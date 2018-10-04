 Экономический эффект от работы налоговой милиции за 9 месяцев этого года превысил 10 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В частности, в течение 9 месяцев текущего года предупреждено хищение 2,7 млрд грн НДС, изъято из незаконного оборота 4,3 млрд грн денежных средств и имущества и возмещено в бюджет денежными средствами 3,1 млрд грн, что на 5,8% превышает аналогичный показатель января-сентября 2017 года.

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В том числе в рамках уголовных производств возмещены 1,6 млрд грн нанесенного ущерба, что превышает аналогичный показатель прошлогоднего периода на 6,8%, выявлены 50 конвертационных центров, с выгодоприобретателей которых взысканы 704 млн грн (на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года).