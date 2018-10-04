 Реакция Венгрии "фундаментально неадекватна", - Климкин об ответной высылке украинского консула

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он на написал в твиттере.
Климкин отметил: "Реакция Венгрии абсолютно и фундаментально неадекватна. Мы не нарушали международное право, венгерские законы, и вообще, действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в Представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление".
Ранее в этот день послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.
Позже Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.
28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.
Мы-то понимаем, чем занимается Венгрия, но доказать это - совершенно другое дело.
Пришел к Вам сосед на чай, слово за слово, давай он приставать к Вашей жене, выгнать из своего дома вы его не можете, ведь нужно "вырок суду", я правильно понял ? Т.е. вы молча смотрите как он её имеет, а с утра идете в суд ?
Не треба було невчасною мовною муйнею займатись під час війни. З усіми сусідами розіс.ались, і заради чого? Йобіки і їх мокшанські куратори тільки задоволені діями дурникуватої Гриневич (послухав якось її аргументацію про необхідність 12-річної освіти - це жах, двух слів зв'язати не може) і компанії, а також нашої недолугої Ради. Треба не залуплюватись у такій ситуації, а визнавати свою дурість і відповідно її виправляти.
І як все-таки щодо того, щоб екпропріацією вина зайнятись вам, пустозвон?
Стець, давай другого порохобота. Этот полный отстой
Послов Украины нет в 17 государствах - МИД
С мая 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, с августа 2013 года - в Казахстане, с апреля 2014 года - в Швейцарии, с мая 2014-го - в Дании и Черногории, с июня 2014-го - на Кубе, а с июля 2014-го - в Алжире. С августа 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии и Армении.
Посол Украины в России Владимир Ельченко был уволен в декабре 2015 года.
В 2017-м году освободились должности послов Украины в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Кыргызстане, Эстонии и Южно-Африканской Республике
Дежурный консул: (+038) 067-488-43-36
генотип совпадает у венгров и кацапав.
нормальна людина розуміє, що таке сучасна россія, цього не розуміють лише ті, у кого пошкоджений генофонд.
Ви бачите "кацапа", як таку собі істоту, що живе на россіі.
Справа в тому, що "кацапам" може бути людина будь якої національності.
Подивиться, в 2014 році весь світ поділився не на нації, а на НОРМАЛЬНИХ людей та на ХВОРИХ.
це дуже цікава тема для аналізу. В ЄС виявилися НЕНОРМАЛЬНІ, котрі підтримують дії россії. В самої россії виявилися ті, котрі в ШОЦІ від дій своєї держави.
2014 рік завдав удару по психіці …. що спровокувало зайву хромосому у істот різних національностей - то є кацапи, НЕНОРМАЛЬНІ істоти.
Угорці бачать, що їх лідери НЕАДЕКВАТНІ і..... мовчать.
Так саме мовчали кацапи, і раділи, коли їх "недострана" напала на Україну.
а в самої Угорщині основна маса мадярів - носії зайвої хромосоми.
есть такое.
Нужно еще консульство в Берегово закрыть.
Мадяри для нас це транзитна країна, буде незручно їздити!
Затруднить как можно больше существование заробитчанам-венграм с Закарпатья
Всё зависит от целей и силы.
У Венгрии цель - не пустить нас в ЕС и НАТО.
У нас цель, щелкнуть по носу йобика. Тем самым льем воду на антиукраинскую мельницу.
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І все буде адекватно
Очередного недопущения украинского министра обороны на саммит НАТО? Афигенное достижение
Глава МЗС Угорщини виступив проти відновлення військової частини ЗСУ у Береговому
https://gordonua.com/ukr/news/politics/glava-mzs-ugorshchini-vistupiv-proti-vidnovlennja-vijskovoji-chastini-zsu-v-beregovo-237374.html
Депутати Берегівської міськради одноголосно підтримали відновлення військової частини
https://trubyna.org.ua/novyny/deputaty-berehivskoi-miskrady-pidtrymaly-vidnovlennia-viiskovoi-chastyny/
Закарпатські мадяри, з задоволенням отримують мадярські утлевели (паспорта), і про всяк випадок відновлюють Українську військову частину, ну а вдруг мадяри прийдуть?
Коли Ви це зрозумієте, ось тоді можете сміливо коментувати будь-які події в Закарпатті