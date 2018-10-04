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Все про:киберпреступление (439) Россия (70639) спецслужбы (351) США (14219) Мэттис Джеймс (96)

 США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters

Министерство юстиции США предъявило обвинение семерым сотрудникам Главного разведывательного управления в связи с кибератаками.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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"США выдвинули обвинения против 7 офицеров ГРУ, предположительно состоявших в сговоре с целью взлома компьютеров и кражи данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российских агентов обвиняют в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии.

Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег. В числе обвиняемых Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, которые приписаны к военной части 26165, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые также являются, по версии властей США, офицерами ГРУ.

"Русских поймали со своим оборудованием, с людьми, которые это делали, и им придется ответить за все это. Реакцией станет политическое решение причастных стран", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис после встречи со своими коллегами из НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Смотрите также: Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

Ранее в четверг, 4 октября, власти Нидерландов рассазали, что в апреле 2018 года выслали из страны четырех сотрудников ГРУ, который пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они также назвали имена россиян, которых считают сотрудниками ГРУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин.

Источник: https://censor.net.ua/n3089660
 
   
 Топ комментарии
 
Зашквар у Штирлицев сплошной пошел.
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Здравствуйте новые и полезные санкции США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters - Цензор.НЕТ 8006

США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters - Цензор.НЕТ 7973
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Понеслося!
Закончится это полной изоляцией фашистской россии.
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Про них США и Европа уже пол года знали, просто координировали действия заранее а сейчас придают огласке. Вычислили многих еще, но пока не разглашают всех, возможно ждут перебежчиков из скрепной которые будут сливать информацию.
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Понеслося!
Закончится это полной изоляцией фашистской россии.
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И вот у этого заборчика, которым оградят рашку, Петрович, мы и тяпнем по соточке-другой, что бы заборчик стоял...и стоял...и стоял.
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Та шо ж такое? Косяк на косяке. Штирлиц, наверное, в гробу как вентилятор..
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Через пару дней расскажут где живут, какая зп, на чем ездят, что курят и тп.
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Теперь этих лохов будут щемить даже в Никарагуа
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Сдаём ежедневно лапотников... Словами классика "Чем больше сдадим - тем лучше!"
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Тут речь идет о взломе переписки Хиллари во время предвыборной кампании?
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Отмечается, что российских агентов обвиняют в атаках на ФИФА, Международное антидопинговое агентство (WADA), ОЗХО, химические лаборатории в Великобритании и Швейцарии. Тільки мешканець Анадиря може знайти в цих організаціях Хіларі.
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Вообще-то я это прочитал. Но, у меня возник вопрос при чем тут вообще США? Ко всему этому перечисленному.
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А может, не все сразу? Надо будет, вспомнят и про Клинтоншу. Просто при Трамвпе Клинтонша не в тренде.
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дезинфекция США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters - Цензор.НЕТ 3563 по всему миру рязанских тараканов гоняют
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Во всем мире сегодня отмечается День российской разведки.

Министерство обороны Нидерландов заявило о раскрытии четырех российских офицеров ГРУ, которые причастны к кибератаке на лабораторию ОЗХО и Международную следственную группу по трагедии #MH17 (JIT)
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Власти Голландии обвинили ГРУ в кибератаке на ОЗХО https://rtvi.com/news/vlasti-gollandii-gru-cyber-atakaki-na-ozho/ …
У одного из высланных россиян нашли чек из такси, который подтверждает, что он ехал от штаб-квартиры ГРУ в аэропорт. Чек надо было сдать в бухгалтерию ГРУ,чтобы получить компенсацию проезда. Путинская разведка живет по инструкциям времен Андропова в современной реальности, от того и такие провалы.
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Рубль сегодня резко подешевел по отношению к доллару и евро, да и другим валютам.
Похоже включили на осень на полную печатный станок что бы компенсировать потери на рынке от санкций и отток валюты инвесторов.
ЦБ скидывает много валюты что бы рубль не сильно проседал, но похоже и это уже не особо помогает.
Скоро рубль уйдет в пике.
США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters - Цензор.НЕТ 9226
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Американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым актом конгресса США, признающим голодомор 1932-1933 годов на Украине геноцидом.👍😄
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Штирлица выдал только тянувшийся за ним парашютСША обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters - Цензор.НЕТ 390
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А из чего взяли что произошла утечка информации?Америкосы не дураки тем более что у них работают лучшие умы бывшего союза.Может утечка и произошла но та которую америкосам и нужно было слить.А для пущей убедительности ее достоверности подняли кипиш на весь мир.
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Да уж, WADA они изрядно помучили. Амфетамины для американцев, эпидемия астмы среди европейских спортсменов, вообще выставили WADA аптекой легального допинга.
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Только причем здесь грушники. Это же оперативники. У них просто не хватит мозгов на хакерство.
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Все это очень интересно, но гораздо занимательней был рассказ Сноудена о глобальной прослушке США, включая телефоны Меркель и других боссов союзных держав. Надо полагать, что за это очень много америкосов были посажены по всему миру.
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санкций и побольше изгойке 404 срасее.до самого развала давить упырей США звинуватили 7 офіцерів ГРУ у зломі комп'ютерів і крадіжці даних, - Reuters - Цензор.НЕТ 2077
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Будни рукожопии

Нидерланды рассказали о четырех задержанных в апреле сотрудниках российской разведки:

У одного из высланных из Голландии россиян нашли чек из такси. В чеке видно, что его владелец, чтобы вылететь в Нидерланды ехал на такси от штаб-квартиры ГРУ в Москве в аэропорт Шереметьево.
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Знову обісцяними штанами та по рожі террористів-чекістів. Як ганебно. Ще так нікого в світі не ганяли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных, - Reuters
 
 
 
 
 
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