 Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Приветствую принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства.

Надеемся, что так же сделают и другие страны мира, в том числе ЕС, и международные организации, включая ООН.

Воспоминания о Голодоморе - большая часть украинской политики национальной памяти, которую мы неуклонно внедряем последние годы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа