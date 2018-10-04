 В ноябре на военную службу призовут 1000 офицеров запаса, а не 500, как планировалось

В ноябре на военную службу в небоевые воинские части планируется призвать 1000 офицеров запаса. Об этом юридическая служба Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"4 октября Министерством обороны Украины издан приказ № 495 "О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины 22.05.2018 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году", – говорится в сообщении.
В Юридической службе ВСУ отметили, что издание этого приказа обусловлено нехваткой в боевых воинских частях специалистов дефицитных специальностей. В арсеналах, учебных центрах, на базах, складах и полигонах не хватает инженеров, связистов, психологов и медиков.
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Еще одна причина мобилизации большего, чем планировалось ранее, числа офицеров – увольнение в декабре 2018 года офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.
Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года.
Как пояснил начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них – 18 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. В этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тыс. человек по сравнению с призывом в апреле-мае.
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Генералов и полковников - воз и маленькая тележка!
Беда, что эти клоуны эпохи СССР являются тормозом всех изменений и приближения к стандартам НАТО
Телепортация не знает границ.
Долбаный Т9.
Ну давай, бреши дальше.
Свинина 110 грн (для меня, как постоянного покупателя), другим по 120.
Говядина 120 грн за кг.
Вот ссылка на акцию в сети супермаркетов Сильпо.
Свиной ошеек по акции 125грн, без акции 159.
Вырезка по акции 136, без акции 168.
Мясо очень плохого качества мороженное-перемороженное, хотя позиционируется как охлаждённое. Ври дальше, порохобот, про эксклюзивные базары с ценами для избранных.
Этому вас в Ольгино учат?
Думаешь форумчане не знают цен на базарах Украины?
Юрий, не обляпайся наглый лжец.
Проклятый Т9.
Да и с мотивацией на фоне Ротердам ++ не очень давно уже....
Нужно что бы Петр Лексеевич речь толкнул про патриотизм - может поможет...
В Польше можно без риска бабла в разы больше отбить....
И да, совок тоже конечно....., но раз мотивация идет вниз (Ротердам, офшоры главкома и тд и тп), нужно хоть деньгами заманивать....
Патриоты и любители повоевать есть конечно, но для большой армии этого мало...
А с деньгами тоже туго - воруют много...
Если бы не Петя, то путин давно бы уже Крым вернул и вывел свои войска с Лугондонии...
Петя чмо конечно, но не он на рашку напал и не от него зависит прекратить войну...- если только капитулировать...
Вот что он ворует у своей воюющей страны это плохо конечно - за это он или сядет когда нибудь, или будет казнен...
оно же лишнехромосомные=))
Вы будете смеяться, но опять ГРУ
Нидерланды выслали четырех агентов ГРУ, подозреваемых в попытке устроить кибератку на штаб-квартиру ОЗХО. Но суть не в этом.
Среди высланных были:
Алексей Сергеевич Моренец из Мурманской области, номер паспорта 100135556
и
Евгений Михайлович Серебряков из Курска (?), номер паспорта 100135555
Штирлиц никогда не был так близок к провалу, и вот опять...
Правильно. Увольнять людей, а то все растащат за 1,5 года, закрывать ЧП, продавать оборудование и сьезжать с арендуемого помещения. И с чистой совестью идти служить.