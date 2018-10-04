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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (702) высылка (61) дипломаты (323) Климкин (1853)

 Реакция Венгрии "фундаментально неадекватна", - Климкин об ответной высылке украинского консула

Глава МИД Павел Климкин считает неадекватным решение Венгрии о высылке украинского дипломата в ответ на высылку венгерского консула, который тайно раздавал венгерские паспорта в Берегово.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он на написал в твиттере.

Климкин отметил: "Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна. Мы не нарушали международное право, венгерские законы, и вообще, действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление".

Ранее в этот день послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Позже Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3089650
 
 
 Топ комментарии
 
Ліквідуйте угорське консульство у Берегово - сєпарський інкубатор..
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Маьяры как кацапы, у них претензии практически ко всем соседям. Одним словом мокшы и угры братья навек.
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А может стоит подать иск в международный суд на венгрию?
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Подрыв территориальной целостности государства
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Одной выдачи паспортов недостаточно для такого обвинения...
Мы-то понимаем, чем занимается Венгрия, но доказать это - совершенно другое дело.
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И в чем обвинить? Поц Сиярто прав - формально Венгрия законов Украины не нарушала, ибо выдача гражданства гражданам Украины, как и инструкция не сообщать о гражданстве - это, безусловно, неприлично, но законов Украины напрямую это не нарушает, увы...
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За те,що незаконно нашего консула высылают. Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 4905
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формально и россия не нарушала, ведь нет в Украине закона который бы прямо запрещал вторжение рф или окупацию территорий. Другое дело эти действия (как и незаконная выдача паспортов) можно квалифицировать как посегательство на независимость, нарушение паспортного режима и т.п. Так что давайте без буквоедства.
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А мне нравится,за незаконную высылку нашего консула.По какому праву?Он що,щось порушував?То нехай Сирьто поясне що порушував,предоставит видос як наш раздаёт паспорта.Ось тут Сирьято и заткнётся...Бо у него нема видоса,а в нас э.Суд встане на наш бiк
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Это всё детство. Я так понимаю что паспорта они получали для безпрепятственного пересечения границы, т.е. на границе есть вся инфа о закарпатских туристах "венграх". Теперь просто нужно лишить их пенсий, субсидий и т.п. как иностранцев, и начать штрафовать и депортировать за нарушение времени пребывания в Украине. Не вопрос, всё по закону, венгр-по безвизу можешь 2 раза в год не больше чем на 30 дней, как и все другие иностранцы.
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А основания?Нужен вирок суду,щоб почати такие действия...Бо ЕС може пятак встромити,про утиск меньшин,а мы им вирок суду с прикреплённым видосом в пятак Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 1503
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Какой вырок суду, Вы в своем уме ?
Пришел к Вам сосед на чай, слово за слово, давай он приставать к Вашей жене, выгнать из своего дома вы его не можете, ведь нужно "вырок суду", я правильно понял ? Т.е. вы молча смотрите как он её имеет, а с утра идете в суд ?
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Без вироку суду,к секасу могут присоединиться, ще несколько участников.А так, иском,бьём в челюсть,сначало Сирьято,а заодно, возможным облизывающимся на жену другим соседям Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилання у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 2385
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Дійсно, що про це знали всі. Реакция Венгрии "фундаментально неадекватна", - Климкин об ответной высылке украинского консула - Цензор.НЕТ 5768 Головний режисер і замовник заспокоїться і далі через деякий час буде примирення.
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Будем бачити, Угорщина популярний напрямок для відпочинку.
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Розумію, сам там був. Але я про те, що для них лише гроші важливі.
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Ліквідуйте угорське консульство у Берегово - сєпарський інкубатор..
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реакция йобиков полностью прогнозируемая
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Може й румуни в нас трохи схаменяться.
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Експропріація вина у румун і на колінах будуть благати про прощення
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Всі ми тварини, але можливо я ближче до природи Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 8723
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Ви будете екпропріацією займатись?
Не треба було невчасною мовною муйнею займатись під час війни. З усіми сусідами розіс.ались, і заради чого? Йобіки і їх мокшанські куратори тільки задоволені діями дурникуватої Гриневич (послухав якось її аргументацію про необхідність 12-річної освіти - це жах, двух слів зв'язати не може) і компанії, а також нашої недолугої Ради. Треба не залуплюватись у такій ситуації, а визнавати свою дурість і відповідно її виправляти.
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Ти порівнюєш румунів до йоббіків? Лікуйся, а потім щось будеш писати.
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Яка різниця, йоббіки, чи мамалижобіки, дурість і є дурість. А судячі з пропозицій по румунському вину, лікуватись треба вам, хлопчина...
І як все-таки щодо того, щоб екпропріацією вина зайнятись вам, пустозвон?
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Климкинд, а ты попробуй вытурить кацапского консула. Чы тесть заругает?
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Тс! Він про це не знає, бо юля мовчить Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 4087
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Сливы протри и ещё раз прочти. И таджику вслух прочти тоже
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нет посла - нет дипотношений! Заканчивай бухать...
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Скоро закінчить бухати, бо за кермо треба Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 373
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Нет посла - нет дипотношений? Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 3631
Стець, давай другого порохобота. Этот полный отстой
Послов Украины нет в 17 государствах - МИД

С мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, с августа 2013 года - в Казахстане, с апреля 2014 года - в Швейцарии, с мая 2014-го - в Дании и Черногории, с июня 2014-го - на Кубе, а с июля 2014-го - в Алжире. С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.
Посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен в декабре 2015 года.
В 2017-м году освободились должности послов Украины в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике
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А вот ещё, порохобот. Город Одесса. Это Украина, если ты не в курсе. Вот телефон дежурного консула Козломордии. Можешь позвонить.
Дежурный консул: (+038) 067-488-43-36
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никого из венгерских чиновников не пускать сюда и все, пока дело не разрешиться.
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Венграм прищемили хвост, а они пытаются изобразить "мытутнепричем", очень напоминающую кацапскую "ихтамнетку"
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как говорил классик: "великое дело кровь!"
генотип совпадает у венгров и кацапав.
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Вони різни люди, хоч і трохи ДНК співпадає.
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та схоже на те, що ДНК в них співпадає "НЕ трохи".
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Я був і порівнював подібність. Різниця між ними значна.
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перепрошую, різниця між ними тільки в тому, що угорці просто виховані, а внутрішньо такі самі як й кацапи.
нормальна людина розуміє, що таке сучасна россія, цього не розуміють лише ті, у кого пошкоджений генофонд.
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Якщо виховані, то це вже протилежність кацапам. Кажу вам, що насправді між ними мало спільного. Є проблема нерозуміння особливості мадяр, але їх не треба порівнювати із кацапами, які мають ще багато крові та культур інших народів.
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Знову перепрошую.

Ви бачите "кацапа", як таку собі істоту, що живе на россіі.

Справа в тому, що "кацапам" може бути людина будь якої національності.
Подивиться, в 2014 році весь світ поділився не на нації, а на НОРМАЛЬНИХ людей та на ХВОРИХ.

це дуже цікава тема для аналізу. В ЄС виявилися НЕНОРМАЛЬНІ, котрі підтримують дії россії. В самої россії виявилися ті, котрі в ШОЦІ від дій своєї держави.

2014 рік завдав удару по психіці …. що спровокувало зайву хромосому у істот різних національностей - то є кацапи, НЕНОРМАЛЬНІ істоти.

