 Сомнений о причастности русских к химатаке в Солсбери больше нет, - Хант

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Британии Джереми Хант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Если у кого-то еще были сомнения, причастны ли русские к отравлению в Солсбери, сегодня эти сомнения окончательно развеялись", - заявил Хант в эфире BBC.
Министр добавил, что такие разоблачения демонстрируют истинную сущность Кремля.
"Российское правительство должно знать, что когда оно подобным образом попирает международное право, это будет иметь последствия. Их разоблачат и люди увидят, что собой представляют на самом деле российские власти, это - организация, которая пытается сеять дестабилизацию во всем мире", - подчеркнул он.
Ранее в четверг, 4 октября, власти Нидерландов рассазали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.
October 4, 2018, 4:00 AM CDT
Великий хак: як Китай використовував крихітний чип для проникнення американських компаній
Вклавшись на материнські плати серверів, тестувальники виявили крихітний мікрочіп, не набагато більший, ніж зерно рису, що не було частиною оригінального дизайну дощок. Amazon повідомила про відкриття американським владі, надіславши дзвін через розвідувальне співтовариство. Сервери Elemental можна знайти в центрах обробки даних Міністерства оборони, в операціях безпілотної операції ЦРУ і бортових мережах військових кораблів ВМС. А Elemental був лише одним із сотень покупців Supermicro.
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блумберг похож на гордона
рисовое зерно????
это почти стмка
любой, самый всраный схемотехник на глаз такой компонент увидит
скорее речь идет о самой маиплате
в архетектуру которой вживлены"" элементы вируса на уровне биоса
какая мощь!
https://www.youtube.com/watch?v=FoHgSLp19YE&t=139s
Rule Britannia