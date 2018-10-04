 Киеву следует ускорить рост ВВП и реформы и возобновить сотрудничество с МВФ, - Всемирный банк

Для того, чтобы расплатиться по всем долгам и обеспечить финансирование бюджетных трат, Украина должна ускорить темпы экономического роста. К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую службу "Би-би-си".
По оценкам Всемирного банка, к концу года ВВП Украины вырастет на 3,3%. В 2019 году ожидается рост на 3,5%, а в 2020 на 4%.
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Но эти прогнозы сбудутся, только если Украина сумеет справиться с рядом вызовов. По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, цены на продукты, которые Украина завозит из-за границы, прежде всего, на энергоносители выросли. А цены на товары, которые мы поставляем за границу – упали.
Кроме этого, Украина вошла в период крупных долговых выплат. Только до конца этого года нам нужно 3,7 млрд долларов на выплану внутренних и внешних долгов. В следующем году на оплату долгов должно пойти около 7,7 млрд долларов – это 6% ВВП страны. Еще почти 3 млрд нужно, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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В таких условиях Киеву критически важно как можно скорее возобносить сотрудничество с МВФ, считает Сату Кахконен. "В теперешних обстоятельствах это срочная необходимость. Мы надеемся, что это вопрос недель. Но наверняка не знаем, ведь это дело украинского правительства", – говорит Кахконен.
Если договориться с МВФ не удастся, то Украину ждет "не такое светлое будущее", говорит ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан. Темпы роста могут упасть до 2%.
"Вызовы слишком серьезны. Украине нужно 5,8% только для того, чтобы расплатиться с предыдущими долгами. Еще более 2% нужно, чтобы покрыть дефицит бюджета. Украина не может мобилизовать такой объем средств без сотрудничество с МВФ", – считает Кхан.
Напомним, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.
практически Украина не почувствует рост ни 4 ни 6 ни даже 8% потому что все будет "съедаться" выплатами, тактика роста в 3% намного меркантильно правильная
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Потужні реформи в дії
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Вихід шукати своїх Кейнсив, Шахтив або хоча б Троцьких. Тоді є шанс вибратись з найбідніших в Європі.
МВФ и Госстат оценили рост ВВП Украины в первом квартале в 3.1%, а во втором - 3.6%. Гройсман и Порошенко поспешили приписать эти цифры своим реформаторским усилиям. МВФ и ЕС были более сдержанными и настаивали на продолжении реформ, чтобы рост экономики снова не остановился. Но есть ли на самом деле рост ВВП?
Итак, в Украине наблюдается временный, формальный , некачественный экономический рост, и наблюдается полная стагнация в развитии экономики. По другому и быть не могло, потому политическая система после Евромайдана осталась неизменной, но при этом ухудшилась еще и ее эффективность управления. А именно политические институты определяют институты экономические. Через 2-3 года, а может быть и раньше, все иллюзии по поводу украинской экономики окончательно растают.
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Эксперт не назвал четко причину №1 нынешней стагнации и удручающих перспектив украинской экономики. Это - провал главной реформы, заключающейся в реальной борьбе с коррупцией. Если выразиться еще точнее, то теперешняя власть во главе с Порошенко не борется с коррупцией, а возглавила ее…
https://goo.gl/QUyFKb
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дебильноватое опять за свое... )))
в Южной Корее и Китае коррупции не меньше чем у нас, а єкономика растет.
буратины, убирайте лапшу с ушей!
Ваш Сырник в парламенте под себя срется от того что кто-то в метро его рожу повесил с обещанием посадить топ-корркпционеров - т.е. выполнить свои прямые обязанности на минуточку, а вы все еще верите в то что у нас власть виновата в коррупции ))))))))
20 сентября главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США.
Глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в "Ощаде" гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.
Напомним, 25 сентября в ходе пресс-конференции в "Нафтогазе" Витренко отказался уточнять, сколько лично он получил премии и какие суммы получены в основном менеджментом компании, сославшись на корпоративную этику и необязательность оглашать такие данные публично.
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ps Оффшоры - вообще золотое дно
ЦЕ ПРОСТО ЯКИЙСЬ СЮР!
І це в час коли у нас мінімалка 130дол?!
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БО ТИМ ЧАСОМ...
Супружеская пара Олег и Валерия Гонтаревы с середины 2000-х являются инвесторами курортного рекреационного комплекса "Нептун-Центр" в Большой Ялте, Крым
Однако этой информации в декларации экс-главы Нацбанка нет, сообщает сайт dubinsky.pro.
Этот объект недвижимости не указан в декларации Гонтаревой, потому что комплекс «Нептун» расположен в оккупированном Крыму, что означает - Гонтарева инвестирует средства на оккупированной РФ территории.
Согласно годовой декларации за 2017 год чета Гонтаревых указала, что владеет квартирой в Киеве (106м.кв.), несколькими земельными участками в Киевской области (900м.кв., 1755м.кв., 2500м.кв.), и несколькими домами также в Киевской области (250м.кв., 396м.кв., 317м.кв.).
Но не в одной декларации не указана информация про объекты незавершенного строительства (объекты, не принятые в эксплуатацию) к которым относится курортный рекреационный комплекс "Нептун-Центр" в Большой Ялте.
В этот объект семья Гонтаревых инвестировала еще в 2006 году. Незадолго до аннексии Крыма и начала боевых действий на Востоке Украины данный проект был заморожен. Но уже в 2014 году строительство вновь было начато с помощью новых инвесторов.
Местонахождение комплекса - оккупированный Крым, Ялта (Кастрополь).
"Нептун-Центр" в Ялте состоит из группы строений: рекреационного комплекса «Нептун-центр», бывшего пансионата «Кастрополь», нескольких пляжей с причалом для прогулочных катеров, недостроенного мини-отеля и VIP - усадьбы, отеля «Леополь». В рекреационном комплексе «Нептун-центр» планируется открытие ресторана, СПА-центра и многих других объектов инфраструктуры. Цена апартаментов в данном комплексе от 2,6 до 3,2 тыс. долларов США за 1 м.кв.
Площадь помещений начинается от 60 м.кв., если это апартаменты и заканчивается площадью в 203 м.кв. -за пентхаус. Таким образом минимальная инвестиция цена может колебаться от 190 тыс. долларов США (апартаменты) до 528 тыс. долларов США (пентхаус).
По состоянию на 28 сентября 2018 года - комплекс на 95% соответствует проекту и практически готов к вводу в эксплуатацию.
Валерия Гонтарева: мастер финансовых схем и банковских зачисток
Валерия Гонтарева: мастер финансовых схем и банковских зачисток
досье
Приведенные факты указывают на то, что, возглавляя НБУ Валерия Гонтарева нарушила требования ст. 46 ЗУ «О предотвращении коррупции» - и не отобразила в декларации свои крымские инвестиции.
Поскольку она этого не сделала то, Национальное агентство на основании ст. 50 Закона «О предотвращении коррупции» обязано провести проверку декларации Гонаревой, в связи с возможным отражением в декларации недостоверных сведений. За представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации - предусмотрена ответственность согласно ст. 366-1 Криминального кодекса Украины.
По закону Гонтаревой должен грозить штраф от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, Гонтарева купила особняк за границей за 30 миллионов.
Как сообщала Politeka, Данилюк и Гонтарева ограбили украинцев на миллиарды и развалили банковскую систему.