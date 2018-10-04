 Киеву следует ускорить рост ВВП и реформы и возобновить сотрудничество с МВФ, - Всемирный банк

Для того, чтобы расплатиться по всем долгам и обеспечить финансирование бюджетных трат, Украина должна ускорить темпы экономического роста. К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Би-би-си".

По оценкам Всемирного банка, к концу года ВВП Украины вырастет на 3,3%. В 2019 году ожидается рост на 3,5%, а в 2020 на 4%.

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Но эти прогнозы сбудутся, только если Украина сумеет справиться с рядом вызовов. По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, цены на продукты, которые Украина завозит из-за границы, прежде всего, на энергоносители выросли. А цены на товары, которые мы поставляем за границу – упали.

Кроме этого, Украина вошла в период крупных долговых выплат. Только до конца этого года нам нужно 3,7 млрд долларов на выплану внутренних и внешних долгов. В следующем году на оплату долгов должно пойти около 7,7 млрд долларов – это 6% ВВП страны. Еще почти 3 млрд нужно, чтобы покрыть дефицит бюджета.

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В таких условиях Киеву критически важно как можно скорее возобносить сотрудничество с МВФ, считает Сату Кахконен. "В теперешних обстоятельствах это срочная необходимость. Мы надеемся, что это вопрос недель. Но наверняка не знаем, ведь это дело украинского правительства", – говорит Кахконен.

Если договориться с МВФ не удастся, то Украину ждет "не такое светлое будущее", говорит ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан. Темпы роста могут упасть до 2%.

"Вызовы слишком серьезны. Украине нужно 5,8% только для того, чтобы расплатиться с предыдущими долгами. Еще более 2% нужно, чтобы покрыть дефицит бюджета. Украина не может мобилизовать такой объем средств без сотрудничество с МВФ", – считает Кхан.

Напомним, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.