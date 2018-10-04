EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  3623  67
Все про:Венгрия (702) нон грата (348) Сийярто (47)

 Венгрия высылает украинского консула: это пропорциональный ответ на действия Киева, - Сийярто

Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на аналогичный шаг Киева.

Об этом сообщает местный интернет-ресурс HVG.hu, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Украина продолжает обострять конфликт… Украинский посол в Будапеште была проинформирована, что один из работающих здесь консулов должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ",- цитирует издание заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции в четверг в Будапеште.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата, - МИД Украины

Ранее в этот день послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3089627
 
   
VEhrdlVXOWtRelF3VEc1U2FqbEhRVEJaVEZGMmFUaDJNRXd6VVhaMFF6bEpUa042TUZsRVVYTk9SME13VEVJNE1FcE1VWFJrUXprd1RGQlNaMDVETkRCWk9EMD0=
 Топ комментарии
 
Он раздавал украинские паспорта тайно для властей Венгрии ?
 показать весь комментарий
 
Мы с Берегово, они из Будапешта, теперь наша очередь - из Киева.
 показать весь комментарий
 
-"Украина продолжает обострять конфликт" ты не о..ел там часом дядя?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он раздавал украинские паспорта тайно для властей Венгрии ?
 показать весь комментарий
 
 
Мы с Берегово, они из Будапешта, теперь наша очередь - из Киева.
 показать весь комментарий
 
 
Закрыть посольство Венгрии, и все контакты через ООН, ОБСЕ, и выделенного для переговоров посредника. Венгерская власть не понимает что вредит сама себе, ибо ни один её политик или чиновник в Украину не въедет.
 показать весь комментарий
 
 
Для начала закрыть консульство в Берегово, да депортировать с десяток двупаспортников в Венгрию
 показать весь комментарий
 
 
имеющим два паспорта депортировать не нужно. Надо издать закон с высоким штрафом и процедурой быстрого лишения украинского гражданства. У нас половина Рады должна по этой причине сдать мандаты.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда надо и пол парламента депортировать по всему миру .Некоторых отправлять по частям сразу в несколько стран.
 показать весь комментарий
 
-"Украина продолжает обострять конфликт" ты не о..ел там часом дядя?
 показать весь комментарий
 
 
Ну і нехай. Якось мало турбує, є там консул, в Угорщині, чи нема. І ЄС той до сраки, треба щоб стандарти ЄС були в Україні, а не так, як соєва кодла зробиила - ціни вище чим в ЄС, а зарплатня як в Зімбабве.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соевый утрётся. Хотя всем всё понятно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так... Для того, чтобы наши депутатики-епанатики могли иметь по нескольку паспортов, просифонили закон о гражданстве. Вот и результат.
Кстати, у нас все ситуации, в Украине, патовые. Заметили?
 показать весь комментарий
 
 
Нет не заметил, у нас все ситуации разные: где-то выигрышные, где-то проигрышные, где-то, как здесь, патовые.
 показать весь комментарий
 
А это не мадьяры ли, случайно, вместе с гитлеровцами, захватывали Украину во 2 мировой войне? Так надо напомнить, пойташам с Будапешта, шо они еще не рассчитались с нами за ущерб, причиненный во время войны. Ты пасатри распоясались...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Началось....
 показать весь комментарий
 
 
Шо началось, алень? Нагнуть их на репарации, если такие борзые. А то простили им войнушку, запростотак.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Закрой хлебало, пидар ебаный!
 показать весь комментарий
 
Я бы тебе его закрыл, но у тебя мой хер в твоем рту торчит, аленяра мацковская.
 показать весь комментарий
 
 
З угорцями домовитись важко,не та держава!Та Є ще другий бік медалі,якщо закон забороняє подвійне громадянство,винуватців притягнути до відповідальності.Починати потрібно з керівників держави,нардепів,олігархів,а також їх друзів,кумів,спонсорів.Тоді буде порядок,а так мильна булька.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это называется - "Прощай ЕС и НАТО".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
...это называется "Прощай, номерное"! В спам, вася, в спам...
 показать весь комментарий
 
 
Это значит - ПИСТЕЦ МАДЬЯРИИ! Щас их быстренько в стойло поставят.
 показать весь комментарий
 
 
пропорционально будет, когда йобики при получении укрпаспорта, будут сдавать экзамен по мове!!!
 показать весь комментарий
 
 
Украина всегда считала Венгрию дружественным европейским государством с европейскими ценностями - демократией, свободой, равенство. Все хорошо помнят, как Россия напала на Венгрию, и ее танки давили венгров. Сегодня стыдно за Венгрию, которая теперь опускается до уровня РФ, Путина, замахнулась на территориальную целостность Украины.
 показать весь комментарий
 
 
"Ні, це неможливо. Угорці взяли за звичку вести брудну домашню
політичну гру, як вони це вже робили кілька років тому щодо Словаччини. Так
само вони поводяться і щодо Румунії. Це не що інше, як брудна націоналістична
політика, в яку грає Угорщина", - заявив Більдт.
 показать весь комментарий
 
 
А наш тоже венграм паспорта раздавал или пенсионные по инвалидности?
 показать весь комментарий
 
