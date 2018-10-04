 Порошенко поручил Кабмину организовать предоставление гуманитарной помощи Индонезии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В результате землетрясения и цунами в Индонезии погибло более 1400 человек. Индонезия для нас очень близка, несмотря на расстояние . Украинский помощь продуктами питания, лекарствами может спасти жизнь. Это позиция настоящего друга и партнера. И мы всегда отзываемся на подобные мероприятия", - отметил Порошенко.

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Президент подчеркнул, что Индонезия всегда голосовала за поддержку украинских резолюций в ООН.