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 Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков "ДНР". Посол Украины в Польше возмущен публикацией

Андрей Дещица отправил в редакцию письмо с требованием не допускать подобных публикаций.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица возмущен публикацией в крупной польской газете Rzeczpospolita интервью с одним из главарей боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предоставление площадки для пропаганды лицу, несущему среди прочих ответственность за российскую агрессию против Украины, нарушение Россией международного права, убийство мирных граждан не может остаться без реакции. В связи с этим отправил письмо главному редактору издания", – пишет Дещица.

Также на Цензор.НЕТ: Схема поставки донецкого угля в Польшу под видом российского сохраняется, - Дещица

Посол надеется, что у так называемых представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" больше не будет пространства для пропаганды ни в Польше, ни в какой-либо другой демократической стране.

"Свобода слова и особенности журналистской деятельности не могут служить оправданием для легитимизации или распространения сепаратистских, агрессивных прокремлевских точек зрения во времена гибридной войны, которую Россия ведет не только против Украины, но и против Запада", – отмечает Дещица.

Крупная польская газета Rzeczpospolita 4 октября опубликовала интервью с одним из главарей донецких боевиков Денисом Пушилиным. В публикации его называют "лидером самопровозглашенной республики".

Читайте на Цензор.НЕТ: Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ

Автор интервью – 24-летний журналист Руслан Сошин, беларус по национальности, выпускник факультета журналистики и политических наук Варшавского университета. Интервью с Пушилиным он записал в начале сентября, вскоре после похорон Захарченко. Речь в материале идет об исполнителях ликвидации экс-главаря террористов Александра Захарченко, "возможном присутствии" российских военных и Минских соглашениях.

В материале нет ни позиции украинской стороны, ни упоминания о доказательствах присутствия российских военных и техники на Донбассе.

Напомним, Денис Пушилин был назначен "руководителем" так называемой "ДНР" после ликвидации предыдущего главаря боевиков Александра Захарченко. На 11 ноября так называемый "народный совет ДНР" назначил "выборы" нового главы террористов, противоречащие Минским договоренностям.

Также на Цензор.НЕТ: "В Донецке сегодня трэш и угар": жена Губарева пропала, его партию захватили, съезд коммунистов подорвали - Пушилин зачищает любую оппозицию, - журналист Казанский

