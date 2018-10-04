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Все про:пропаганда (2050) СНБО (3114) Соболев Егор (425) 112_Украина (7) Newsone (4)

 Нардеп Егор Соболев обратился к СНБО с рекомендацией применить санкции против компаний "112" и "NewsOne"

Народный депутат Украины Егор Соболев заявил, что они с коллегами обратились к СНБО с рекомендацией применить санкции против компаний, которые работают под брендами "112" и "NewsOne".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Обратились в Совет национальной безопасности и обороны с рекомендацией применить санкции против компаний, которые работают под брендами "112" и "NewsOne". Включая лишение лицензий и блокировку активов.

Я сам в прошлом журналист и хорошо осознаю ценность свобод слова и медиа. Но названные организации не имеют никакого отношения ни к свободе, ни к медиа. Это созданы и контролируемые Россией агенты влияния в Украине.

Поэтому я уже много месяцев отказываюсь от приглашений на их эфиры и выступил соавтором инициативы применения санкций. Рад, что парламент ее поддержал. Поздравление первом автору Александру Опанасенко. Кроме Верховной Рады, предложения применить санкции могли сделать Президент, Кабинет министров и Служба безопасности. Но они этого не сделали. Теперь решение за СНБО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "NewsOne" - антиукраинский флагман в гибридной войне, - Герасимов призвал разработать закон о защите информационной безопасности государства

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3089656
 
   
 Топ комментарии
 
А оно тут до чего? Все эти жульки-мульки всегда задним числом примазываются - думают под шумок баллов заработать, но марно)))
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резво ожеребился. Вначале народ создал петицию, потом собрал подписи практически молниеносно. потом депутаты проголосовали о том чтобы рекомендовать СНБО закрыть эти канала и только потом егорка (подозреваю что вместе с пуштуном) накорябали свои рекомендации.... Прямо Маленький Мук по скорости реакции
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Ой как у вас ватанов подгорело, по поводу украинофобских каналов Нардеп Єгор Соболєв звернувся до РНБО з рекомендацією застосувати санкції проти компаній "112" і "NewsOne" - Цензор.НЕТ 8513
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А чего же твой бородатый дружбан не голосовал?
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И бородатый не голосовал и его друг гей Сережа Сбербанкович тоже.

Во какие у нас борцины-депутаты-патриоты, как портнов по
обещал засудить, так сразу продажные жопы по норам по прятали
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резво ожеребился. Вначале народ создал петицию, потом собрал подписи практически молниеносно. потом депутаты проголосовали о том чтобы рекомендовать СНБО закрыть эти канала и только потом егорка (подозреваю что вместе с пуштуном) накорябали свои рекомендации.... Прямо Маленький Мук по скорости реакции
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хоть бы ля ля Закон о санкциях прочитали прежде -чем галиматью предлагать

