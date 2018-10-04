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 Политика Украины
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Все про:Меркель (1561) Яценюк (7663) Лубкивский Даниил (11)

 Яценюк и Меркель обсудят вопросы сдерживания агрессии России и поддержки национального курса Украины, - Даниил Лубкивский

"Пока у нас дома будет продолжаться выяснение отношений между главными политическими конкурентами, кто-то должен говорить о настоящем портрете Украины. Таково видение нашей команды ".

Об этом написал Даниил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины и дипломатический советник Премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2014-2016 годах в Facebook относительно завтрашней встречи Арсения Яценюка с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он напомнил, что предыдущая встреча Ангелы Меркель и Арсения Яценюка состоялась 14 ноября 2016: "За это время в Германии прошли парламентские выборы и завершилось длительное формирование правительственной коалиции. Но коммуникация между обеими командами оставалась неизменной ".

Их диалог сосредоточен прежде всего на двух вопросах: международном сдерживании агрессии России и поддержке нашего национального курса, который начался правительствами Украины в 2014-16 годах, подчеркнул Даниил Лубкивский: "Перед этим курсом было и сохраняется очень много угроз. У  этого курса есть много сильных противников и врагов. Но нет никаких вменяемых и грамотных альтернатив".

"Наша международная команда никогда не говорит за границей с узкой или персональной точки зрения. Это факт, который хорошо знают наши партнеры. Именно поэтому в наших взаимоотношениях больше ценится доверие и желание донести объективные оценки", - написал он.

Во время завтрашней встречи Арсения Яценюка и Ангелы Меркель, подчеркнул он, речь пойдет "об оценках ситуации в Украине и вокруг нашего государства": "Для Арсения Яценюка это будет возможность продемонстрировать картину настроений и ожиданий украинскийцев. Речь пойдет не о предположениях. Тезисы будут основываться на публичных и аргументированных данных авторитетных социологических служб - "Рейтинга", Деминициатив, Центра Разумкова, Киевского международного института социологии, Института Гэллапа и других ".

Так, напомнил советник Арсения Яценюка, 70% украинцев выступают за членство в НАТО. 50% - за членство в ЕС. 80% украинцев прежде всего ожидают от членства в ЕС не прямой финансовой выгоды, а более широких возможностей и большей защиты главных человеческих ценностей: "Это - исключительный показатель".

60-70% украинцев адекватно называют агрессию России наибольшей угрозой нашей стране: "62% украинцев готовы воевать за Украину. В Европе такой показатель выше только в Финляндии.70% украинцев верят, что нам удастся преодолеть угрозы и трудности", - отметил Даниил Лубкивский.

"Это - очень красноречивые цифры. Они свидетельствуют о стратегическом выборе Украины, которые не сумели изменить война, экономические трудности или демагоги", - написал он.

Выбор Украины должны с уважением понимать партнеры, подчеркнул Даниил Лубкивский: "Его вынуждены осознавать враги: этот выбор не удастся мирно развернуть на новый курс ни Кремлю, ни его политической агентуре, ни московским медиа в Украине, которые выдают себя за украинские", - написал советник Арсения Яценюка.

Даниил Лубкивский сообщил, что на встречах в Берлине Арсений Яценюк будет "говорить о сфере безопасности на Донбассе, Азове и в Крыму, о геополитической угрозе "Северного потока-2", об опасности возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, об атмосфере давления и шантажа, надвигающейся на Украину со стороны влиятельных политических кругов ближайших западных соседей".

"В Берлине речь пойдет и о подготовке к сложным, рубежным, следующим двум годам", - написал он.

Команда Арсения Яценюка, подчеркнул Даниил Лубкивский, "везет в Берлин непростые тезисы": "Но мне нравятся приведенные цифры. Они обнадеживают. Они отражают стратегическую свободу. И это важнее, чем что-либо другое ", - написал Даниил Лубкивский.

Источник: https://censor.net.ua/n3089629
 
 
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Интересно вот: в качестве кого Яценюк встречается с действующим бундесканцлером?
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камикадзе , но вместо сепаку, попросил еще сакэ. Яценюк и Меркель обсудят вопросы сдерживания агрессии России и поддержки национального курса Украины, - Даниил Лубкивский - Цензор.НЕТ 6694

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"сепаку"... а не "сіфаку" ?

А мо ви мали на увазі "сеппуку"?

)
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Arseniy Petrovych Yatsenyuk is a Ukrainian politician, economist and lawyer who served as the 15th Prime Minister of Ukraine from 27 February 2014 to 14 April 2016.
Born: May 22, 1974 (age 44 years), Chernivtsi
Party: People's Front
Education: Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine (2004).
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Интересно вот: в качестве кого Яценюк встречается с действующим бундесканцлером?
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В якості українського політика, прем'єр-міністра України ( з 02.02 2014 по 14.04 2016 року)
.
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Ну зараз дружня зграя Лахти-2, та міцевих підфуйловників, загидять форум....
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яйценюх запропонував фрау побудувати їм "вал яценюка" ...боюсь що німецька економіка не потяне і перших десяти кілометрів загорожі ... збанкрутують
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Мелькель главный финансист Путина. Это она дает деньги на оружие Путину, на войну против Украины, на убийство украинцев. Она строит новый Северный поток, 2, чтобы увеличить финансирование Путина. Непонятно при каких полномочиях сегодня Яценюк и что он может решить.
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Та ото ж... Бувших штазі - камсамолок не буває...
Та ще й після навчання в савєцком саюзє...
.. сєкс с данєцкімі камсамольцамі.....
"Нє забиваєтся такоє нікада"...

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Команда Арсения Яценюка, подчеркнул Даниил Лубкивский, "везет в Берлин непростые тезисы": "Но мне нравятся приведенные цифры. Они обнадеживают. Они отражают стратегическую свободу. И это важнее, чем что-либо другое ", - написал Даниил Лубкивский. ..интриган!!!))))
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пусть еще и Сирию обсудят до кучи, там кацап тоже наглеет...ну и добычу нефти в мире - страны ОПЕК с кацапами добывают ее слишком мало, вредя мировой экономике... Яценюк і Меркель обговорять питання стримування агресії Росії і підтримки національного курсу України, - Данило Лубківський - Цензор.НЕТ 1466
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Одного не розумію - навіщо ця зустріч Меркель?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк и Меркель обсудят вопросы сдерживания агрессии России и поддержки национального курса Украины, - Даниил Лубкивский
 
 
 
 
 
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