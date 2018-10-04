 КСУ начал рассмотрение представления нардепов относительно конституционности статьи 7 Закона "Об образовании"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", в судебном заседании принимают участие министр образования Лилия Гриневич, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень и один из авторов конституционного представления депутат Василий Минченко.

В начале устных слушаний Минченко заявил отвод судье КСУ Сергею Головатому, который отсутствовал на заседании. Свое ходатайство нардеп обосновал позицией Головатого относительно оспариваемого закона, изложенной им в одном из интервью еще до приобретения статуса судьи.

Однако судьи после обсуждения в совещательной комнате решили, что рассмотрение этого ходатайства без участия Головатого невозможно.

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Судья-докладчик в деле Игорь Слиденко рассказал, что в процессе исследования представления народных депутатов обращался в Правовой департамент Конституционного Суда за выводом относительно оспариваемых положений закона. В полученном им выводе говорится, что со вступлением в силу закона "Об образовании" правовое регулирование применения языков в заведениях общего и среднего образования фактически не изменилось, а поэтому утверждение авторов конституционного представления, что с принятием этого закона были сужены права и свободы национальных меньшинств по сравнению с действием предыдущего закона, не соответствует действительности. В конечном итоге, Правовой департамент КСУ постановил, что закон "Об образовании" соответствует Конституции.

Судья-докладчик также отметил, что направлял Президенту запрос с просьбой изложить свою позицию относительно оспариваемого закона, поскольку он не наложил на него вето. В ответе главы государства от 9 июля 2018 года говорится: "Закон "Об образовании" не препятствует изучению языков национальных меньшинств, а его положения направлены на создание условий всем гражданам Украины для владения государственным языком с целью обеспечения в дальнейшем возможности проводить профессиональную деятельность в избранной сфере с использованием государственного языка".

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Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.

В свою очередь 48 народных депутатов обжаловали в КСУ статью 7 указанного закона. Авторы представления утверждают, что в соответствии с этой статьей представители нацменьшинств лишаются права с 5 класса школы получать образование на национальном языке. Парламентарии отмечают, что в соответствии с новым законом представители нацменьшинств могут реализовывать свое право обучения на родном языке только в дошкольных заведениях и начальной школе и только до 2020 года.