поставили на голосування, з парламентської зали вигнали всіх журналістів та вимкнули табло (вперше в історії незалежної України!)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
https://www.youtube.com/watch?v=EMoRGRmokPk

Как Украинские бронекатера распугали путинских ихтамнетов

кацапы планировали захват украинских кораблей при проходе через Керченский пролив, но вышел большой облом.
 показать весь комментарий
 
 
Если голосует оппоблок, то все "усилят", но отвечать рано или поздно придется шокошобле.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
И этого не забудьте. Наверно их главарь. Всех перед ответом ))

Kurt Volker‏Подлинная учетная запись @SpecRepUkraine
вітання @poroshenko, @AndriyParubiy і @verkhovna_rada з продовженням особливого статусу. Це важливий крок. Україна виконує свою частину задля миру. Тепер черга Росії. Розчарований тим, що деякі основні політичні діячі не підтримали цей важливий крок. #ДонбасЦеУкраїна

Клоуны зрадо#бские
 показать весь комментарий
 
Ирка не скромничай.Давай уже парад в Севастополе от начкара соевого проводи.С трибуны зрады на всю страну обещал Принятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6160.Самое время повысить рейтинг мальдивского)))
 показать весь комментарий
 
 
Этот закон - простая формальность. Продлен он или нет - никакого значения не имеет.
 показать весь комментарий
 
 
У нас все "законы", что не касаются интересов "элиты" - пустая формальность...
 показать весь комментарий
 
 
Із барабанним боєм показової антимосковської риторики українцям знову підсовують фактично прийняття вимог ворога. Тепер Путіну достатньо виконати бодай частину Мінських домовленостей - і його союзники по Нормандському формату змусять Україну виконувати норми цього закону.

А на ділі це означає: амністію бойовиків; визнання «депутатів», яких там оберуть за списками Кремля; створення з цих бойовиків загонів «народної міліції», яку контролюватимуть ті ж самі депутати.

І найцинічніше - Україна має утримувати ці «удільні князівства» своїм коштом!

Влада прекрасно розуміє, який злочин вона скоює. Тому панічно боїться, що українці дізнаються правду про цей закон.

І саме тому 16 вересня 2014 року, коли його вперше поставили на голосування, з парламентської зали вигнали всіх журналістів та вимкнули табло (вперше в історії незалежної України!)
 показать весь комментарий
 
 
Главное больше шуму... да Путина ругать...
 показать весь комментарий
 
 
А сьогодні ще і радіотрансляцію по національному радіо припинили після слів гіращенки, теж вперше.
 показать весь комментарий
 
 
Набридло вже слухати цю брехню. Мінські угоди - це зрада України. Порошенко організував котли на Донбасі та знищення наших солдат. Це було зроблено для того, щоб виправдати Мінські угоди. Порошенко, Геращенко та інші зрадники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
 показать весь комментарий
 
 
медведчук просто так на своём самолете катать не будет
ирка шалава шакаладная
 показать весь комментарий
 
 
слухати ірку, всеодно що балалайку слухати, тут головне хто в руки візьме, зараз, вочевидь ірці краще ніж будь-коли, значить буде старатись і виспівувати, хто її осудить.
 показать весь комментарий
 
 
"На безрыбье и рак - рыба,
На безрыбье и попа - соловей".
 показать весь комментарий
 
 
Ира ты в какой сотне на майдане была?
 показать весь комментарий
 
Хватит уже врать , думай уже куда будешь бежать
 показать весь комментарий
 
 
Жопоблок и БПП спелись вместе. И говорят что ето хорошо. Я сомневаюсь, что жопоблок голосовал не посовещавшись с Хуйлом. Так что ето так же полезно как и торговля с ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вот их главарь. Вот жеж козлы )))

Kurt Volker‏Подлинная учетная запись @SpecRepUkraine

вітання @poroshenko, @AndriyParubiy і @verkhovna_rada з продовженням особливого статусу. Це важливий крок. Україна виконує свою частину задля миру. Тепер черга Росії. Розчарований тим, що деякі основні політичні діячі не підтримали цей важливий крок. #ДонбасЦеУкраїна
 показать весь комментарий
 
