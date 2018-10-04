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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:геноцид (222) Голодомор (801) Сенат США (76)

 Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

В принятой Сентом резолюции указано, что ответственность за трагедию несут Сталин и его окружение.

Сенат США едногласно утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

В документ включили признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США о Голоде в Украине, опубликованных в 1988 году. В частности, Комиссия отмечает, что "Сталин и его окружение в 1932-1933 гг. организовали геноцид против украинцев".

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и на свободу слова, совершенные правительством СССР против украинского народа.

"Глубочайшее сочувствие высказывается жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям. Также документ содержит призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственном происхождении этой трагедии", – говорится в сообщении посольства Украины в США.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-1933 годов

Напомним, 26 сентября резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа утвердил Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Теперь этот документ ожидает рассмотрения на пленарном заседании.

Ранее Голодомор уже признали геноцидом ряд американских штатов. Подобные решения были приняты в Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Огайо.

Читайте на Цензор.НЕТ: Через 2 года в столице появится полноценный Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора", - Нищук

Источник: https://censor.net.ua/n3089673
 
   
 Топ комментарии
 
RESPECT
это серьёзный посыл американского парламентаризма в поддержку украины
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Це вже велика справа..
Моя подяка.
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Кремль є правонаступником ссср і фактично буде відповідати за всі злочини проти Українського Народу Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу - Цензор.НЕТ 9702
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RESPECT
это серьёзный посыл американского парламентаризма в поддержку украины
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эти считают, что только они имеют право на признание геноцида. и ревниво относятся к попыткам других... бизнес у них такой...
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Кацап, а зачем вы вырезали Казань во времена Ивана Грозного?🤭
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Ладно Казань это хоть враги были. А русский Новгород зачем вырезал Иван Грозный?. Индейцы кстати воевали с белым,и а за что русские уничтожили водкой и коллективизациями десятки народов Севера: остяков, юкагиров - чей гентотип один из древнейших. А вспоминм как прикладами и расстрелами переселяли немцев, татар, чечен. Преступлений полно у Московии.
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Ти маєш на увазі колонізацію росіянами Аляски?
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соромно не знати що "Государственная дупа" пишется з малої літери "д"
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РЕСПЕКТ США!!!

Суд над российско-фашистскими оккупантами, таки, состоится.
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Вы слышите этот вой из-за поребрика? Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа - Цензор.НЕТ 1535
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За це велика вдячність. Особливо:
Также документ содержит призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственном происхождении этой трагедииИсточник: https://censor.net.ua/n3089673
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Прийшов час Росії сплатити за все що вона скоїла. ☹️
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Да уж, красивая картина, когда Сталин и окружение - 100 человек, принимают решение и организовывают ужасное преступление, а потом миллионы ни в чем не повинных исполнителей на местах его исполняют.
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И что, допустим геноцид армян признали десятки стран но туркам от этого ни холодно ни жарко.
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Как только геноцид будет признан большинством цивилизованных стран, суды начнут удовлетворять иски к государствам которые это устроили. За все платить надо😄
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Головне що геноцид руссскіх на Донбасі не визнав ніхто, навіть Орда.
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мабуть тому, що так званих "руссскіх" не існує.

абсолютно правильно, через три "с".

так вперше назвав московію петро 1 - "Расссея"!!!
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Эй, тролли кацапские, пердаками залпом, огонь!!!
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Ось це новина дня для всіх свідомих українців, але під нею аж 28 коментів. Зате в новині про лайноканали 112 і ньюс ван аж 100+ коментів. Що тут сказати?
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Спасибо США, Правда пішла до Пради. Теперь Голодомор, Холокост и геноцид армян в 1915 году станут крупнейшими преступлениями - катастрофами 2О века. И это справедливо!
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Дякуємо Сенаторам США. Сьогодні як пре Україні. Ще й Закон про нашу мову, ще й звернулися по санкції до ворожих каналів.
Слава Україні. Слава США.!
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А вы знаете что ирландцев за пределами Ирландии проживает больше чем в самой стране? И какое вообще отношение имеет ваше сообщение к тому что США де-юре признала геноцидом голодомор в Украине?🤭
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Сенат США едногласно\\\\\\\

Ага, конечно, и там нету никаких Биберманов и Бульштейнов, которые хрен проголосуют "за".
Ах да, так Израиль посрался с Россией, вот и единогласно. Может Луценко вместо "Апачей" купит израильских беспилотников? На деньги что конфисковали у коррупционеров - целая армия дронов выйдет. Или как? Ведь планировали конфисковать много миллиардов, не? Или чет там пишут что носки у НАБУ дорогие и все деньги ушли на них? Это дело ведь нужное бл.
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походу за Голодомор кацапы и любят сталина и его последыша хйла.. и США вполне прозрачно на это намекают.. бомбежка Воронежа "космонавтами" бледной моли все ближе
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Не признавать очевидное - ето тока у кацапов получается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
 
 
 
 
 
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