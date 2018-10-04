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 Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из объединенных районных военных комиссариатов в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник требовал от местного жителя тысячу долларов. За указанную сумму чиновник обещал содействие в уклонении от призыва и прохождения срочной военной службы.

Смотрите: Замвоенкома задержан в Мариуполе на взятке 300 долларов, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали военкома на одной из улиц райцентра в собственном автомобиле после получения всей суммы взятки.

Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ 02
Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ 03

Читайте также: Сотрудник военкомата задержан на Тернопольщине на взятке 1,4 тыс. долл. , - прокуратура. ФОТО

Сейчас решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия

Источник: https://censor.net.ua/n3089700
 
 
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Есть факт надо оформлять.

Что значит "решается вопрос об объявлении взяточнику о подозрении" ?
Это типа:у тебя есть час, вот сумма, думай, или как ?
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За последние пол часа три сообщения о взятках.Не пора ли менять что то в стране?К примеру в виде наказания проводить на площадях публичную порку с трансляцией по Украине.100 розг пошло бы на пользу бывшим взяточникам. Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5841 Военком задержан на Хмельнитчине при получении 1 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 4580
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за военкомів скільки помню то рішають все . суді прокурори мінти слідчі декани мери депутати ше ті паскуди
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