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 Экономика, За рубежом
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Все про:Газпром (2826) Миллер (272) Северный поток (342)

 "Северный поток-2" готовы запустить в работу 1 января 2020 года

По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, газопровод "Северный поток-1" уже давно работает с превышением мощности.

"Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку 2" с 1 января 2020 года, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании Петербургского международного газового форума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ведётся строительство "Северного потока-2" строго в тех сроках, которые были заявлены. Мы можем начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года", – отметил глава "Газпрома".

Миллер отметил, что первый "Северный поток-1" уже довольно долгое время работает с превышением своей плановой мощности, и это является ещё одним доказательством востребованности "Северного потока-2".

"За последние 12 месяцев загрузка "Северного потока-1" на 7% выше проектной мощности. Мы помним, что его проектная мощность 55 млрд куб. м, но технологические особенности позволяют экспортировать чуть больше. За 12 месяцев мы экспортировали через "Северный поток-1" ровно 59 млрд куб м. "Северный поток-1" как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос нужен ли "Северный поток-2", – сказал Миллер.

Также на Цензор.НЕТ: Путин стремится создать геополитический инструмент давления на Западную Европу, - Порошенко о "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" должен ежегодно транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа из РФ в Германию через Балтийское море.

Транзит российского газа через украинскую ГТС является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг. Каждый год он приносит Украине несколько миллиардов долларов дохода. В 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские траты на импорт газа на 0,7 млрд долларов.

Потеря Украиной транзита будет означать потерю значительной части валютной выручки. Согласно расчетам министерства финансов, только прямые потери могут составить 2,5-3% ВВП Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: В случае реализации проекта "Северный поток-2", РФ сделает все, чтобы полностью прекратить транзит газа через нашу территорию,- Климкин

Кроме того, противники проекта, в том числе Украина, Польша, Молдова, страны Балтии, США и Дания, утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома". Сейчас российский монополист поставляет около трети всего объема газа, используемого в Европе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3089661
 
   
 Топ комментарии
 
Один потужный оракул твердо заявлял, что СП-2 не построят.
Не будет же он врать, в конце-концов?
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Шо-шо-шо??? Это кто там требует, в Германии, чтобы мы вешали друг-друга? За такие предъявы- следует отвечать. Итак- кто именно???
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Та не буде,не буде 5й год уже эту мантру поете "Північний потік-2" готові запустити в роботу 1 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 5252
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Совет форумчанПравила форума
 
мигранты под немецким флажком но от русского мира требуют чтобы украинцы вешали украинцев и гневно обличают украинскую власть. Под статьями о продавшейся хуйлу за вонючий газ власти ФРГ они разбегаются как тараканы при свете.
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Шо-шо-шо??? Это кто там требует, в Германии, чтобы мы вешали друг-друга? За такие предъявы- следует отвечать. Итак- кто именно???
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За такие предъявы- следует отвечать./Иван Петрович Сидоров пацан чоткий , конкретный, реальный, за слова -Мигранты под немецким флажком но от русского мира требуют чтобы украинцы вешали украинцев-отвечающий.Отвечающий перед мигрантами под немецким флажком но от русского мира. Или перед их представителями под украинским флажкам.При наличии соответствующих полномочий от мигрантов под немецким флажком но от русского мира.
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Отменно! Свободен, туварисч. Это- если коротко. Извини, напряг тебя на несколько строчек бреда твоего.
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Поток может и запустят, но рашки к этому времени уже не будет, хуйло постарается)))
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Та не буде,не буде 5й год уже эту мантру поете "Північний потік-2" готові запустити в роботу 1 січня 2020 року - Цензор.НЕТ 5252
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я те про фому ты про ерему,рашка когда развалится скажи
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Фіг його знає, якщо знімуть цього американського агента-педофіла може й не розвалиться геть, а якщо ні то розвал буде не класичний, просто непомітно почнете жити по законам шаріата.
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Ну если ты сказала,баба ванга,то полюбому так и буде
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А я не зря вчера писал тут, о некоем кандидате в Президенты Украины. Потому- настаиваю. Нужен кандидат! Не политикан. А некий Юра...
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Ні, вибач, але в це лайно я пас, я саме квартирку в Аліканте прикупив, в них також крізіс.
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Аликанте... Я бывал, трижды. Отменное местечко! Поздравляю. Но!!! Странная штука, мой капитан, испанец, именно оттуда, из Аликанте, собирался оттуда когти рвать. Правда, это было в 2007-м... Можэ ты его маеток купил???
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Не, именно квартирку, было два варианта Аликанте или Анкара, выбрал Аликанте, подписал контракт и сразу сдал за 300 евро в месяц, а так твой капитан прав, на постоянку оно не особо, но я уже не знал где и что покупать с нашими можновладцями, так бы земли прикупил но стремно.
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Ну и молодца! Поступил- верно, я считаю,по своему, дилетантски. Однако, я бы выбрал Аликанте, а не Анкару. Молодца, повторюсь! Удачи.
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Та наши чего то ломанулись покупать квартиры в Анкаре, даже не знаю зачем им в мусульманской стране.
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Прикрутили в 2018, новини за 2016-17, пришліть когось розумного, а то геть нецікаво, як з школярами спілкуюсь.
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В 16-17 годах для уменьшения потребления достаточно было остановить промышленность. В 18 останавливать было нечего. Попросили население прикрутить.
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Замутять новорічне шоу - пускатиме метанові бульки біля німецького берега.
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"Северный поток-1" как газотранспортный коридор экспорта газа из России востребован больше чем на 100%. Это ответ на вопрос нужен ли "Северный поток-2", - сказал Миллер."

