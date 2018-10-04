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Все про:выборы (20522) Донбасс (17090) Волкер Курт (306)

 "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер призвал Российскую Федерацию отменить бутафорские выборы на Донбассе в связи с продлением Верховной Радой действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом американский дипломат написал в микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравления Петру Порошенко, Андрею Парубию и Верховной Раде с продлением особого статуса. Это важный шаг. Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России. Разочарован тем, что некоторые основные политические деятели не поддержали этот важный шаг. Донбасс - это Украина", - заявил Волкер.

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"Украина неоднократно выполняла свою часть по имплементации Минских соглашений, теперь Россия должна выполнять свои обязательства - настоящее прекращения огня, вывод иностранных боевиков и оборудование и незаконных вооруженных формирований, обмен заложниками, - заявил спецпредставитель США. - Россия также должна отменить бутафорские незаконные выборы в контролируемых ею Донецке и Луганске - их проведения полностью противоречит Минским соглашениям. Пришло время для мира в Украине".

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 октября, Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым продлила действие этого закона до 31 декабря 2019 года. За это решение проголосовали 245 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

Источник: https://censor.net.ua/n3089678
 
   
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Это Волкер Офшорника потроллил, поздравив? Верховная Рада вроде независимый от будки орган. Или он шото заподозрил?
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Та вы же зрадюки кричали про зраду пару новостей назад, что БПП Пороха заодно с рыгами за этот закон проголосовали, предатель и бла бла бла. Че методичка поменялась за пару часов?
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Зрадофилы визжат про какую-то амнистию для боевиков, но за несколько лет, в течение которых продлевалось действие данного закона, амнистировали только Гиви, Моторолу, Захарченко и еще тысячи путинских рабов. А как нас пужали, что вся эта гопота будет в ВР сидеть... Так в чем же проблема, зрадофилы? "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2193
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Статья 3 этого закона. Читай. Там прямо всё написано.
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Этот Волкер ездит в Украину чисто "на общественных началах". Я вообще подозреваю, что у него в Киеве любовница, и он отмазку для жены придумал, чего он туда ездит 😁
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Для чого тобі коханки, якщо ти по коханцям?
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Звичайно, що цей закон нікчемний та його не будуть виконувати. Але ВР зробила цей крок і показала, що готова на компроміси. У відповідь нічого, бо росіяце глухий кут історії. Санкції проти росії приймуть не маючи сумнівів.
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Что значит: не будут? Выполнение обязательно. Это ж закон. И статью 3 этого закона тоже нужно выполнять. Так что всё, что творят сепары в ОРДЛО, УЖЕ амнистировано. Вот так, мой юный друг... Но ты радуйся победе. "Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1068
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина выполняет свою часть для мира. Теперь очередь России", - Волкер о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО
 
 
 
 
 
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