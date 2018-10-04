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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:геноцид (224) Голодомор (801) Порошенко (15529) США (14219)

 Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом

Президент Украины Петр Порошенко приветствует решение Сената США о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Приветствую принятие Сенатом США резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства.

Надеемся, что так же сделают и другие страны мира, в том числе ЕС, и международные организации, включая ООН.

Воспоминания о Голодоморе - большая часть украинской политики национальной памяти, которую мы неуклонно внедряем последние годы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089696
 
   
 Топ комментарии
 
Это не признание партнёрства, это констатация фактов
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Другое дело шо до войны в США за Голодомор мало кто знал, кроме Украинцев.
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Ну да, к примеру, я не подозревал до 2013 сколько тут, в нашей сельской местности, живет Украинцев. Ну, есть тут Украинская Kатолическая церковь, но прихожане были, в массе, англоязычные Украинцы( 3-4 поколения). А в 2013 все Украинцы начали втыкать жовто-блокитные та червоно-черные флажки на почтовые ящики, носить кепки с тризубами и клеить стикеры определенного содержания на машины. Тысячи нас тут есть, оказывается. Ну, а в местной Украинской Католической церкви появился отдельный ящик для пожертвований на Украину.
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Осмелюсь спросить , а по период 2014-2019 они еще не анализировали ? Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 6191
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А від якого починаючи тебе аналіз цікавить?
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с момента первого и единственного полета Кролика эконом классом ,по конец правления мальдивского туриста
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Це вкладається В названий тобою період, а не По Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 509
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Хоча це неважливо. Важливо, що кацапам пердаки рве й вату черепа виносить... Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 5502
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А порохоботам й виносити не треба, вони з такими вже народилися
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через 100 років признають Геноцидом і х от пєті нам зараз тута вимираючим
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когда уже вы сами станете стратегическим партнером Украины ?
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Пэдро хвастает тем, что Америка делает для Украины независимо от него. Америке спасибо, а наша власть пока для украинцев ничего особо хорошего не делает. Куда ни ткни и одни проблемы и беспорядок.Никто ни за что не отвечает.
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Любуйся собой и создавай шедевры! Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 8180
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амерікє спасіба за содеражаніє мафії пєті
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Не надо трандеть. Если бы не Америка Путин давно бы сидел в Киеве, а Пэдря в Израиле.
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Подумай краще про себе де б ти тоді сиділа.
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А ты за меня не переживай. Ты кто? Подхуйловник?))
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Кожен судить по собі. Але якщо сама дірява шлюпка хуйла, то навколо крім нього нічого не бачить.
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Это не признание партнёрства, это констатация фактов
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Звичайно. Та й признання Штатами шоколадних партнерами навіть не смішно...
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Другое дело шо до войны в США за Голодомор мало кто знал, кроме Украинцев.
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Ну да, к примеру, я не подозревал до 2013 сколько тут, в нашей сельской местности, живет Украинцев. Ну, есть тут Украинская Kатолическая церковь, но прихожане были, в массе, англоязычные Украинцы( 3-4 поколения). А в 2013 все Украинцы начали втыкать жовто-блокитные та червоно-черные флажки на почтовые ящики, носить кепки с тризубами и клеить стикеры определенного содержания на машины. Тысячи нас тут есть, оказывается. Ну, а в местной Украинской Католической церкви появился отдельный ящик для пожертвований на Украину.
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Same here.

Майдан, а потом винторогая агрессия против Украины сплотили не только народ в Украине,
но и украинскую диаспору.
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Було б добре.Як,щоб вона залишалась мiцною i без вiйни
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Тут у нас документальный фильм "Тайные дневники Симона Петлюры" будет скоро. Мы идем.

Monday, October 8, 7:00 pm to Monday, October 8, 9:30 pm UCCA - Film showing "The secret diary of Simon Petlura"
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спасибо - засейвал ссылку.
до 27го может срачь на работе уляжется.
пока шо без выходных.shit happens Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 2941
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завидую
а я как заяц барабаню по клаве уже 2 недели +.
иногда и новости некогда внимательно прочесть...
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Это ты на основе собственного опыта, или тебе киселев нашептал?
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Сикелева не смотрю,тошнит от него,просто кому как не тебе знать,что большинство американцев даже не знают где Украина находится
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До 2013 - таки да. Но после того,как русня влезла в Украину своим свинячим рылом, все радикально изменилось.
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да не смеши ты,коренные американцы каждый сам за себя,я не говорю про общины
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Ну давай, русский, поясни мне ,как и шо тут, в Штатах. Нарежь Американцам истинную скрэпную правду-матку Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 8555
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Без разницы для Американца.русский или россиянец - одинаково russian.
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ну ты тоже таковым являешься тогда Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 9334 Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 9334
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Я, Слава Богу, не русский,и не роиссянец.
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ты же татарин вроде,значит чурбан))
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Пеця уже і на Голодоморі піариться...
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До чого тут пеця? Важливо,що люди почули!
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та я вже 4 роки пишу що в Україні йде Голодомор
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Абсолютно правильно. Не понимаю, причём тут Вальцман и его воровской Роттердам+? Мародёр и История Украины? Что тут может быть общего?
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Так это ж из его племени пацаны отметились. Они и по сей день три шкуры дерут с украинских баранов. Это еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом - Цензор.НЕТ 6191
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Товарищ Потоцкий, у меня нет шефов! Я сама по себе. Шо хочу, то и пишу. А Вы за своим шефом следите, чтобы зарплату не крысил.)
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Они еще признают и геноцид соевьіх. Собственно его творят внуки тех, кто торил геноцид тогда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто еще один весомый результат усиления украинского-американского стратегического партнерства, - Порошенко о признании Сенатом США Голодомора геноцидом
 
 
 
 
 
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