 Яценюк и Меркель обсудят вопросы сдерживания агрессии России и поддержки национального курса Украины, - Даниил Лубкивский

Об этом написал Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах в Facebook относительно завтрашней встречи Арсения Яценюка с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он напомнил, что предыдущая встреча Ангелы Меркель и Арсения Яценюка состоялась 14 ноября 2016: "За это время в Германии прошли парламентские выборы и завершилось длительное формирование правительственной коалиции. Но коммуникация между обеими командами оставалась неизменной ".



Их диалог сосредоточен прежде всего на двух вопросах: международном сдерживании агрессии России и поддержке нашего национального курса, который начался правительствами Украины в 2014-16 годах, подчеркнул Даниил Лубкивский: "Перед этим курсом было и сохраняется очень много угроз. У этого курса есть много сильных противников и врагов. Но нет никаких вменяемых и грамотных альтернатив".



"Наша международная команда никогда не говорит за границей с узкой или персональной точки зрения. Это факт, который хорошо знают наши партнеры. Именно поэтому в наших взаимоотношениях больше ценится доверие и желание донести объективные оценки", - написал он.



Во время завтрашней встречи Арсения Яценюка и Ангелы Меркель, подчеркнул он, речь пойдет "об оценках ситуации в Украине и вокруг нашего государства": "Для Арсения Яценюка это будет возможность продемонстрировать картину настроений и ожиданий украинскийцев. Речь пойдет не о предположениях. Тезисы будут основываться на публичных и аргументированных данных авторитетных социологических служб - "Рейтинга", Деминициатив, Центра Разумкова, Киевского международного института социологии, Института Гэллапа и других ".



Так, напомнил советник Арсения Яценюка, 70% украинцев выступают за членство в НАТО. 50% - за членство в ЕС. 80% украинцев прежде всего ожидают от членства в ЕС не прямой финансовой выгоды, а более широких возможностей и большей защиты главных человеческих ценностей: "Это - исключительный показатель".



60-70% украинцев адекватно называют агрессию России наибольшей угрозой нашей стране: "62% украинцев готовы воевать за Украину. В Европе такой показатель выше только в Финляндии.70% украинцев верят, что нам удастся преодолеть угрозы и трудности", - отметил Даниил Лубкивский.



"Это - очень красноречивые цифры. Они свидетельствуют о стратегическом выборе Украины, которые не сумели изменить война, экономические трудности или демагоги", - написал он.



Выбор Украины должны с уважением понимать партнеры, подчеркнул Даниил Лубкивский: "Его вынуждены осознавать враги: этот выбор не удастся мирно развернуть на новый курс ни Кремлю, ни его политической агентуре, ни московским медиа в Украине, которые выдают себя за украинские", - написал советник Арсения Яценюка.



Даниил Лубкивский сообщил, что на встречах в Берлине Арсений Яценюк будет "говорить о сфере безопасности на Донбассе, Азове и в Крыму, о геополитической угрозе "Северного потока-2", об опасности возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, об атмосфере давления и шантажа, надвигающейся на Украину со стороны влиятельных политических кругов ближайших западных соседей".



"В Берлине речь пойдет и о подготовке к сложным, рубежным, следующим двум годам", - написал он.



Команда Арсения Яценюка, подчеркнул Даниил Лубкивский, "везет в Берлин непростые тезисы": "Но мне нравятся приведенные цифры. Они обнадеживают. Они отражают стратегическую свободу. И это важнее, чем что-либо другое ", - написал Даниил Лубкивский.



