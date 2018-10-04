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 Рада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

За соответсвующее решение проголосовал 261 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроект приняли с поправками, которые глава комитета озвучил под стенограмму.

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Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов.

Проектом предлагается урегулировать:

1) применение украинского языка как языка гражданства Украины;

2) применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности;

3) применение украинского языка в публичных сферах:

а) в образовании и науке;

б) в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в) в сфере электронных информационных систем;

г) в сфере обслуживания потребителей;

г) в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

д) при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

е) в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности, в предоставлении информации об их товарах и услугах;

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4) применение государственного языка в именах собственных и именах;

5) определение стандартов государственного языка;

6) порядок защиты государственного языка.

Источник: https://censor.net.ua/n3089636
 
   
 Топ комментарии
 
рідна мова в тому числі дала змогу німцям побудувати свою економіку і державу.
з російською мовою Україна не відбудеться, щоб ви там не говорили..
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В 91-му році треба було цей закон приймати але краще пізно ніж ніколи.Років через 20 може й Київ заговорить по українськи.
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Не плякайте. Немає різниці коли прийняв, головне, що за свою каденцію прийняв. А не прийняв рік назад, тому, що такі як Ви дуже опиралися і репетували, що є багато інших справ, чим мова. Йому можливо і перевибратись, а ншим дітям та внкам розвиватись. А то було не природнє, вчили котів навкати. Хіба кіт може гавктути, він може муркотіти. А ті, що гавкають - до себе в тамбовський ліс.
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ЁКЛМН .! Сколько можно кивать на Порошенка .? Это ПАРЛАМЕНТСКИЙ закон , написаный депутатами . !!! При чём тут Порошенко вообще . ?? Рада ухвалила в першому читанні законопроект про українську мову - Цензор.НЕТ 2766
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Вполне поддерживаю и поздраляю с принятием закона об Укриннском языке. И надо перекрыть всю росийскую тв на територии Украины
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Усе, потрібно дістати з шафи святковий портрет Адольфа і піймати на святкову вечерю рюскоговорящего мальчика!
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Аплодую стоячи всім хто проголосував "за". Не віриться що дожив до такого дня.
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Поки в законі про мову буде стаття про захист регіональних мов, цей закон до дупи! У цьому законі такий захист є, не радійте передчасно, дурні.
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Я дуже радий. Ще б надали нашій церкві Томос. Скоріше би. А потім заставимо депутатів прийняти закони, щоб церкви МП (з ворожої держави) платили за земельку налоги, а то нагребли. Та ще й за метри приміщення. За все треба платити. Там жирненьких європейців підкуповуєте за грошенята бідненьких бабусь, що йдуть відмолоти гріхи, та віддає все, що накопили. У МП нам такі тарифи, що мама, не горюй. Хотять бути в нас, нехай "башляють".
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Наша пісня гарна, нова, починаємо її знову... Опять двадцать пять, опять мова....черт знает что, других проблем нет? Страну уже почти просrали, народ разбегается, Карпаты лысеют со скоростью звука, а им мля мова)))
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У квітні 1923 р. XII з'їзд РКП (б) оголосив коренізацію офіційним курсом партії в національному питанні. У тому ж місяці VII конференція КП (б) У заявила про політику українізації, що українські ЦВК і Раднарком відразу ж оформили декретами. Було прийнято рішення про українізацію держструктур і підприємств, яку планувалося закінчити до 1 січня 1926 року. Усі робітники і службовці підприємств і установ були зобов'язані вивчити українську мову під загрозою звільнення з роботи.

до Голодомору залишалось 10 років. Тепер час плине швидше, так що з окупаційною владою Голомор настане десь у 2021 році.
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В 1933м году США отменили сухой закон. До полета американцев на луну оставалось 28 лет.

Железная логика? Туши пердак, кацап)
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Я знав що нарід в основній масі тупий , та дурний, але не підозрівав ,що аж на стільки, щоб радіти тому недолугому антиукраїнському закону 5670Д.
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Повторюю для дурнів - У цьому законі прописано пункт про те державна мова не може применшувати регіональні мови. Цей закон до дупи!
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це зайвий раз свідчить про те, що Україна є ДЕМОКРАТИЧНА, ЦИВІЛІЗОВАНА ДЕРЖАВА!!!
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це зайвий раз свідчить що українці дурні за замовчуванням.
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А вам обов'язково потрібно "применшувати"?.? Без насилия никак? Если в стране будет порядок, достаток, законность и любой!!! гражданин будет чувствовать себя Человеком, а не только свиньи у гос. корыта, то и примушувати никого не надо будет, люди сами с удовольствием постепенно перейдут на украинский. Хватит раскалывать страну! Идиоты!
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Любопытно - как это будет работать в областях типа Одессы, Харькова или того же Киева например?

Ну там к примеру - продавцы в магазинах и официанты в ресторанах должны срочно перейти на украинский? Даже если контингент посетителей в основном рускоязычный?

И кстати - какие санкции предполагаются к нарушителям?
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Мова --визначає державу. А деякі наші громадяни (і українці в т. ч) незнає свою мову. Так і живемо, як безхатченки, Таких людей не цікавить, мова, культура, історія, традиції своїх бабусь ,бо їх цікавить тільки сите життя. І це при тому що сами нічого не вміють робити. Тому і кидаються на все українське, національне, тому і розбрат і війна з нашими "братами".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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