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Все про:киберпреступление (439) НАТО (6026) Столтенберг (597) ОЗХО (8)

 Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг

Нидерланды проинформировали в четверг министров обороны НАТО о кибероперации против офисов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Операция была предпринята ГРУ, российской военной разведкой, но была предотвращена голландскими разведывательными службами в партнерстве с Великобританией", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО, распространенном в Брюсселе, где проходила встреча министров обороны организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Великобритания, кроме того, "определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак в мире". "Они затронули граждан во многих странах, включая Россию, и привели к огромным экономическим издержкам", - отметил Й.Столтенберг.

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Он заявил, что союзники по НАТО солидарны с решением голландских и британских правительств призвать Россию остановить ее "попытки подорвать международное право и институты".

"Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, включая применение силы против своих соседей, попытки вмешательства в избирательные процессы и широкомасштабные кампании дезинформации", - сказано в заявлении генсека Североатлантического альянса.

Он пообещал, что в ответ НАТО продолжит укреплять свои оборону и сдерживание для борьбы с гибридными угрозами, в том числе в киберпространстве.

"Сегодня министры обороны обсудили прогресс, достигнутый нами в создании нового операционного киберцентра, в интеграции национальных кибервозможностей в наши миссии и операции и в укреплении нашей киберустойчивости", - объявил Й.Столтенбег.

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"Союзники НАТО выражают солидарность с решением нидерландских и британских властей призвать к ответственности Россию за ее вопиющие попытки подорвать нормы международного права и институты", - подчеркнул генсек НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3089624
 
   
 Топ комментарии
 
накажите засранцев очередной Олимпиадой, Чемпионатом мира, ну северным потоком-3, наконец.
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ещё одна озабочка энной степени
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Выражение настолько же по-европейски толерантное, насколько и бесполезное.
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Столтенберг!!!!???.... кому он это говорит....там у руля стоит ДРУГОЙ, он стоит именно для этой модели поведения. Кхе,кхе....его для этого поставили туда!!! ...... с 10 см каблуками.
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Да прекратить кацапскую деятельность можете только Вы,вы страны ЕС и страны члены НАТО.А кого вы просите прекратить ихнею дкятельность Украину?
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Звертатись до кацапів все одно, що говорити з камінням. Вони розуміють тільки силу.
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Животные смысл человеческих слов не понимают. Так что любые слова, адресованные Московии - пустой звук. Животные понимают интонацию, а еще лучше - действия. Спросите дрессировщиков....
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а в Ингушетии майдан зараз разстреливают... надеюсь в воздух...прикрепить?? Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5437 Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5437
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А все таки расеяне правы - европейцы (те что живут западнее Украины) конченные пидорасы...

Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2623Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 2 ч.2 часа назад

Політика "танців з агресором" у виконанні вищих посадовців Австрії, на жаль, продовжується. Тільки тепер - енергетичних танців. Розмови про "збереження транзиту" через Україну - для наївних. І дуже шкода, що Курц (хоча й позірно) довіряє вбиці і агресору

https://t.co/XcZxwIrnVY

Канцлер Австрії в Петербурзі підтримав газопровід в обхід України

Кибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4962
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Это - уже глубокая обеспокоенность или еще не очень?
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накажите засранцев очередной Олимпиадой, Чемпионатом мира, ну северным потоком-3, наконец.
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Опять уговоры, увещевания, прочерчивания красных линий и прочих бесполезных озабоченостей. Раша понимает только Кібероперація проти Організації із заборони хімічної зброї в Нідерландах проводилася ГРУ: Росія має припинити свою безрозсудну модель поведінки, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 632 Кібероперація проти Організації із заборони хімічної зброї в Нідерландах проводилася ГРУ: Росія має припинити свою безрозсудну модель поведінки, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9205и ещё раз
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Да, европейцы -гейропейцы, не делают нифига, лижут россии, в то время как обличители запада сидят в окопах на передовой, собирая типа миллиард евро ежегодно макроэкономической помощи. это из их состава выделены сотни инструкторов на подготовку украинской армии, они собрали денег на вооружение, Это они, заработали денег, стуча по клавам и избавили украину от чудовищного долга россии. Они пробили безвиз для украинцев, чисто чтоб те поехали и убедились что в европе одни мудаки. Ольгинискими попахивает. Гнилой запад- типичное выражение советской пропаганды. Ну хорошо, гнилой, дальше что? Идти в родную гавань, да, зануды?
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Обратите внимание, что речь идет об атаках на западные институты, это не про Украину. Может они могут сами разобраться? Если все такие умные, то почему не богатые, хотя бы как Польша? Почему не хотели в НАТО в 2004, почему незаступились за Грузию в 2008? почему наступали на те же грабли, выбрали в 3й раз олигархат?, почему пророссийские партии сидят в Украинском парламенте? Пиндосы виноваты?
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"Глава голландской службы военной разведки (MIVD) Онно Эйхельсхайм, в свою очередь,сообщил на пресс-конференции, что в течение сегодняшнего дня против нескольких российских разведчиков выступят с обвинением США."

Шпилят Вову.)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКибероперация против Организации по запрещению химоружия в Нидерландах проводилась ГРУ: Россия должна прекратить свою безрассудную модель поведения, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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