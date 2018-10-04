 Прокурор задержан на Черниговщине на взятке 2 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Как установлено следствием, прокурор предложил лицу за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов вернуть транспортное средство, изъятое у его родственника в рамках уголовного производства.
При этом, он, побуждая заявителя к даче взятки, уверял последнего, что транспортное средство за указанную сумму будет возвращено путем вынесения необходимого процессуального решения одним из судей Деснянского районного суда Чернигова, с которым предварительно согласован механизм возврата транспортного средства.
Как результат, 4 октября, после принятия судьей решения о возвращении изъятого автомобиля и получения прокурором второй части взятки, его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение). Также органом досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям судьи, который принял решение о возвращении имущества.
По ЗАКОНУ у нас суд независимый, принимает что хочет, вернул то ТЗ суд, а не прокурор.
Там всех замазанных берут в команду...
Почему нужно быть такими меркантильными тупыми идиотами?
Ну хочешь ты денег - открой частную контору, плати налоги и работай! Так нет, нужно обязательно взятки брать! Фу, мерзость!
Из- за таких мразей у нас никто и не сидит. А шокин вон скотина на свои отпускные небось до конца жизни будет на мальдивах отдыхать
Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич.
"Госказначейство выполнило решение суда и выплатило Бочковскому чуть более 500 тысяч за три с половиной года", - сказал Енич.
По словам адвоката, задолженность перед Бочковским ликвидировали еще в сентябре. Енич пояснил, что решения судов по Бочковскому действительны и он должен вернуться к своим обязанностям, несмотря на кассации МВД, однако без соответствующего разрешения Кабмина экс-глава ГСЧС не может вернуться в ведомство.Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабмина.В тот же день правительство уволило их с должностей.Инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству убытков на сумму свыше 6,6 миллионов гривен."