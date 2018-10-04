 Нардеп Егор Соболев обратился к СНБО с рекомендацией применить санкции против компаний "112" и "NewsOne"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Обратились в Совет национальной безопасности и обороны с рекомендацией применить санкции против компаний, которые работают под брендами "112" и "NewsOne". Включая лишение лицензий и блокировку активов.

Я сам в прошлом журналист и хорошо осознаю ценность свобод слова и медиа. Но названные организации не имеют никакого отношения ни к свободе, ни к медиа. Это созданы и контролируемые Россией агенты влияния в Украине.

Поэтому я уже много месяцев отказываюсь от приглашений на их эфиры и выступил соавтором инициативы применения санкций. Рад, что парламент ее поддержал. Поздравление первом автору Александру Опанасенко. Кроме Верховной Рады, предложения применить санкции могли сделать Президент, Кабинет министров и Служба безопасности. Но они этого не сделали. Теперь решение за СНБО".

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Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.