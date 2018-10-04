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Все про:высылка (61) киберпреступление (439) Нидерланды (780) Туск (423) Евросоюз (12080) Могерини (370) Юнкер (151) кибербезопасность (292) ОЗХО (8)

 Евросоюз осуждает Россию за хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия

В ЕС обещают укреплять кибербезопасность из-за российской угрозы.

Евросоюз серьезно озабочен в связи с ситуацией вокруг хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой голландские власти обвинили Россию. Об этом говорится в совместном заявлении председателей Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, а также главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу этой попытки подорвать целостность ОЗХО, уважаемой международной организации, которую принимают Нидерланды", – отмечают они.

Также на Цензор.НЕТ: Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг

В документе подчеркивается, что "этот агрессивный акт продемонстрировал неуважение к священной цели ОЗХО, которая работает над искоренением оружия по всему миру в рамках мандата ООН". "Мы осуждаем такие действия, которые подрывают международное право и международные институты. ЕС будет продолжать укреплять устойчивость в цифровой области своих институтов, институтов стран сообщества, международных партнеров и организаций", – заключили Туск, Юнкер и Могерини.

В ЕС также заверили, что продолжат укреплять устойчивость своих институтов, институтов государств-членов и международных партнеров и организаций в цифровой сфере.

Между тем глава МИД Великобритании Джереми Хант допустил возможность введения новых антироссийских санкций в связи с "вескими доказательствами" попытки совершения кибератаки на ОЗХО.

Напомним, 4 октября Власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конспирация по-русски: у высланных из Нидерландов сотрудников ГРУ были паспорта с последовательными номерами. Все они прикидывались туристами. ФОТОрепортаж

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3089644
 
 
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Назовите глубину озабоченности по шкале от 1 до 10.
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Кацапів уже мордою тикають в їх лайно, але їм це до лампочки. Будуть верещати: "Де ваші докази!"
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Ще погрозіть пальчиком і поставте в куток
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Меня одного смутило заявления НАТОвских генералов о том что "попытка хакерской атаки осуществлялась путем вхождения в сеть Wi-fi с близкого расстояния! Это новая шутка такая?
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бо хакери були десь поблизу
пс.Євгеній, а чого це ви назвались як пильна автівка ?
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Неужели господа европейцы еще не поняли, что только одним осуждением уже не обойтись, имея дело с системным уродом в лице паРаши!?
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Всё им понятно,только денежек жалко...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз осуждает Россию за хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия
 
 
 
 
 
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