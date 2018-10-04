 Садовый не намерен на выборах поддерживать кого-либо из других кандидатов

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, не будет объединять силы с другими кандидатами. Об этом политик рассказал в интервью изданию "the Бабель", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вижу большое объединение демократических сил в парламенте, я буду к этому прилагать максимальные усилия. А на этапе президентских выборов у каждого есть возможность показать свою программу, команду – должен быть цивилизованный процесс", – отметил Садовый.

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"У меня есть хорошие контакты с достаточно большим количеством политиков, мы встречаемся, пьем кофе, но у нас не швейцарская модель, и пятерых президентов одновременно быть не может", – подытожил он.

Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что рассчитывает объединить усилия на выборах с мэром Львова Андреем Садовым и известным певцом Святославом Вакарчуком. Гриценко рассказал, что неоднократно обсуждал с Садовым и Вакарчуком варианты сотрудничества. Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы – 27 октября 2019 года.

Согласно проведенным в сентябре исследованиям трех социологических групп – "Центра Разумкова", "Социса" и КМИС, президентский рейтинг Садового составляет 1,8% (среди тех, кто уже определился с выбором – 2,2%). Рейтинг лидера "Гражданской позиции" Гриценко – 6,3% (среди определившихся – 7,5%).

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