 
Выйдешь на улицу, а вокруг тебя народ бегает: кто со стволами зарегистрированными, кто с паспортами других государств. А ты стоишь среди них, как поц - безоружный и с пачпортом рідної ненькі...
 показать весь комментарий
 
 
Выгнать на фиг посла и больше никогда не впускать.
 показать весь комментарий
 
 
в Україні три консульства йобиків а в Будапешті тільки одне українське, так що мона ще пару-трійку вислати.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За*бись Киев закон об образовании принял. Чего уж там, Украина же сильная и ей сейчас никакая помощь не нужна. Поэтому можно сраться с Венгрией из-за языка, с Польшей из-за УПА и Бандеры. С кем следующим будем отношения выяснять? Может немецкого посла выгоним из-за поддержки Германией СП-2?
 показать весь комментарий
 
 
В спам, животное. Пояснять очевидные вещи про саттелитов путлера на четвертом году войны с мордором - метать бисер перед такими, как ты.
 показать весь комментарий
 
 
Мы еще с кацами не разобрались. Вот нагнем этих нелюдей - займемся остальными.
 показать весь комментарий
 
А хоть и немецкого, если борзеть будет. Драг, так сказать, нах... Берлин.
 показать весь комментарий
 
 
Точно, скандальная Украина со всеми посралась. Посралась с Венгрией из-за языка, с Польшей из-за УПА, с Раисей напав на Донбасс...
 показать весь комментарий
 
Ідивсраку придур! Мадзяри (циганюки) завжди притримувались подвійних стандартів. Таке "дабл" завжди призводило до війни. Підлабузників ніхто не поважав. СЛАВА УКРАЇНІ!
 показать весь комментарий
 
 
Не Украина "среться",а они нарушают наши законы.Мадьяры паспорта нашим гражданам раздают ,свой язык внедрили,вместо государственного,даже поляки нас истории учат,кто должен быть героем у нас,а кто нет,решают.Про кацапов вообще молчу.Перед кем следующим прогнемся? Так и будем перед всеми раком стоять и позволять,чтоб нас нагинали,как хотят?а потом удивляемся,что у нас война,А не надо было десятилетиями позволять лезть в нашу страну всем ближайшим соседям ,и исполнять желания,как золотая рыбка.До беды доводят такие рабские угодничества.
 показать весь комментарий
 
 
Вот интересно, если бы австрийский посол в Венгрии начал раздавать паспорта граждан Австрии, да еще просил бы это не афишировать воастям Венгрии, как бы на это отреагировали йобики ?
 показать весь комментарий
 
 
нежно поглаживали бы орган раздачи...
 показать весь комментарий
 
А нашего то за шо?На каком основании?Он, що також паспорта раздавал,но только венграм?!И навiть докази э? Угорщина висилає українського консула: це пропорційна відповідь на дії Києва, - Сійярто - Цензор.НЕТ 2932
 показать весь комментарий
 
І для чого він там,він угорцям паспорти не видає, будемо заощаджувати на консулі!))
 показать весь комментарий
 
С Россией нельзя разрывать дипотношения ,тому що не будет в Москве консула, кто же защитит украинцев в России? Предполагается , что он многих защитил за это время. А из Венгрии прогнозируемо выслали украинского консула, ну и ладна. Там некого защищать?
 показать весь комментарий
 
в паРше нет украинского посла, как нет у нас российкого. Считай что нет дипотншений...
 показать весь комментарий
 
Угорщина один з нацпопулярніших туристичних напрямків. Може задоронити турфірмам працювати на цьому напрямку, а ще, створити проблеми укорському Візейру? До нас і інші лоукости літають...
 показать весь комментарий
 
Интересно чем провинился наш консул? Украинские паспорта в Захони раздавал?
Совсем от путинских денег крыша съехала у йоббика тупого
 показать весь комментарий
 
 
Первый раунд окончен. Противники ещё полны сил и сидят по углам.Тренеры им что-то тихонько нашептывают. Сейчас перерыв окончится и...
 показать весь комментарий
 
Попка-пидорашник: вы высылаете за нарушение, а мы просто потому, что хочется напакостить в ответ, "дебилы бля..."
 показать весь комментарий
 
Предлагаю немедленно закрыть Консульство мразей-венгров в Берегово. Гавноедов нужно научить уважать наши - Украинские традиции, культуру и Законы.
 показать весь комментарий
 
 
В Абхазии тоже начиналось с раздачи паспортов.
Абхазы охрененные славяне, с фамилиями на ...дзе и швили. В итоге соеденились с "братским народом".
 показать весь комментарий
 
главное ничего не забывать.
придёт время и цыганам-венграм отплатить тем же.
 показать весь комментарий
 
 
Друг хуйла и Лаврова, че с него взять.
 показать весь комментарий
 
Попрыгают мадьяры и успокояться.Зато уважать начнут Украину.А утерлись бы молча-и дальше бы ноги об нас вытирали.
 показать весь комментарий
 
 
Браво мадяри!!!Самі херню зробили і тепер Українці винні!!Оце я називаю (цигани)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия высылает украинского консула: это пропорциональный ответ на действия Киева, - Сийярто
 
 
 
 
 
 вверх