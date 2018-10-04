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Все про:Великобритания (1995) киберпреступление (439) Россия (70639) изоляция (72) Уильямсон (16)

 Великобритания продолжит сотрудничать с союзниками, чтобы изолировать Россию, - министр обороны Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон повторил обвинения в том, что Россия причастна к ряду кибератак и что страны Запада должны работать над дальнейшей изоляцией Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это (предполагаемые кибератаки России. - Ред.) - вовсе не те шаги, что предпринимает великая держава; это - действия государства-изгоя, и мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками, чтобы изолировать Россию и дать ей понять, что она не может вести себя таким образом", - сказал Уильямсон, прибыв в четверг в Брюссель для встречи с коллегами из стран НАТО.

При этом министр отметил, что кибератаки, к которым, по его мнению, причастна Москва, являются "безответственными и неизбирательными" действиями.

"Мы будем разоблачать такие действия России", - подчеркнул Г.Уильямсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания обвинила ГРУ России в организации кибератак по всему миру

В ответ на вопрос, не рассматривает ли Великобритания возможность провести ответные кибератаки против РФ, министр заявил, что разоблачение кибератак России само по себе является мерой сдерживания.

Г.Уильямсон ранее уже неоднократно обвинял Россию во враждебных действиях в отношении Великобритании, в том числе в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что ГРУ стоит за рядом кибератак в мире, и пообещал ответные меры Великобритании и ее союзников.

Источник: https://censor.net.ua/n3089600
 
   
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В Ингушетии у парламента проходят митинги против передачи земель Чечне и силовики там начали стрелять в воздух, чтобы эвакуировать депутатов парламента
Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии, чтоб эвакуировать депутатов и локализовать неуправляемую толпу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания продолжит сотрудничать с союзниками, чтобы изолировать Россию, - министр обороны Уильямсон
 
 
 
 
 
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