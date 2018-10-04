 Порошенко подписал закон о продлении действия особого порядка самоуправления в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на год. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, данный закон (законопроект №9153) 4 октября 2018 года возвращен с подписью президента.
На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 4 октября, 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.
Согластно законопроекту особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года. Районы, города, поселки и села, где будет введен такой порядок, определит Верховная Рада. Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может вступить в силу при выполнении ряда условий, в частности, если будут выведены все незаконные вооруженные формирования, их военная техника, а также боевики и наемники с территории Украины.
После принятия Радой закона, глав государства написал на своей странице в аккаунте в Твиттер : "Продолжение действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходим для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН".
Напомним, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.
Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється дискримінація, переслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що мали місце у Донецькій, Луганській областях.
Удовлетворён?
Понимаешь - к чему это?
Стаття 9. В окремих районах Донецької та Луганської областей рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах цих районів.
Координація діяльності загонів народної міліції з охорони громадського порядку в населених пунктах здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою.
Загони народної міліції утворюються на добровільних засадах із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах окремих районів Донецької та Луганської областей.
Загони народної міліції під час охорони громадського порядку реалізують повноваження, передбачені для них законами України.
Про утворення та діяльність загонів народної міліції сільський, селищний, міський голова інформує місцеве населення через засоби масової інформації.
Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей.
Так что радуйся, ватник.
Стаття 8. Органи виконавчої влади сприяють розвитку в окремих районах Донецької та Луганської областей транскордонного співробітництва, спрямованого на вирішення спільних проблем розвитку, посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування окремих районів з адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації на основі угод про прикордонне співробітництво, що укладаються територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами у межах компетенції, встановленої законом.
Теперь любая штепа объяснит своё сотрудничество с кацапами выполнением норм этой статьи закона. Или ты сомневаешься?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нічого там не буде, окрім шизофренічної влади сепарів. Але для зрадоботів треба лише рубати голови направо та наліво, бо за це заплатили. Тому, буде багато коментарів про Ліпецьку фабрику, порохоботів і про зіпсовані цукерки.
Без антиукраїнського електорату Дамбасса і Крима.
жопастку
Щоб у кінцевому рахунку, своїми ж руками, позбавити Україну найбіль ватного антиукраїнського електорату ОРДЛО і Криму. Які все одно будуть вимушені повернути Україні.
А Україна без цих пропуйловських маріонеткових утворень, з іхнім зомбованим електоратом, не дасть на виборах у 2019 році протягнути прокремлівського президента.
"Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
".... заявление, что Порошенко является основателем Партии Регионов Азарова возмутило (Азаров был первым руководителем ПР). "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html