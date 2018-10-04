 Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на год. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный закон (законопроект №9153) 4 октября 2018 года возвращен с подписью президента.

На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 4 октября, 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.

Согластно законопроекту особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Районы, города, поселки и села, где будет введен такой порядок, определит Верховная Рада. Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может вступить в силу при выполнении ряда условий, в частности, если будут выведены все незаконные вооруженные формирования, их военная техника, а также боевики и наемники с территории Украины.

После принятия Радой закона, глав государства написал на своей странице в аккаунте в Твиттер : "Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходим для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН".

Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.