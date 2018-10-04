 "Северный поток-2" готовы запустить в работу 1 января 2020 года

"Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ведётся строительство "Северного потока-2" строго в тех сроках, которые были заявлены. Мы можем начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года", – отметил глава "Газпрома".

Миллер отметил, что первый "Северный поток-1" уже довольно долгое время работает с превышением своей плановой мощности, и это является ещё одним доказательством востребованности "Северного потока-2".

"За последние 12 месяцев загрузка "Северного потока-1" на 7% выше проектной мощности. Мы помним, что его проектная мощность 55 млрд куб. м, но технологические особенности позволяют экспортировать чуть больше. За 12 месяцев мы экспортировали через "Северный поток-1" ровно 59 млрд куб м. "Северный поток-1" как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос нужен ли "Северный поток-2", – сказал Миллер.

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"Северный поток-2" должен ежегодно транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа из РФ в Германию через Балтийское море.

Транзит российского газа через украинскую ГТС является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг. Каждый год он приносит Украине несколько миллиардов долларов дохода. В 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские траты на импорт газа на 0,7 млрд долларов.

Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки. Согласно расчетам министерства финансов, только прямые потери могут составить 2,5-3% ВВП Украины.

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Кроме того, противники проекта, в том числе Украина, Польша, Молдова, страны Балтии, США и Дания, утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома". Сейчас российский монополист поставляет около трети всего объема газа, используемого в Европе.

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