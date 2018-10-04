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 Полиция отрабатывает три версии нападения на Гусовского, - Крищенко

Следствие по делу о нападении на депутата Киевсовета Сергея Гусовского выдвинуло три версии совершения преступления: общественную, депутатскую и политическую.

Об этом во время заседания городского совета в четверг, 4 октября, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ. 

"Все эти версии тщательно будут проверяться. А действиям тех лиц, которые совершали правонарушения, будет предоставлена ​​надлежащая правовая оценка", - заявил Корищенко.

Он также сообщил, что назначил служебное расследование по факту ненадлежащего реагирования отдельных полицейских на события, произошедшие в помещении КГГА.

По словам Крищенко, правоохранители накануне получили три заявки на проведение митингов под зданием Киевской городской государственной администрации. В соответствии с этим, было выделено достаточное количество полицейских для обеспечения правопорядка.

"Правонарушители были задержаны. Сейчас полиция собирает доказательства, опрашивает свидетелей, для того, чтобы объявить правонарушителям подозрения. Следователи изымают видеозаписи этого инцидента для объективного расследования происшествия", - отметил Корищенко.

Следователи Шевченковского управления столичной полиции по факту событий в помещении КГГА начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в четверг, 4 октября, перед заседанием Киевского горсовета около 10 на депутата Киевсовета Сергея Гусовского неизвестные в униформе совершили нападение. Правоохранители пресекли противоправные действия, в результате которых также пострадал правоохоронець.19-ти активных участников конфликта доставили в Шевченковский управления полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3089664
 
 
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Вообще-то полиция стояла рядом и могла арестовать нападавших. Но, отрабатывать версии же удобнее.
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На Украине с депутатами не церемонятся. Сегодня в Николаеве трех слуг народа во время заседания горсовета облили фекалиями из стаканчика.
Пострадали два джентльмена и дама. Обливала бесстыжая молодежь.
Сейчас парней допрашивает полиция, а пострадавшие приводят в себя порядок. Больше всего не повезло уборщицам, которым пришлось оттирать депутатские столы от дерьма.
https://readovka.news/37855

Там и видео с фекалиями есть...
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А на беларусии больше нечем заняться, чем пережевывать то чем у нас в Украине обливают депутатов?
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Учись правильно писать не "на", а в Украине. Не становись похожим на кацапов, которые пишут не Беларусь, а Белоруссия.
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в яку обгортку сміття не завертай, воно залишається сміттям. а коли в міністрах МВД черговий покидьок, то сміття лише нестерпніше смердить, і з цим треба шось робить, бо з часом сморід посилюється до нескінченності..... , або ж до чергового Майдану.
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по-моему, гусовскому очень идёт зеленый цвет
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Экономическо-воровская версия не рассматривается?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПолиция отрабатывает три версии нападения на Гусовского, - Крищенко
 
 
 
 
 
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