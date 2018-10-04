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Все про:налоговая милиция (1354) ГФС (2811)

 Экономический эффект от работы налоговой милиции за 9 месяцев этого года превысил 10 млрд грн

По результатам января-сентября 2018 года экономический эффект от работы налоговой милиции составил 10,1 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, в течение 9 месяцев текущего года предупреждено хищение 2,7 млрд грн НДС, изъято из незаконного оборота 4,3 млрд грн денежных средств и имущества и возмещено в бюджет денежными средствами 3,1 млрд грн, что на 5,8% превышает аналогичный показатель января-сентября 2017 года.

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В том числе в рамках уголовных производств возмещены 1,6 млрд грн нанесенного ущерба, что превышает аналогичный показатель прошлогоднего периода на 6,8%, выявлены 50 конвертационных центров, с выгодоприобретателей которых взысканы 704 млн грн (на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года).

Источник: https://censor.net.ua/n3089638
 
 
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Это как секономила?Ездила в командировки за свой счет?
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А во сколько нам обходиться налоговая милиция.Они хоть себе на жалование выкалачивают из граждан Украины.
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Казочки, казочки... Нічого, в мене вуха не болять.
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у зомбаков вне закона очередные достижения
ментовки нет а они все резвятся гдето Экономический эффект от работы налоговой милиции за 9 месяцев этого года превысил 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 8195
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бизнесмэни наши вороги??
этот вопрос еще актуален в рядах дфс
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краще підрахуйте економічний ефект "роботи" сбу та прокуратури.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкономический эффект от работы налоговой милиции за 9 месяцев этого года превысил 10 млрд грн
 
 
 
 
 
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