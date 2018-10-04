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Все про:киберпреступление (439) Россия (70639) спецслужбы (351) химическое оружие (234) Хант_Джереми (7)

 Сомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант

Попытка россиян осуществить кибератаку на ОЗХО произошла именно тогда, когда эта организация расследовала отравление в Солсбери, что доказывает причастность российского правительства к этой химической атаке.

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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"Если у кого-то еще были сомнения, причастны ли русские к отравлению в Солсбери, сегодня эти сомнения окончательно развеялись", - заявил Хант в эфире BBC.

Министр добавил, что такие разоблачения демонстрируют истинную сущность Кремля.

"Российское правительство должно знать, что когда оно подобным образом попирает международное право, это будет иметь последствия. Их разоблачат и люди увидят, что собой представляют на самом деле российские власти, это - организация, которая пытается сеять дестабилизацию во всем мире", - подчеркнул он.

Ранее в четверг, 4 октября, власти Нидерландов рассазали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.

Источник: https://censor.net.ua/n3089680
 
   
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 Топ комментарии
 
А стало быть время новых санкций, давай Британия - правь морями...
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"Если бы провалилась Россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве". Иван Тургенев.
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А стало быть время новых санкций, давай Британия - правь морями...
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Да какие сомнения? Все было очевидно сразу. Мочить кацапов надо😄
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ну это у ханта нет, а кацапы друг друга в ж... долбят,а доказать не могут.
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Мистер Хант, я рекомендовал бы Вам, выделить пару десятков млн. фунтов на покупку билетов Лондон-Москва. и вывезди всех срусских на родину в принудительном порядке.
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Процесс уже идет с весны - инвестиционные визи пересматриваются. Также требуют доказательства чистоты денег на которые куплена недвижимость. Поэтому Абрамович летом свалил в Израиль. И он - только первый из многих.
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Якось повільно ... Шо там перевіряти ? Сумнівів про причетність росіян до хіматаки в Солсбері більше немає, - Хант - Цензор.НЕТ 347
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І трохи про китайців і про використання китайських мережевого обладняння, комп'ютерів і телефонів

October 4, 2018, 4:00 AM CDT
Великий хак: як Китай використовував крихітний чип для проникнення американських компаній

Вклавшись на материнські плати серверів, тестувальники виявили крихітний мікрочіп, не набагато більший, ніж зерно рису, що не було частиною оригінального дизайну дощок. Amazon повідомила про відкриття американським владі, надіславши дзвін через розвідувальне співтовариство. Сервери Elemental можна знайти в центрах обробки даних Міністерства оборони, в операціях безпілотної операції ЦРУ і бортових мережах військових кораблів ВМС. А Elemental був лише одним із сотень покупців Supermicro.

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=uk&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fbusinessweek&edit-text=&act=url
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бред сивой кобылы.....
блумберг похож на гордона
рисовое зерно????
это почти стмка
любой, самый всраный схемотехник на глаз такой компонент увидит
скорее речь идет о самой маиплате
в архетектуру которой вживлены"" элементы вируса на уровне биоса
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Иногда лучше молчать чем говорить (это к вопросу о "глазе".) Единственное с чем я не согласен в статье - это то что модификация прошла без ведома дизацнеров Supermicro.
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Після пісеньки Сліпакова всі сумніви розвіялися остаточно ! )))
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Надо выразить экстратурбовеличайшую озабоченность-всем озабоченностям озабоченность!
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чтобы это была окончательная озабоченность.Броня.
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Мокші так тішились коли Джонсон пішов, Хант краще?
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А ведь Даля вас предупреждала, европейцы! Дошло?
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......не хочется вспоминать задорнова про АМЕРИКАНЦЕВ , но точно ЕВРОПЕЙЦЫ : нууу тууупыыыыые !!!
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"Если бы провалилась Россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве". Иван Тургенев.
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что-то неумолимо неуловимое подсказывает... а теперь россии то ПИ....Ц!!!
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Мне это неуловимое подсказывало, еще когда крымсюки с лугандонами путенвводили.
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эмбарго всевозможные,отключение свифта и прочии няшки , помогут раисии встать с колен🐴🐸🐍
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Британия, раздави сраную обосРаху!

какая мощь!
https://www.youtube.com/watch?v=FoHgSLp19YE&t=139s

Rule Britannia


Сумнівів про причетність росіян до хіматаки в Солсбері більше немає, - Хант - Цензор.НЕТ 910







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Ну...,кацапы,вы мало того,что рукожопые,так ещё и полностью тупые...Ловушка захлопнулась,ото придурки,с молью во главе....
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Куда вам с Украиной бодатся..... Сумнівів про причетність росіян до хіматаки в Солсбері більше немає, - Хант - Цензор.НЕТ 5723обезьны вы дурные,всё просрали,свою страну скоро уже про*б*те,дурни....
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у коцапов щас такая репутация шо даже если не виноваты все равно огребают
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я их теперь не кацапы буду называть,а шпили-вили Сумнівів про причетність росіян до хіматаки в Солсбері більше немає, - Хант - Цензор.НЕТ 7001
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант
 
 
 
 
 
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