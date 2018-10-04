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 Политика Украины, Общество
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Все про:призыв (457) ВСУ (107)

 В ноябре на военную службу призовут 1000 офицеров запаса, а не 500, как планировалось

В ВСУ это объясняют тем, что в небоевых частях не хватает офицеров, владеющих дефицитными специальностями.

В ноябре на военную службу в небоевые воинские части планируется призвать 1000 офицеров запаса. Об этом юридическая служба Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"4 октября Министерством обороны Украины издан приказ № 495 "О внесении изменений в приказ Министерства обороны Украины 22.05.2018 № 231 "О призыве граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава в 2018 году", – говорится в сообщении.

В Юридической службе ВСУ отметили, что издание этого приказа обусловлено нехваткой в боевых воинских частях специалистов дефицитных специальностей. В арсеналах, учебных центрах, на базах, складах и полигонах не хватает инженеров, связистов, психологов и медиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: У призывников есть 10 дней для того, чтобы добровольно явиться в военные комиссариаты. После этого их начнут разыскивать, - Генштаб ВСУ

Еще одна причина мобилизации большего, чем планировалось ранее, числа офицеров – увольнение в декабре 2018 года офицеров запаса, призванных в июне 2017 года.

Призыв указанных лиц планируется проводить в ноябре 2018 года.

Как пояснил начальник управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник, речь идет о призыве выпускников военных кафедр вузов. Срок службы для них – 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу, который продлится до 31 декабря. В этом году Кабинет министров увеличил численность подлежащих призыву на срочную службу почти на 3 тыс. человек по сравнению с призывом в апреле-мае.

Также на Цензор.НЕТ: Сообщения, что призывников будут отправлять в зону ООС, - фейковая информация, - ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3089702
 
 
 Топ комментарии
 
реформированная армия говорите..?
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Совет форумчанПравила форума
 
А тому що реально кадровий голод. Не вистачає людей, багато звільняється.
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Це тому, що багато вчаться за свій рахунок на військових кафедрах. Після зміни закону про військову службу на військових кафедрах у таких умовах пропало бажання вчитися. Отже маємо повну дупу поганих рішень.
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Справа навіть не в цьому. Я не можу так от розповісти, бо це інформація не для загалу, але чесно не знаю хто поїде воювати взимку.
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якщо б був кадровий голод там не ставили вікові обмеження 43 роки на призов офіцерів.
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Дві нових бригади формують, офіцерів не стає.
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не знаю кого зустрічав хто вчився зі мною на кафедрі нікому нічого не надсилають повісток,
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Кадровый голод только младших офицеров
Генералов и полковников - воз и маленькая тележка!
Беда, что эти клоуны эпохи СССР являются тормозом всех изменений и приближения к стандартам НАТО
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навіть не офіцерів, а солдатів, сержантів
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100% В нашей армии младшие офицеры практически то же самое делают, что делают сержанты в армии США
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не знаю нюансів, але ситуація змінюється і зараз більше командують сержанти.
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Привет в Великобританию.
Телепортация не знает границ. В ноябре на военную службу призовут 1000 офицеров запаса, а не 500, как планировалось - Цензор.НЕТ 9826
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реформированная армия говорите..?
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Да, и самая сильная, и боеспособная в Мире...
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Давай про ціну на м'ясо. Спеціально я підходив та питав ціну.
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Про то как ты врал, что отличное мясо по 65 грн за кг покупал?
Ну давай, бреши дальше.
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Тепер твоя черга говорити про сьогоднішню ціну🤗
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Про сегодняшнюю не скажу. Я базар в субботу делал, подойдёт?
Свинина 110 грн (для меня, как постоянного покупателя), другим по 120.
Говядина 120 грн за кг.
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Брехня, бо це перевищена ціна. Можна купити значно дешевше.
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У вас в Ольгино? До чего вы брехливые твари, кацапы.
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https://silpo.ua/offers/cina-tizhnya
Вот ссылка на акцию в сети супермаркетов Сильпо.
Свиной ошеек по акции 125грн, без акции 159.
Вырезка по акции 136, без акции 168.
Мясо очень плохого качества мороженное-перемороженное, хотя позиционируется как охлаждённое. Ври дальше, порохобот, про эксклюзивные базары с ценами для избранных.
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Це ти брешеш, бо я казав про ринок, а не Сільпо. Відомо, що у Сільпо завжди завищенні ціни. Тому ти повністю проколовся і не знаєш, що купуєш. Тільки для тебе: свіже м'ясо - свинний биток (від 2 кг) 85 грн за кг. Танцюй голото.
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Опт від виробника по 85 грн кг. Ось так на одному із ринків Києва.
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p.s. а за что тебе коллега по шоколадному цеху лайки поставила? За брехню?
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За те, що ти ходиш лише до крутих, які накрутили ціну на м'ясо і вважаєш, що дешевше нема. Бери далі у перекупників, але не бреши, що існує лише ця ціна.
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Главное брехать нагло и уверенно, так порохобот?
Этому вас в Ольгино учат?
Думаешь форумчане не знают цен на базарах Украины?
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Звичайно знають. От ти навіть не сказав яка частини свинини, бо відомо як відрізняється ціна на биток від вирізки, або гуляша. Тобі двійка.
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Часть которую я покупаю называется - тарелочка. Биток по 140 грн, кацапчик.
Юрий, не обляпайся наглый лжец.
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Слово "Юрий" читать как "Жри".
Проклятый Т9.
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добр.баты разогнали, а в совковую армию с низкими окладами контрактники не идут....
Да и с мотивацией на фоне Ротердам ++ не очень давно уже.... В ноябре на военную службу призовут 1000 офицеров запаса, а не 500, как планировалось - Цензор.НЕТ 2153

