 Рада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО

За соответсвующее решение проголосовал 261 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроект приняли с поправками, которые глава комитета озвучил под стенограмму.

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Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов.

Проектом предлагается урегулировать:

1) применение украинского языка как языка гражданства Украины;

2) применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности;

3) применение украинского языка в публичных сферах:

а) в образовании и науке;

б) в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в) в сфере электронных информационных систем;

г) в сфере обслуживания потребителей;

г) в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

д) при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

е) в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности, в предоставлении информации об их товарах и услугах;

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4) применение государственного языка в именах собственных и именах;

5) определение стандартов государственного языка;

6) порядок защиты государственного языка.