 Нардеп Егор Соболев обратился к СНБО с рекомендацией применить санкции против компаний "112" и "NewsOne"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Соболев отметил: "Обратились в Совет национальной безопасности и обороны с рекомендацией применить санкции против компаний, которые работают под брендами "112" и "NewsOne". Включая лишение лицензий и блокировку активов.
Я сам в прошлом журналист и хорошо осознаю ценность свобод слова и медиа. Но названные организации не имеют никакого отношения ни к свободе, ни к медиа. Это созданы и контролируемые Россией агенты влияния в Украине.
Поэтому я уже много месяцев отказываюсь от приглашений на их эфиры и выступил соавтором инициативы применения санкций. Рад, что парламент ее поддержал. Поздравление первом автору Александру Опанасенко. Кроме Верховной Рады, предложения применить санкции могли сделать Президент, Кабинет министров и Служба безопасности. Но они этого не сделали. Теперь решение за СНБО".
Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.
Во какие у нас борцины-депутаты-патриоты, как портнов по
обещал засудить, так сразу продажные жопы по норам по прятали
Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій
1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб'єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй;
3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об'єднаних Націй.
2. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.
3. Підставою для застосування санкцій також є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб'єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18 вот и подумайте можно ли априори говорить о санкциях пртив Медведчука и Портнова ГРАЖДАН УКРАИНЫ... не надо было допускать продажу телеканалов а не закрывать телеканалы которые говорят что ПОРОШЕНКО ВОР И НЕГОДЯЙ да и Медведчук такая же тварь как и Портнов и что....закроют Нью 1 и 112 закроют по такому сценарию 5 "честный еврейский канал"...
"Андрію, я даю тобі право, виступати від мого імені."
Може він і "за Украину".
От тільки за яку ?
Завдяки саме АНДРІЮ ПОЛТАВІ з його командою "ПОРОХОБОТІВ", і були зібрані підписи під заявою про закриття цих каналів !
рада кивает на снбо,снбо на кабмин,кабмин на сбу и так по кругу)
видимо,прийдут ультрасы и расхерачат всю эту помойку,верно,нардЭпы?)
В таком случае - на каком основании к ним могут быть применены санкции?
Ах да - за это же проголосовали депутаты!!!
Ну депутаты много за что голосуют - например за повышение зарплаток себе любимым и повышение тарифов холопам-налогоплательщикам
Если холопы этому рады - то они воистину рождены быть холопами