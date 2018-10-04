 Садовый не намерен на выборах поддерживать кого-либо из других кандидатов

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, не будет объединять силы с другими кандидатами. Об этом политик рассказал в интервью изданию "the Бабель", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я вижу большое объединение демократических сил в парламенте, я буду к этому прилагать максимальные усилия. А на этапе президентских выборов у каждого есть возможность показать свою программу, команду – должен быть цивилизованный процесс", – отметил Садовый.
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"У меня есть хорошие контакты с достаточно большим количеством политиков, мы встречаемся, пьем кофе, но у нас не швейцарская модель, и пятерых президентов одновременно быть не может", – подытожил он.
Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что рассчитывает объединить усилия на выборах с мэром Львова Андреем Садовым и известным певцом Святославом Вакарчуком. Гриценко рассказал, что неоднократно обсуждал с Садовым и Вакарчуком варианты сотрудничества. Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".
Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы – 27 октября 2019 года.
Согласно проведенным в сентябре исследованиям трех социологических групп – "Центра Разумкова", "Социса" и КМИС, президентский рейтинг Садового составляет 1,8% (среди тех, кто уже определился с выбором – 2,2%). Рейтинг лидера "Гражданской позиции" Гриценко – 6,3% (среди определившихся – 7,5%).
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Чем больше кандидатов в презы,тем больше размываются голоса за определённого кандидата и тем проще нарисовать липовые проценты за Пороха.
Ну это не страшно - у него подконтрольный ЦИК есть..., + усилим работу минстеца....
Прорвемся....
СТАЖ!!!
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Вы или глупый,или наивный.Такого вы от Тимошенко никогда не дождётесь,потому что Садовой Юле не конкурент от слова вообще.
Более того.Садовой ничего не сделал такого Украине плохого,чтоб в попытках очернить его,снизить при этом собственный рейтинг.
До выборов еще далеко, зачем деньги на ветер выбрасывать?
А Будка использовала его слабые места. Почерк мафии.
Чем ближе выборы, тем больше будут появляться новые или проявляться старые суррогаты, которые используют в своей идентификации слово «национальный». С одной стороны, это - хорошо, поскольку еще какое-то время назад, это слово указывало на националистов, что большинством украинцев расценивалось как нечто положительное, олицетворяющее борьбу за интересы Украины, но теперь это слово уже настолько заезжено, что утратило свой изначальный смысл.
В общем, процесс обесценивания привычных и определяющих символов идет последовательно и неотвратимо. Тут нет ничего спонтанного. Достаточно вспомнить, как заездили термин «Майдан» самые грязные проститутки, которые к нему вообще не имели никакого отношения и часть из них была поймана на финансировании либо прямо от российских структур, либо опосредованно, через местные филиалы российских спецслужб или структур администрации президента Путина.
В этом отношении, безусловным лидером проституции оказался Михо Саакашвили, за что гореть ему в Геене огненной. Этот пациент не только справил нужду в понятие Майдан, до него это уже сделали и другие деятели, но и сделал то, до чего не додумывались уже самые упоротые пациенты. Для декораций своих массовок он даже высморкался в «Плине кача». Думаю, что очень правильное было принято решение о его высылке из Украины, поскольку такими темпами он таки добрался бы до момента, когда кто-то линчевал бы и сулугуни и его крутых охранников. Но ему повезло, и теперь он может безболезненно вштыриваться чем угодно прямо в Амстердаме.
О флаге Украины я уже ничего не говорю, в него очень любят заворачиваться самые помойные проститутки, которых стоит лишь слегка поскрести, и из них Залесье сыплется просто мешками. И вот теперь мы видим табуны «национальных жен» и других пациентов, которые подрабатывают на поприще «протестов», но непременно - со словом «национальный» в названии. Сейчас уже складывается впечатление, что в Москве это слово воспринимается так, как раньше воспринимались «Правый сектор» или «Ярош». То есть, там считают, что иметь под контролем организацию, в названии которой есть это слово, необходимо, поскольку она может сыграть известную роль троянской лошади. Так могут полагать лишь люди, которые наблюдают ситуацию со стороны, а в итоге получается тот же Штирлиц в буденовке, на Александр плац или Фридрих Штрассе.
Что характерно, эта рвань обязательно выходит к Верховной Раде, когда там принимаются законы, которые однозначно направлены против оккупанта. Ка только такие вопросы ставятся на голосование, можно даже не сомневаться в том, что будет организована акция массового протеста с мордоворотами, имитирующими суровых воинов, которые почему-то заблудились в Киеве и не заметили, что воины все на фронте или на ротационном отдыхе, а эти лоботрясы, в невесть откуда взявшемся камуфляже - четко отрабатывают кремлевский номер, потому что ни за день до голосования по важным вопросам борьбы с РФ, ни через день после этого голосования, их там нет. Оно и понятно, заказчику нужно было представление в нужное время, а не вообще.
Так что они, конечно - националисты, но все больше - российские. Хотя чему тут удивляться, как утверждает квантовая физика, и Сява Вакарчук не даст соврать (он же ж физик и даже слегка - квантовый): «кто девушку поит, тот ее и танцует», а «националисты» уже даже не скрываются и демонстрируют, кто их поит и, похоже - одевает в одинаковые штанцы.
Тут вспоминается старое, десятилетней давности, интервью российского олигарха и личного друга Путина - Дерипаски, который откровенно говорил о том, что они у себя в РФ создали «правильную оппозицию», а неправильную - зачистили. В Украине они действуют тем же самым способом и купили себе немного оппозиционеров. Вчера сразу из нескольких мест прошла информация о том, что в ходе расследования дела Манафорта, всплыли пикантные подробности того, как Пол Манафорт создавал имидж Януковича и как вел его на выборы. Заметим, сейчас Манафорт пошел на сделку со следствием и потому - рассказывает все, что знает по поводу эпизода сотрудничества с Януковичем. Если он начнет вилять кормой, то сделка будет отменена и он может получить лет 200-300 срока (в Штатах вполне можно столько получить), а он чудак уже не молодой и привыкший жить в комфорте. Поэтому, поет он там как соловей. В частности, он поведал и о том, что ВО «Свобода» стала точным аналогом «сформированной системной оппозиции», о которой рассказывал Дерипаска, относительно РФ. «Свобода» просто заняла нишу националистов и стала формальным суррогатом «националистического крыла», но на самом деле - финансировалась из кассы Януковича и его «партии регионов».
Тем самым, Свобода системно девальвировала и термин, и суть движения, которое всегда считалось «националистическим», а любые националисты кончились вместе со взлетом рейтингов «Свободы». И теперь, ближе к выборам, следует понимать, что в этом политическом сезоне можно почти однозначно ставить знак равенства между терминами «националистический» и «кремлевский», поскольку оттуда финансируют почти все эти бренды.
Поэтому, будем внимательны и не допускаем ошибок по второму кругу. Это мы говорим уже о себе, поскольку в 2014 году голосовали за «Свободу», но больше этого не сделаем никогда. Ну и каждый пускай внимательно присмотрится к тем, кто сегодня себя называет националистом, дабы не просмотреть у него балалайку и матрешку/
DL
Видно 2 ляма гринов у него лишние и некуда их портатить.