Стаття 3. Підстави та принципи застосування санкцій
1. Підставами для застосування санкцій є:
1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб'єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;
2) резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй;
3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;
4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту Організації Об'єднаних Націй.
2. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.
3. Підставою для застосування санкцій також є вчинення іноземною державою, іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства, а також суб'єктами, які здійснюють терористичну діяльність, дій, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, стосовно іншої іноземної держави, громадян чи юридичних осіб останньої.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18 вот и подумайте можно ли априори говорить о санкциях пртив Медведчука и Портнова ГРАЖДАН УКРАИНЫ... не надо было допускать продажу телеканалов а не закрывать телеканалы которые говорят что ПОРОШЕНКО ВОР И НЕГОДЯЙ да и Медведчук такая же тварь как и Портнов и что....закроют Нью 1 и 112 закроют по такому сценарию 5 "честный еврейский канал"...
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"Практически молниеносно" народ собрал подписи, после того, как этому делу подключился Андрей Полтава.
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В том числе. нисколько не умаляю его заслугу. Но подписывал то народ а не Андрей Полтава
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Якщо ви слідкуєте за стрімами Андрія Полтави, то прекрасно знаєте, що там народ пише прямо:
"Андрію, я даю тобі право, виступати від мого імені."
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в общении с кацапами - точно так. а петиция подписывалась лично. кстати - вы подписали ее?
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Чего так мелко? Лучше уж сразу как в КНДР. И инет отключить и тарелки запретить.
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Так и я ж говорю, что нормально! Только не надо ограничиваться полумерами. Принять закон, где прописать, что в Украине должно быть только три телеканала: 5-ый, Прямой и Эспрессо.
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навіщо ви все перекручуєте ? пропаганда кремля нам точно непотрібна, а решта нехай буде.
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Правильно. Нахер нужна пропаганда кремля? Но, как от нее избавиться при наличии тарелок и инета?
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Не так. Головне - ми не можемо офіційно транслювати цю дурню.
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Ксения, в итоге мы с Вами говорим об одном и том же. Только я предлагаю идти дальше.
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Ну соевым то это конечно надо, им бы только чтоб один 5 канал работал и прославляли достижения барыги 24 часа в сутки.
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А оно тут до чего? Все эти жульки-мульки всегда задним числом примазываются - думают под шумок баллов заработать, но марно)))
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Вся Рада проголосовала за эти рекомендации а этот еще разок решил тоже рекомендовать, галимый пиар и больше ничего.
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А чего флагом дурачек опять не обмотался? это с его стороны не серьезно...
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За санкциями - это к американцам. От наших ни х2ра получишь.
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а навіщо ви перебільшуєте ? нас цікавить відсутність ворожої пропаганди в інформ.полі. нашої держави.
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Свобода выразить свое мнение уже пропаганда? Практикуется тотальная цензура на критику власти, еще покруче чем в рашке.
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Сайты блокируют, каналы закрывают, натуральное КНДР начинается.
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Ой как у вас ватанов подгорело, по поводу украинофобских каналов
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Мы, народ Украины, подписали петицию, о том что не хотим видеть кацапскую помойку на своем тв. Так что иди лесом, мокша)
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Этот Соболев всегда держит хвост по ветру. Далеко пойдет.
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лера лера чё ты несёшь хрен знает чё ?Соболев нормальный мужик по сравнению с тобой . Под псевдонимом неработает и говорит по делу ....
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Его фамилия Зимин))) какие мокши все же тупорылые - ни разу не палятся...
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Интересно, а какая разница Соболев или Зимин. Зимин более преступная фамилия чем Соболев?
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"Его́р Ви́кторович Со́болев, р. 26 февраля 1977 года, Краснодар, РСФСР, СССР. Урождённый Егор Анатольевич Зимин. До 2003 года имел вид на жительство в Украине, а в 2004 году получил гражданство. ».

Може він і "за Украину".
От тільки за яку ?
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Ті краще скажи, чий у тебе прапорець на фавіконі ?
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обидно тем, кого не приглашают на прямые эфиры.
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Да нифига, большая часть проголосовавших регулярно тусили на Ньюзван.
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Та ви там хоч СПАСИБІ сказали б АНДРІЮ ПОЛТАВІ !

Завдяки саме АНДРІЮ ПОЛТАВІ з його командою "ПОРОХОБОТІВ", і були зібрані підписи під заявою про закриття цих каналів !
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вот и дерьмишко поближе к выборам начинает всплывать)
рада кивает на снбо,снбо на кабмин,кабмин на сбу и так по кругу)
видимо,прийдут ультрасы и расхерачат всю эту помойку,верно,нардЭпы?)
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Всем стонущим по этому поводу ватанам предлагаю представить ситуацию: на расее закрывают условный махровый проукраинский телеканал, а там все кричат: НИЗЗЗЯ, ЭТО УКРАИНОФОБИЯ!
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да, уж там то каналы, предоставляющие эфир не только хвалителям потужных реформ, но и их хулителям, не забалуют! тоскуешь по расейским порядкам?
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Включи Соловьева и слушай украинофилов, которые хают Россию, сколько влезет. Раз. Два. С каких это пор эти каналы стали пророссийскими? Заключение комитета , суда есть? Кроме порохоботских наездов перед выборами, ничего нет.
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Это не просто закрытие, а устранение площадки. где выступают оппоненты власти. Руками дураков и соевых прокладок уничтожается свобода слова в Украине.
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112 и ньюс ван были осуждены украинским судом? Нет
В таком случае - на каком основании к ним могут быть применены санкции?

Ах да - за это же проголосовали депутаты!!!
Ну депутаты много за что голосуют - например за повышение зарплаток себе любимым и повышение тарифов холопам-налогоплательщикам

Если холопы этому рады - то они воистину рождены быть холопами
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депутаты идиоты не знают законов Украины. Если канал нарушает закон, подавай в полицию, сбу, суд. Санкциями уже остановили Путина, дебилы...
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Это конечно не мое дело, но вангую вам петю на второй срок - похоже он у вас там все подмял.
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Соболев как российский агент действует по принципу "Бей своих чтобы чужие боялись" Ни фига Егорку многие уже раскусили, не уйдет от ответа сахалинский историк) Похоже что е коллегу топ-рзаведчик зам. СВР господин Семочко раскусили, так вот Соболев и заветрелся как вошь на гребешке. Ниче недолго осталась депутаствовать шпиону россискому.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНардеп Егор Соболев обратился к СНБО с рекомендацией применить санкции против компаний "112" и "NewsOne"
 
 
 
 
 
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