Источник: https://censor.net.ua/n3089697
 
 
 Топ комментарии
 
а,вот дещице за принципиальность - RESPECT
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сьогодні їду в маршрутці,
голос з салону: "астановітє на астановкє Савецкой".
водій: "на якій"?
голос: "ой, на Сьірєцкой".
водій голосно: наступна зупинка Степана Бандери, хтось виходить?
Аут))))
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Собственно, реакция правильная. А юристы должны найти найти лазейку, шоб подать в суд. Все-таки Свобода Слова - вещь реальная, и в США когда-то публиковалось интервью с Осамой бин Ладеном.
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пусть не возмущается, а выкупит весь тираж газеты......
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А в чому прикол? Ляхи такі ж вороги України, як і москалі.
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Тут скоріше серед виродків нормальних шукати треба...
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Хоча я тут так собі подумав... Чого гніватись - інтерв'ю беруть навіть в проституток Польская газета опубликовала интервью с лидером боевиков "ДНР". Посол Украины в Польше возмущен публикацией - Цензор.НЕТ 2882
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Зараз вони супутники та союзникі у боротьбі з РФ.
"Ворог мого ворога зараз - мій друг."
"Шукай друзів серед ворогів - і будеш нездоланний!".
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Редактор польской газеты продался мордовии .
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Пусть еще заплачет и выразит обеспокоеность.
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Зараз ляхів сюди набіжить як мух до гівна, вони скажуть кому й що робити... Польская газета опубликовала интервью с лидером боевиков "ДНР". Посол Украины в Польше возмущен публикацией - Цензор.НЕТ 8387
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так,может эмэмэмщик хочет новое ммм в польше продвинуть)))
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а,вот дещице за принципиальность - RESPECT
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Бесплатно могут морду в подворотне набить. Кто заплатил за интервью? По-видимому ,БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ..
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От хто повинен бути міністром іноземних справ.
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Огризко інтелігент відданий справі України , але Дещиця активніший . Даремно він тоді співав , хоча по іншому там було ніяк.
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сьогодні їду в маршрутці,
голос з салону: "астановітє на астановкє Савецкой".
водій: "на якій"?
голос: "ой, на Сьірєцкой".
водій голосно: наступна зупинка Степана Бандери, хтось виходить?
Аут))))
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Так-так... хреновая новость. Реакция Дещицы- верная, понятное дело. Тока, как мне кажется- никакого смысла не имеющая. Если поляки включатся, в эти непонятки, Закарпатские... то никому мало не покажется.
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Наверное- никак. Если вот такая вот реакция нашего МИДа.
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Собственно, реакция правильная. А юристы должны найти найти лазейку, шоб подать в суд. Все-таки Свобода Слова - вещь реальная, и в США когда-то публиковалось интервью с Осамой бин Ладеном.
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Ну, взяли у него интервью о интеграции в Украину согласно Минским договорнякам. Как он планирует работать в Верховной Раде, сколько кацапов будет в народной милиции, какой курощуп будет Верховным судьёю...
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А разве Цензор брал интервью у Ходаковского?
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я так понял, шо беларус представлял польскую газету.
если да то плевать какой национальности ее корреспонденты.
или я шо то не так понял...
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Необов'язково, він міг зробити інтерв'ю і продати, а міг і бути в штаті газети.
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всякое могло быть.
зря известная и уважаемая газета предоствляет площадку для таких интервью.
скатывается на желтяк...
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Так я и написал "привлечь журнашлюху", а не польскую газету
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За що Макс, у вас мало лайна друкують, всіх штрафують?
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Лайна багато. Но и в суд журнашлюх тоже таскают. С переменным успехом,правда.
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От бачиш, і це з вашою розвиненою системою, куди нашим пертись.
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Ну таки есть на шо ориентироваться. Вообще тягать друг дружку по судам - национальный спорт в Штатах. Польская газета опубликовала интервью с главарем боевиков "ДНР". Посол Украины в Польше возмущен публикацией - Цензор.НЕТ 2083
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Друже, я тут какую-то кнопочку неверно нажал. И, оказалось, что ты- "Ожидает подтверждения". А ранее- я был подписан. А шо такое??? Я ничего не могу вернуть обратно! Более того, это- не только с тобой приключается. Я- не могу управлять своими настройками. Ты не знаешь- а шо это такое??? Почему так???
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нашим это в голову тяжело входить - посмотри только на истерику возле каналов ньюсван и 112. И никто не собирает петиции о привлечении к ответственности не канал, а тех гнид, которые там выступают.
А когда я говорю, что в рашке правление Хуйла тоже начиналось с наездом на свободу слова - начинают рассказывать, что мы вовремя остановимся...
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Где удивляться? В США граница между Свободой Слова и пропагандой тоже весьма размыта и,по большей части, оставлена на усмотрение судей.
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он же не рассказывал ничего о своих торговых контр-агентах в Киеве.
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читаю цензот нет а мысли все о шпилях
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і тут кацапи проплатили і своє всунули..
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подумаешь, у торгового партнёра интервью взяли. И что он там рассказал как с Киевом торгует?
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По перше треба прочитати то інтерв'ю, по друге той же ЦН публікує базікання цих всіх Бородаїв, Ходаковських, Пушиліних регулярно, в тому числі і на тему ліквідації куриного маршала.
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Rzeczpospolita когда-то была крупной газетой а сейчас только название громкое осталось и пробуют разные возможности что-бы привлечь внимание. Все равно свинство с их стороны.
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Найцікавіше, що полякам переважно нас...ати на Донбас і вони не знають, хто такий той Пеніс Душилін...
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Зато Дуда на Генассамблеи вспомнил про Будапештский меморандум, а Порошенко нет
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Ваще-то Дещиця и пропеть бы мог. Ноты и слова знает.) Ну а мы подпойом... Ла ла ла ла ла ла ла ла!)))
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Поляки глупые какие-то. Неужели они не понимают, что взяли интервью с говорящей головой, которая подчиняется кремлёвскому проекту. Что мордор захочет, то это голова и будет вещать.
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А вы объявили конкретно Л/ДНР террористическими организациями и законодательно утвердили уголовную ответственность за всяческие контакты, и тем более, сотрудничество с ними, чтобы возмущаться?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольская газета опубликовала интервью с главарем боевиков "ДНР". Посол Украины в Польше возмущен публикацией
 
 
 
 
 
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