Тільки хуйлошавка забуло уточнити завдяки чому вдалось задіяти 100% потужностей СП-1: зняття обмежень на прокачку по OPAL - до чеського кордону, а далі або в Баварію або в Австрію, що є просто обходом діючого "газового автобана" Україна-Словаччина-Австрія-Італія, й через що останній недовикористовується. Отже західноєвропейським покупцям росгазу розширення Сєвпотока нах не впало...
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Один потужный оракул твердо заявлял, что СП-2 не построят.
Не будет же он врать, в конце-концов?
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можно построить мост.
а можно построить БУТАФОРИЮ и назвать её "мост".

кстати, уже начала сыпаться бутафория, списали на якобы строители что-то перевернули.
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Не боись, все поедем в польшу, а на родине одни жинки останутся.
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А кто боится? Я, свою жену, например, с собой забираю. Шо ей тут делать, в этом Мариуполе? А двум кошкам? А одному коту? По поводу их, надеюсь- только одобрямс-с-с?
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Транзит припиняється з 1 січня 2019, ПП-2 запускають з 1 січня 2020 р, чим рік німці будуть грітись?
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Контракт сейчас на транзит до 31 декабря 2019 года.
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Меркель вроде как обещалась подписать договор о поставках по СП-2 только при условии сохранения транзита через Украину. США в свою очередь давят на всех участников строительства СП-2 и на всех подписантов с той же целью, сохранить украинский транзит.
Так, что рано еще лапки кверху и сдаваться господа зрадофилы...
Мы еще посмотрим кто кого и что там будет в 2020 году.
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Ну и пускай себе ведут.Мы у поляков газ покупать, американский будем.
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Яким чином, там слабенький газогін.
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Даже если СП-2 и заработает с 1 января 2020, то нужно понимать, что СП-1 на проектных 55 кубов выходил 5 лет, а транзит газа через украинскую ГТС, состовляет под 100 кубов. Как вариант, ответ ударом на удар, раха теряет 45 лярдов транзита газа, мы теряем 3 лярда дол за транзит...
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55 СП-2 и 32 Турецкий поток. Останется 10-15 млрд. кубов. Их они и оставят через Украину. Меркель же обещала оставить украинский транзит.
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32 турецького це за наявності двох ниток, а від другої вже відмовились ще навесні.
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Никто ни от чего не отказался. Посмотрите отчеты. В честности на 30 августа 2018 года по обеим ниткам уложено 1,5 тысячи километров, или около 80 % от совокупной протяжённости трубопровода (двух веток).
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Да? Ну значить у вас там права рука не знає що робить ліва нога,

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"Газпром" начинает демонтаж труб "Турецкого потока" | 19.03.18 ...

https://www.finanz.ru › Новости › Новости

19 мар. 2018 г. - "Газпром" потерял надежду превратить проект "Турецкий поток" в ... чтобы проложить по своей террит
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Если Вы прочитаете текст по Вашей ссылке, то и там написано, что Газпром не будет строитьт ЧЕТЫРЕ ветки на 63 млрд. кубов, а оставил ДВЕ ветки на 32 млрд. кубов.
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Буду знать, прочитать не могу, только заголовок, а сама новость через вк( фашистский сайт, запрещенный в Украине).
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Северный поток-2" готовы запустить в работу 1 января 2020 года
 
 
 
 
 
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