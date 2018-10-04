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 Пентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД и пообещал симметричный ответ

Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг назвал "неприемлемым" нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сказав, что Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не изменится.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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"Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД, или США придется сравняться с ее потенциалом для защиты интересов США и НАТО, - говорится в тексте заявления Мэттиса для журналистов, которое он должен зачитать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. - США анализируют способы добиться этого при помощи нашей дипломатической и оборонной политики. Вне всякого сомнения: текущая ситуация с вопиющим нарушением этого договора Россией неприемлема".

Во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию.

Хатчисон позднее пояснила в твиттере, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".

Источник: https://censor.net.ua/n3089674
 
   
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Пока у них идёт трансляция - « 60 минут « Во всем Мире их имеют за - 60 секунд !!!
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Заставить хуйло выполнять международные договора это все равно что проститутке втирать высокопарные слова о возвышенных чувствах и чистой любви.
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S. Fogger вы не правы проституция это просто профессия и высокие материи им доступны а ху_ло диагноз. с которым бороться можно только с помощью Эвтана́зии.
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Так вроде же у них Калибры только на кораблях. Разве есть наземное базирование? Ну да хрен с ними. Тут бензин дорожает на 50 коп. каждый день и пиво тоже. Вот это проблема.
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Меня удивляет, что США и Ес никак не могут понять , что кацапы неумеют играть в шахматы, а только в Чапаева.и требовать соблюдение того, что они не знают как то неразумно. Кацапы продолжают играть в Чапаева и как то не сильно тревожаться по этому ведь с ними продолжают играть.
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Вы уважаемый сайт перепутали,вам на сру нужно.
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Так введите запрет на экспорт микроэлектроники в кацапию.
На радиолампах, реле и транзисторах, размером с зажигалку их ракеты далеко не улетят.
Зато в вечно ностальгирующей по ссср параше, вновь наступит эра кинескопных "Березок", "Электронов" и т.п....

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД и пообещал симметричный ответ
 
 
 
 
 
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