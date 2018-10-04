 Рада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО

За соответсвующее решение проголосовал 261 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов.
Проектом предлагается урегулировать:
1) применение украинского языка как языка гражданства Украины;
2) применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности;
3) применение украинского языка в публичных сферах:
а) в образовании и науке;
б) в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
в) в сфере электронных информационных систем;
г) в сфере обслуживания потребителей;
г) в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
д) при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
е) в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности, в предоставлении информации об их товарах и услугах;
4) применение государственного языка в именах собственных и именах;
5) определение стандартов государственного языка;
6) порядок защиты государственного языка.
до Голодомору залишалось 10 років. Тепер час плине швидше, так що з окупаційною владою Голомор настане десь у 2021 році.
Железная логика? Туши пердак, кацап)
Ну там к примеру - продавцы в магазинах и официанты в ресторанах должны срочно перейти на украинский? Даже если контингент посетителей в основном рускоязычный?
И кстати - какие санкции предполагаются к нарушителям?