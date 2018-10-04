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 Госгеонедра просят согласования у 5 областных советов по 13 газоносным участкам

Государственная служба геологии и недр Украины просит областные советы рассмотреть на ближайших сессиях вопрос о предоставлении согласования о продаже на аукционе специальных разрешений на пользование газоносными недрами.

Как передает Цензор.НЕТ, об эжтом говорится на официальном сайте Гесгеонедр.

"Сегодня Госгеонедра отправили письма со схемами расположения, пояснительными записками с копиями программ работ в пять облсоветов для предоставления согласования о продаже на аукционе 13 специальных разрешений на пользование газоносными участками. При этом прошу всех руководителей учесть, что в случае непредоставления их решения о согласовании или мотивированного отказа в таком согласовании, по результатам рассмотрения на ближайшей сессии (но в любом случае не позднее чем через 45 календарных дней с даты получения документов от организатора аукциона ) предложения по определению перечня участков недр, разрешения на пользование которыми выставляются на аукцион, считаются областным советом согласованными", - заявил Олег Кирилюк.

Cписок органов местного самоуправления, куда были направлены письма на согласование участков с залежами углеводородов для продажи на аукционе.

Напомним, 25 октября Госгеонедра проведет нефтегазовый аукцион.

Источник: https://censor.net.ua/n3089705
 
 
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НУ А ШО??
оно же лишнехромосомные=))

Вы будете смеяться, но опять ГРУ
Нидерланды выслали четырех агентов ГРУ, подозреваемых в попытке устроить кибератку на штаб-квартиру ОЗХО. Но суть не в этом.
Среди высланных были:
Алексей Сергеевич Моренец из Мурманской области, номер паспорта 100135556
и
Евгений Михайлович Серебряков из Курска (?), номер паспорта 100135555
Штирлиц никогда не был так близок к провалу, и вот опять...
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При этом прошу всех руководителей учесть, что в случае непредоставления их решения о согласовании или мотивированного отказа ............................ дальше идет лирика , но каков финал------ считаются областным советом согласованными", - заявил Олег Кирилюк......... ты смотри как суки законы подточили под свою жопу правящая банда ,что бы тырить то дурному народу написали в Конституции что это его( но на бумаге)
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Скоро там стартанет добыча народного газа по-новому. Т.е. добывать будут по украинским ценам, а втюхивать народу по рыночным. По некоторым данным оттуда и шоколадное рыло торчит Держгеонадра просять узгодження у 5 обласних рад щодо 13 газоносних ділянок - Цензор.НЕТ 5413
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГосгеонедра просят согласования у 5 областных советов по 13 газоносным участкам
 
 
 
 
 
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