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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госрезерв (29) Киев (16560) прокуратура (3329) Мосийчук Вадим (1)

 Главе Госрезерва Мосийчуку вручили три ходатайства, продолжаются обыски в служебных помещениях госагентства, - прокуратура

По состоянию на 12:30 обыски в квартире главы Государственного агентства резерва Украины Вадима Мосийчука завершились и сейчас продолжаются в служебных помещениях госагентства.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"Во время следственных действий топ-чиновнику в присутствии его адвоката вручили подозрение в служебной халатности, повлекшей ущерб государству на сумму свыше 6 млн гривен. Также подозреваемому было вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ночного домашнего ареста с электронным браслетом и ходатайство об отстранении от должности", - написала она.

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Максимец напомнила, что чиновнику инкриминируют принятие незаконных решений о перемещении из одного государственного предприятия на другое более 14 тыс тонн зерна, что повлекло необоснованные расходы для загрузки, разгрузки и транспортировки этого имущества на сумму более 6 млн. грн. Эти решения чиновник принял единолично, без согласования с Кабинетом Министров и без обоснований. Лишь в дальнейшем мотивировал эти решения якобы существующей угрозой потери зерна, связанной с близким расположением зернохранилища с зоной проведения АТО.

Однако, как сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры, все эти обстоятельства своего подтверждения не нашли и были полностью опровергнуты в ходе досудебного следствия.

"Подозрение чиновнику обосновывается аудиторским отчетом, выводами экономических экспертиз и результатами служебного расследования. Выяснилось также, что подчиненные подозреваемого неоднократно указывали ему на противоправность таких действий, за что и были им незаконно уволены", - добавила она.

Как сообщалось, 4 октября следователи прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками ГУ КЗЭ СБУ начали обыски по месту жительства и работы главы Государственного агентства резерва Украины.

Главе Госрезерва Мосийчуку вручили три ходатайства, продолжаются обыски в служебных помещениях госагентства, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089605
 
 
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повезло пацану, теперь у него наверное как у главного мчэсника
пошёл оклад по тройному тарифу + премия за моральный ущерб
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлаве Госрезерва Мосийчуку вручили три ходатайства, продолжаются обыски в служебных помещениях госагентства, - прокуратура
 
 
 
 
 
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