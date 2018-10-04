 Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Приветствую принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства.
Надеемся, что так же сделают и другие страны мира, в том числе ЕС, и международные организации, включая ООН.
Воспоминания о Голодоморе - большая часть украинской политики национальной памяти, которую мы неуклонно внедряем последние годы".
Майдан, а потом винторогая агрессия против Украины сплотили не только народ в Украине,
но и украинскую диаспору.
Monday, October 8, 7:00 pm to Monday, October 8, 9:30 pm UCCA - Film showing "The secret diary of Simon Petlura"
до 27го может срачь на работе уляжется.
пока шо без выходных.shit happens
а я как заяц барабаню по клаве уже 2 недели +.
иногда и новости некогда внимательно прочесть...
Порошенко продолжает сотрудничество со страной-агрессором Россией - Сергей Соболев
Об этом сегодня говорили уже даже с трибуны ВР. Ваш шеф мародёр и вор.