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 Политика Украины
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Все про:ВР (22351) депутат (2582) мандат (312) Юзькова (2)

 Рада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию

Народные депутаты рассмотрели вопрос о прекращении полномочий народных депутатов Ирины Ефремовой, Татьяны Юзьковой и Андрея Журжи в связи с личным заявлением о сложении ими депутатских полномочий.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада приняла постановление №№9159 и 9160. Постановления приняты 268 и 258 голосами "за" соответственно.

Как известно, Ирина Ефремова и Татьяна Юзькова избраны в новый состав Центральной избирательной комиссии.

Народные депутаты не поддержали заявление народного депутата Журжия Андрея Валерьевича о сложении им депутатских полномочий. "За" проголосовало 175 депутатов.

 Как сообщал Цензор.НЕТ  18 июля 2018 года народный депутат от "Самопомочи" Андрей Журжий написал заявление о сложении полномочий нардепа.

Источник: https://censor.net.ua/n3089704
 
 
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Барыжные власти
создали законы "под себя", согласно которым никто не несет никакой
ответственности за наличие у него иностранных паспортов... По скольку их у
каждого из «народных списочных депутатов" и у деятелей администрации президента?
Удивляются, что
всё Закарпатье венгерское…
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Эта Зрада уже ни на что путнее не способна. Импотенты и коррупционеры.
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О. Ирочка и Танюшка уже пристроены лет на 5-10. Работа не бей лежачего. Выборы отбыл и гуляй до следующих. А зарплата идёт и дивиденды за правильный счёт тоже.
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Прежде, чем обсуждать и утверждать список "кандидатур
президента" в центральную избирательную комиссию, следовало бы потребовать отчёта от президента о причинах нарушения им в
течение трёх лет конституции... Следствием должен был быть его импичмент...
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Раз неуплочено за дембель, тонуть баржа будет со всем экипажем...ишь, как крыса с корабля, другим абыдна!
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Партія регіонів, 245 голосами прийняла закон про передачу Рашке окупованих нею частин Донецької і Луганської областей.
Засновник Партії регіонів, кремлівський холуй Порошенко, швиденько підписав його.
Це своїми іменами, без натяків, пересмикування та словоблуддя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию
 
 
 
 
 
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