Особый статус для оккупированных территорий подтверждает всему миру кацапчик брехню о гражданской войне в Украине. Типа рашка здесь не причем, она просто сочувствуюет донбассянам и посредник между ними и Украиной. Типа Германии и Франции. И запад доволен, никакой агрессии кацапов нет и на свои обязательства по будапешскому меморандуму можно положить.
 показать весь комментарий
 
Не знаю як дипломатичні, але проктологічні позиції точно підсиляться, бо це іще той геморой.
 показать весь комментарий
 
 
Насчет "государственной позиции" Ирина явно преувеличивает, она сама может говорить из той позиции, в которую ее "закамасутрит" Порох.
 показать весь комментарий
 
 
злодії офшорні!
ПРийміть закон що днр і лнр - терористичні організації!
Чи спонсор із донецька не дозволяє?
 показать весь комментарий
 
 
А как же тогда с ними торговать? Может тебе еще с крыма снять закон о Зоне Свободной Тороговли?
 показать весь комментарий
 
 
Петя, а на выборы с Жопоблоком тоже взявшись за ручку пойдете? И с лозунгом запад-восток вместе?
 показать весь комментарий
 
 
блок минских соглашений, а потому с РФ тоже надо снять санкции, наложенные за невыполнение соглашений Источник: https://censor.net.ua/n3089714

Порохобото тоже много раз визжали про какие то санкции наложенные на кацапов за невыполнение минского договорняка. А вот я, что то не помню таких санкций.
Порохоботы, киньте ссылочку на наложенные на кацапов санкции, где в обосновании сказано : "за невыполнение минских соглашений".
Пока ссылки не будет, буду считать что порохоботохы и эта лярва нагло врут нам.
 показать весь комментарий
 
 
Опоблок голосовал ЗА, ибо рассчитывает на избирателей Донбасса Источник: https://censor.net.ua/n3089714
То есть рыги уже не слушаются мацкву? И голосуют во вред кацарии? А может, как раз слушаются и голосовали по приказу кремля? Тем более в Минске заботится об Украине украинский националист и патриот, кум хуйла и бизнес-ппартнер поросёнка некто мертведчук.
 показать весь комментарий
 
По мойму Петя тоже за голоса даунбаситов борется. В Украине ему ловить нечего а в ОРДЛО еще есть шанс.
 показать весь комментарий
 
 
Российский актер Анатолий Пашинин, который пришел воевать на Донбасс в рядах Украинской добровольческой армии, обвинил Украину в двуличии."Власть посчитала, что я украинскому народу не нужен. Подавать документы, унижаться, просить у них - я брезгую. Должен быть закон, который избавит меня от всяческих таких унижений, чтобы я пришел, люди увидели кто я, и дали мне то, что по закону полагается мне получить. А дальше я буду смотреть - брать мне это или нет", - заявил в интервью OBOZREVATEL актер-доброволец.
 показать весь комментарий
 
 
Видимо, ради усиления позиций Украины за это голосовала партия регионов, ага.
 показать весь комментарий
 
 
Дык, рыги это же патриоты Украины. В отличии от всяких Саакашвили, Семенченко, Парасюков, Соболевых, Сыроид, пацанов из добробатов и антикоррупционеров-грантоедов шатающихся будку на деньги бизнес-партнера порошенки курченки.
 показать весь комментарий
 
Тобто надання Лугандонії особливого статусу є перемогою? Пейсаті колаборанти повісили на Україну весь тягар забеспечення лугандонівських манкуртів, замість того щоб змусити кремль відповідати за злочини на Донбасі

Відповідно до положень IV Гаазької конвенції 1907 р., IV Женевської конвенції 1949
р.(Із фактичним переходом влади з рук законного Уряду до захопившого територію
супротивника останній зобов'язаний вжити всіх залежних від нього заходів до
того, щоб, наскільки це можливо, відновити та забезпечити громадський порядок і
громадське життя, поважаючи існуючі в країні закони)
 показать весь комментарий
 
 
вот мне интерено заберет ли ее лолитс с собой когда убегать в землю обетованную будет или оставит на растерзание народу? Как вы думаете соевые?
 показать весь комментарий
 
 
ирка геращенко не ври.
санкции не зависят от особого статуса и амнистии.
 показать весь комментарий
 
 
да народ в курсе этого. но соевой чмаре ведь нужно о чем то блееть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринятие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО усилит дипломатические позиции Киева, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
 вверх