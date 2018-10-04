 Пентагон назвал "неприемлемым" нарушение Россией договора о РСМД и пообещал симметричный ответ

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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"Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД, или США придется сравняться с ее потенциалом для защиты интересов США и НАТО, - говорится в тексте заявления Мэттиса для журналистов, которое он должен зачитать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. - США анализируют способы добиться этого при помощи нашей дипломатической и оборонной политики. Вне всякого сомнения: текущая ситуация с вопиющим нарушением этого договора Россией неприемлема".

Во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сказала, что Россия должна прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, иначе Вашингтон попытается уничтожить ее до введения в эксплуатацию.

Хатчисон позднее пояснила в твиттере, что не имела в виду нанесение превентивного удара против России.

Напомним, в 2017 году Госдепартамент США обнародовал доклад, согласно которому Россия нарушила обязательства "не обладать, не производить и не проводить летных испытаний" крылатых ракет дальностью от 500 до 5500 километров и "не обладать и не производить пусковые установки для таких ракет".