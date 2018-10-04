EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  1360  11
Материалы по теме:
Все про:взятка (4115) Черниговщина (491) прокурор (865)

 Прокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО

Правоохранители на взятке задержали прокурора одного из отделов прокуратуры Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Прокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ 01

Как установлено следствием, прокурор предложил лицу за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов вернуть транспортное средство, изъятое ​​у его родственника в рамках уголовного производства.

При этом, он, побуждая заявителя к даче взятки, уверял последнего, что транспортное средство за указанную сумму будет возвращено путем вынесения необходимого процессуального решения одним из судей Деснянского районного суда Чернигова, с которым предварительно согласован механизм возврата транспортного средства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как результат, 4 октября, после принятия судьей решения о возвращении изъятого автомобиля и получения прокурором второй части взятки, его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Также органом досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям судьи, который принял решение о возвращении имущества.

Также читайте: За взятку в 8 тыс. гривен будут судить прокурора на Хмельнитчине

Источник: https://censor.net.ua/n3089698
 
 
 Топ комментарии
 
хороший поступок для карьерного роста - скоро этот прокурор пойдет на повышение в Киев...
Там всех замазанных берут в команду...
 показать весь комментарий
 
И что они ему предъявят, если есть решение суда ?
По ЗАКОНУ у нас суд независимый, принимает что хочет, вернул то ТЗ суд, а не прокурор.
 показать весь комментарий
 
Цікаво - скільки прокурорів в США в місяць за хабарі затримують ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ай ай ай, как же так, такой уважаемий прокурор!
 показать весь комментарий
 
 
кто из "замазаных" прокурор ? им возле ног бутылку поставь и фото будет , " кто будет третьим ? "...
 показать весь комментарий
 
 
И что они ему предъявят, если есть решение суда ?
По ЗАКОНУ у нас суд независимый, принимает что хочет, вернул то ТЗ суд, а не прокурор.
 показать весь комментарий
 
 
Это обычная картинка о "работе" алкаша менского.Показывают людям,мы працюем.По телевизору покажут,лохторат поверит.А нормальному человеку глянуть в реестр принятых решений по взяточникам,то там 90 процентов заканчивается банальным административом,а то и вообще без наказания.
 показать весь комментарий
 
хороший поступок для карьерного роста - скоро этот прокурор пойдет на повышение в Киев...
Там всех замазанных берут в команду...
 показать весь комментарий
 
 
Ганьба не тому що взяв хабар. Ганьба тому, що прокурор бере дрібні гроші. Далі будуть прокурори копійки просити на колінах?
 показать весь комментарий
 
Цікаво - скільки прокурорів в США в місяць за хабарі затримують ?
 показать весь комментарий
 
 
Вот так вот - всю жизнь учмлся, делал карьеру , а потом бац! и за какие- то две штуки все коню под хвост.
Почему нужно быть такими меркантильными тупыми идиотами?
Ну хочешь ты денег - открой частную контору, плати налоги и работай! Так нет, нужно обязательно взятки брать! Фу, мерзость!
Из- за таких мразей у нас никто и не сидит. А шокин вон скотина на свои отпускные небось до конца жизни будет на мальдивах отдыхать
 показать весь комментарий
 
Так для них занятие госдолжностей и есть бизнес.С сумами откатов ни какой бизнес не сможет конкурировать.Бизнес это постоянный напряг,а тут купил должность,сьриги бабки за подписи и заноси начальству,чем не бизнес.
 показать весь комментарий
 
А ти не задавай питання, бо сама не відповідаєш і вважаєш, що лише інші тобі відповідатимуть.
 показать весь комментарий
 
"Скандальному бывшему председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковському выплатили почти 550 тысяч гривен за вынужденный прогул в СИЗО.
Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич.
"Госказначейство выполнило решение суда и выплатило Бочковскому чуть более 500 тысяч за три с половиной года", - сказал Енич.
По словам адвоката, задолженность перед Бочковским ликвидировали еще в сентябре. Енич пояснил, что решения судов по Бочковскому действительны и он должен вернуться к своим обязанностям, несмотря на кассации МВД, однако без соответствующего разрешения Кабмина экс-глава ГСЧС не может вернуться в ведомство.Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабмина.В тот же день правительство уволило их с должностей.Инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству убытков на сумму свыше 6,6 миллионов гривен."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх