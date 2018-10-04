 В ноябре на военную службу призовут 1000 офицеров запаса, а не 500, как планировалось

В ноябре на военную службу в небоевые воинские части планируется призвать 1000 офицеров запаса. Об этом юридическая служба Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"4 октября Министерством обороны Украины издан приказ № 495 "О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины 22.05.2018 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году", – говорится в сообщении.

В Юридической службе ВСУ отметили, что издание этого приказа обусловлено нехваткой в боевых воинских частях специалистов дефицитных специальностей. В арсеналах, учебных центрах, на базах, складах и полигонах не хватает инженеров, связистов, психологов и медиков.

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Еще одна причина мобилизации большего, чем планировалось ранее, числа офицеров – увольнение в декабре 2018 года офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.

Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года.

Как пояснил начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них – 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. В этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тыс. человек по сравнению с призывом в апреле-мае.

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