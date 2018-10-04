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Все про:землетрясение (576) Индонезия (73) Порошенко (15538) гуманитарная помощь (767)

 Порошенко поручил Кабмину организовать предоставление гуманитарной помощи Индонезии

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству организовать предоставление гуманитарной помощи Индонезии, пострадавшей от землетрясения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибло более 1400 человек. Индонезия для нас очень близка, несмотря на расстояние . Украинский помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда отзываемся на подобные мероприятия", - отметил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что Индонезия всегда голосовала за поддержку украинских резолюций в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3089713
 
   
 Топ комментарии
 
Тарифами нагнул всю страну, пенсионеры не могут позволить себе питаться нормально, а эта циничная тварь кому то помогать рвется. Выпей йаду моральный урод..
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огласите пста реквизиты мальдивского банка.
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Пусть лучше мне предоставит гуманитарную помощь.
А вообще на Бали вкусно кормят.
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А может президент в парламентской республике давать поручения правительству?...
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Тарифами нагнул всю страну, пенсионеры не могут позволить себе питаться нормально, а эта циничная тварь кому то помогать рвется. Выпей йаду моральный урод..
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Дороги пусть сделают лучше,а то страшно на них смотреть не говоря уже о езде
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Кто ему давал право давать такие поручения?...
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У Петра Алексеевича очень доброе сердце. Он не может отказать никому, кто нуждается.
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"Президент подчеркнул, что Индонезия всегда голосовала за поддержку украинских резолюций в ООН" - ну если это правда, то нужно помочь...

Дающим нуждающимся все возвращается сторицей...

Общался я с индонезийцами - не плохой народ...
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Тхір - Украине тоже помогут в случае чего...

Вот вы знаете почему США стала великой страной?
Потому что помогала много...
Даже СССР (совок) и на наше несчастье его преемница раша имели и имеют авторитет во многом благодаря помощи оказанной в свое время другим странам...
Вот это все возвращается - 100%...в виде влияния, богатства и силы...
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в случае чего?
помогают уже одни

кредитами мвф и ебрр
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Кто бы шо ни говорил, а в Индонезии - жуткая жопа. 1400 - это только те трупы, которые на сегодня извлекли из развалин.
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Нужна тем,кто остался без крова, пищи и воды. А их - десятки тысяч.
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во скатина а пенсионерам в Украине прозябающим на пенсии 1200 1400 грвн помощь не нужна
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Можна подумати, що в Україні все гаразд, є надлишок грошей, продуктів, ліків, бюджет з профіцитом у кілька сот мільярдів гривень... Але ж - ні, самі ледь животіємо. І тут - гуманітарна допомога Індонезії. Це якась маячня.
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Шоколадом можно питаться три дня без вреда для организма . Шо порошенко хочет отправить в Индонезию ?
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А когда украинцам начнешь помогать, барьіга?
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Просто одно из направлений бегства после проигрьіша на вьіборах
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Говорят, в переходе на Контрактовой можно пачпорт индонезийца прикупить недорого. Какой-то таджикский паренёк продаёт. Во время дождей обычно.
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Дуже мудрий і правильний хід президента.. Зрадобидло, яке звикло все міряти повним коритом, тарифами, баблом і курсом долара, дуже далеке від такого поняття як милосердя, співчуття і міжнародна солідарність..От якби цю допомогу та роздати цьому бидлу грошима чи хоча б гречкою, тоді б це заткнуло на кілька днів їхні смердючі пельки..Але тільки на кілька днів.
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Завдяки цьому " бидлу " ви існуєте вже майже п*ять років . А поміч нормального президента постраждалому народу від стехійного лиха , це є обов*язком нормальної європейської держави .
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Возьми и отправь свои конфеты ,а не заставляй Гросю баржу с кавунами гнать Порошенко доручив Кабміну організувати надання гуманітарної допомоги Індонезії - Цензор.НЕТ 9327
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Юрій Луценко ЗЛИВАЄ справи злочинців і заздалегіть ПОПЕРЕДЖАЄ їх про розслідування НАБУ! Таким чином виходить, що він сам і є ЧЛЕНОМ кримінального угрупування! https://www.pravda.com.ua/articles/2018/10/3/7193898/ …
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Весь украинский металлом идет в Приднестровье. Что на это скажет рошен Петро, Грицак?!
Украинские металлурги просят власти остановить незаконный экспорт лома в Приднестровье.
Объединение предприятий «Укрметаллургпром» просит центральные органы власти, правоохранительные органы и ПАО «Укрзализныця» в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок украинского металлолома на Молдавский металлургический завод, находящийся на территории непризнанной республики Приднестровье.
Об этом говорится в письме «Укрметаллургпрома» к Президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройману, главе СБУ Василию Грицаку, секретарю СНБОУ Александру Турчинову, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главы ПАО «Укрзализныця» Евгению Кравцову.Однако уровень обеспечения сталелитейных мощностей этим стратегическим сырьем в августе 2018 года составил 89%, а за 8 месяцев текущего года - 98%. Это, главным образом, связано с тем, что, несмотря на введение пошлины на экспорт металлолома в размере 42 евро за тонну, объемы его экспорта постепенно увеличиваются - например, если за 8 месяцев 2017 года было экспортировано 257 тыс. т металлолома, то за аналогичный период текущего года этот показатель превысил 300 тыс. т. И наиболее обидным является то, что значительная часть металлолома экспортируется на Молдавский металлургический завод», - сказано в письме.«Сейчас ситуация ухудшается - так, за январь-апрель 2018-го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались на этом приднестровском предприятии», - говорится в документе.
несмотря на то, что ММЗ юридически зарегистрирован на территории Республики Молдова, фактически он находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая является российским анклавом на территории независимой страны.
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Поэтому экспорт стратегического сырья - металлолома - из Украины на ММЗ можно расценивать, как поддержку пророссийского режима ПМР, который является тем же самым что и поддержка сепаратистов в ОРДЛО, что является непосредственной угрозой не только для развития украинской металлургии, но и для национальной безопасности Украины», - отмечают в ассоциации.
http://uaprom.info/news/166254-ukrainskie-metallurgi-prosyat-vlasti-ostanovit-nezakonnyj-eksport-loma-pridnestrove.html
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