Нужно что бы Петр Лексеевич речь толкнул про патриотизм - может поможет...
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Само собою - он же у нас наипатриотичнейший президент! Все время в работе, в Украине даже не отдыхает!
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там дело больше не в окладах, а в махровом совке..
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Fobos - и в окладах тоже...

В Польше можно без риска бабла в разы больше отбить....
И да, совок тоже конечно....., но раз мотивация идет вниз (Ротердам, офшоры главкома и тд и тп), нужно хоть деньгами заманивать....
Патриоты и любители повоевать есть конечно, но для большой армии этого мало...
А с деньгами тоже туго - воруют много...
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Пеца никак не уймётся со своей войнушкой ,а ведь все уже все поняли
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Данило Галицький 1c1ee858 - согласен...

Если бы не Петя, то путин давно бы уже Крым вернул и вывел свои войска с Лугондонии...
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Зачем что то брать что бы потом отдавать,просто надо ничего не отдавать трусливо
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Данило Галицький 1c1ee858 - короче не понятно что ты пишешь...

Петя чмо конечно, но не он на рашку напал и не от него зависит прекратить войну...- если только капитулировать...
Вот что он ворует у своей воюющей страны это плохо конечно - за это он или сядет когда нибудь, или будет казнен...
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Та місто Шахти Ростовської області😢
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своє діло треба любити а як там тільки по розказах військових вже розчарування
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НУ А ШО??
оно же лишнехромосомные=))

Вы будете смеяться, но опять ГРУ
Нидерланды выслали четырех агентов ГРУ, подозреваемых в попытке устроить кибератку на штаб-квартиру ОЗХО. Но суть не в этом.
Среди высланных были:
Алексей Сергеевич Моренец из Мурманской области, номер паспорта 100135556
и
Евгений Михайлович Серебряков из Курска (?), номер паспорта 100135555
Штирлиц никогда не был так близок к провалу, и вот опять...
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Надеюсь, там есть какой-то возрастной ценз. И всех подряд военкомат не будет дергать.
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Что-то сильно много. Почему не 35 как для полиции? Одно хорошо, что за уклонение никого реально не судят.
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А что делать ФОПам, у которых есть рабочие и вся фирма держится только на инициативе ФОПа.
Правильно. Увольнять людей, а то все растащат за 1,5 года, закрывать ЧП, продавать оборудование и сьезжать с арендуемого помещения. И с чистой совестью идти служить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ноябре на военную службу призовут 1000 офицеров запаса, а не 500, как планировалось
 
 
 
 
 
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