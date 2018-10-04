 Двое украинских воинов ранены, враг применил минометы возле Крымского, Орехово и Луганского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Днем враг открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Пивденное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь.

Опорные пункты наших войск вблизи Шумов и Пивденного были обстреляны из стрелкового оружия, у Красногоровки, Марьинки и Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского противник также применил станковый гранатометы.

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Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам Крымского и Орехово, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об осуществлении огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

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