Угорці бачать, що їх лідери НЕАДЕКВАТНІ і..... мовчать.
Так саме мовчали кацапи, і раділи, коли їх "недострана" напала на Україну.
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Тут є велика частка правди. Насправді, наших Закарпатських мадярів взагалі не чути. Не має ніяких мітингів, ніяких вимог, їх усе влаштовує. Тхне виключно з Будапешту.
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у наших мадярів є гени українськи. вони чудово розуміють сучасну ситуацію.
а в самої Угорщині основна маса мадярів - носії зайвої хромосоми.
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откровенно говоря "неадекватность" это венгерская национальная черта.
есть такое.
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Абыделись уйовбики...
Нужно еще консульство в Берегово закрыть.
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А нафіга нам мати стосунки з такими сусідами? Паркан до Неба і на тому край
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Паркани ти у себе будуй
Мадяри для нас це транзитна країна, буде незручно їздити!
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Так мадьяри взагалі не адекватні,йобікі,що з них взяти...
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Маьяры как кацапы, у них претензии практически ко всем соседям. Одним словом мокшы и угры братья навек.
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Так я це і мав на увазі. Ментальність одна Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 6784
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Хорошая реакция у мадьяров, правильная.
Затруднить как можно больше существование заробитчанам-венграм с Закарпатья Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 9558
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Нормальна прокацапська реакція. "Сам дурак" називається
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"фундаментально неадекватна"
Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 1655
Всё зависит от целей и силы.
У Венгрии цель - не пустить нас в ЕС и НАТО.
У нас цель, щелкнуть по носу йобика. Тем самым льем воду на антиукраинскую мельницу.
.
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"Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилку у відповідь українського консула" - мадяры не одни такие, которые повелись на бабло беса путлера, а в Германии разве нет таких, а во Франции, в Италии..., почти в любой стране найдутся низкие, продажные людишки, но надо учесть, когда они брали бабло, то кремлёвский мясник считался альфа самцом, и как бы был в корешах к Европе, к Западу, но украинцы наконец открыли глаза всему миру и показали гнилое нутро агрессивных, тупых и недоразвитых москалей.
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Поки настрої заходу до мадьяр не найкращі, треба цим скористатися та поставити йобіків на місце. Закриття консульства, це буде краща відповідь, на безпідставну висилку нашого дипломата. А далі, а далі йобики обов'язково продовжать гадити, у відповідь, упіймати кілька мадьярскіх агентів, їх як лайна зараз бігає по Закарпаттю, і почати їм вішати шпигунську діяльність і.т.д. Потім шукати інші інструменти, їх богато аж досталь. Ці жлоби розуміють лише силу і тільки силою можно примусити їх себе поважати.
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Дипломатія - це коли окремі розумні люди націі дуже тихо,дуже спокійно,непомітно і підкилимно вирішують потрібні для народу питання...Але коли на посаду головного дипломата призначити ідіота,то починаються крики,скандали,закидування лайном - і в результаті вся країна в лайні...Ми не можемо говорити ультимативно,з позиціі сили,бо в нас нема ні позиціі,ні сили...А от Угорщина,що завжди була вп"ятеро менша за нас і по населенню,і по територіі позицію має,і силу має теж...І це не вона висилає дипломата - висилає Євросоюз...Тому Пороху потрібно в звичній манері подякувати Європі за науку і призначити нового міністра закордонних справ...
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Реакция йоббиков фундаментально проху#ловская.
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В поточних умовах консульство набагато потрібніше угорцям, ніж нам. Тому треба максимально тягнути з агріманом на наступну кандидатуру, а місцеві бажаючі нехай їздять до Києва на співбесіди
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Как же легко венгры забыли 56 год! Но ничего, прийдёт время, Вовка им напомнит.
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Когда наша команда заняла первое место по количеству наград на соревнованиях Masters в Будапеште - венгры придумали двойное награждение, для своих граждан кто занял 4 5 6 места после наших спортсменов. Такое я видел только один раз. Они очень вредные ведь они родом из мокшанской тайги/ фино-венгреские племена и свои теперешние тнритории они захватили когда 3били всех местных жителей Прикарпатья и Закарпатья.
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В відповідь треба вислати мадярів що вже встигли отримати паспорти.
І все буде адекватно
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Ну и чего добился Климкин со товарищи?

Очередного недопущения украинского министра обороны на саммит НАТО? Афигенное достижение Реакція Угорщини "фундаментально неадекватна", - Клімкін про висилання у відповідь українського консула - Цензор.НЕТ 1395
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Спробую усім "не місцевим" пояснити на прикладі, що таке Закарпаття.
Глава МЗС Угорщини виступив проти відновлення військової частини ЗСУ у Береговому
https://gordonua.com/ukr/news/politics/glava-mzs-ugorshchini-vistupiv-proti-vidnovlennja-vijskovoji-chastini-zsu-v-beregovo-237374.html
Депутати Берегівської міськради одноголосно підтримали відновлення військової частини
https://trubyna.org.ua/novyny/deputaty-berehivskoi-miskrady-pidtrymaly-vidnovlennia-viiskovoi-chastyny/
Закарпатські мадяри, з задоволенням отримують мадярські утлевели (паспорта), і про всяк випадок відновлюють Українську військову частину, ну а вдруг мадяри прийдуть?

Коли Ви це зрозумієте, ось тоді можете сміливо коментувати будь-які події в Закарпатті
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