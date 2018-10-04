 Порошенко поручил Кабмину организовать предоставление гуманитарной помощи Индонезии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибло более 1400 человек. Индонезия для нас очень близка, несмотря на расстояние . Украинский помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда отзываемся на подобные мероприятия", - отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что Индонезия всегда голосовала за поддержку украинских резолюций в ООН.
через панаму полетят?
А вообще на Бали вкусно кормят.
Дающим нуждающимся все возвращается сторицей...
Общался я с индонезийцами - не плохой народ...
Вот вы знаете почему США стала великой страной?
Потому что помогала много...
Даже СССР (совок) и на наше несчастье его преемница раша имели и имеют авторитет во многом благодаря помощи оказанной в свое время другим странам...
Вот это все возвращается - 100%...в виде влияния, богатства и силы...
помогают уже одни
кредитами мвф и ебрр
Украинские металлурги просят власти остановить незаконный экспорт лома в Приднестровье.
Объединение предприятий «Укрметаллургпром» просит центральные органы власти, правоохранительные органы и ПАО «Укрзализныця» в кратчайший срок принять меры по прекращению поставок украинского металлолома на Молдавский металлургический завод, находящийся на территории непризнанной республики Приднестровье.
Об этом говорится в письме «Укрметаллургпрома» к Президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройману, главе СБУ Василию Грицаку, секретарю СНБОУ Александру Турчинову, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главы ПАО «Укрзализныця» Евгению Кравцову.Однако уровень обеспечения сталелитейных мощностей этим стратегическим сырьем в августе 2018 года составил 89%, а за 8 месяцев текущего года - 98%. Это, главным образом, связано с тем, что, несмотря на введение пошлины на экспорт металлолома в размере 42 евро за тонну, объемы его экспорта постепенно увеличиваются - например, если за 8 месяцев 2017 года было экспортировано 257 тыс. т металлолома, то за аналогичный период текущего года этот показатель превысил 300 тыс. т. И наиболее обидным является то, что значительная часть металлолома экспортируется на Молдавский металлургический завод», - сказано в письме.«Сейчас ситуация ухудшается - так, за январь-апрель 2018-го из 216 тыс. т, которые были экспортированы из Украины, 135 тыс. т или 63% оказались на этом приднестровском предприятии», - говорится в документе.
несмотря на то, что ММЗ юридически зарегистрирован на территории Республики Молдова, фактически он находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), которая является российским анклавом на территории независимой страны.
http://uaprom.info/news/166254-ukrainskie-metallurgi-prosyat-vlasti-ostanovit-nezakonnyj-eksport-loma-pridnestrove.html