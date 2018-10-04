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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина"

Президент Петр Порошенко не прекратил бизнес в Российской Федерации и продолжает платить налоги в бюджет страны-оккупанта.

Об этом заявил с парламентской трибуны первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - Батькивщина 01

Photo by Alexander Prokopenko

Он обратил внимание на резонансную информацию, распространенную в украинских СМИ, о том, что действующий президент продолжает платить налоги с Липецкой фабрики "Рошен" в бюджет России.

Руководство "Рошен" фактически признало, что поставляло свой товар в оккупированный Крыму минимум до первого полугодия 2017 года.

"Это подтверждение того, что пока страна 4 года ведет войну с российским агрессором, у нас есть горе-предприниматели, которые и дальше платят налоги в российский бюджет. Эти деньги используются для поддержки оккупационной армии", - возмутился политик.

О потакании российскому агрессору свидетельствуют и кадровые назначения, сделанные президентом.

Так, в СМИ обнародована шокирующая информация: семья первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко получила гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.

"Человек, назначенный президентом руководить внешней разведкой, является гражданином России? Кто назначал его? Путин? Сколько это будет продолжаться? Можно прикрываться патриотическими законами, патриотическими лозунгами, но как такая кадровая политика, как такой бизнес на крови далее может продолжаться в стране?"- отметил Сергей Соболев.

По словам представителя "Батькивщины", необходимо немедленно принять закон об импичменте президента, детально расследовать все факты преступной деятельности Порошенко: "Чтобы ему и всем преемникам было понятно, что парламент стоит на страже национальных интересов".

Источник: https://censor.net.ua/n3089597
 
 
 Топ комментарии
 
хотілось би дізнатись про частку її зятя в російському генбанку..
а то всі такі розумні, звикли людей обдурювати...
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Тобто підтримка президентом агрессора і призначення першим заступником служби розвідки прокацапської людини вас не цікавить? Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 6434
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........Песец просто . У неё реально поехала "крыша " . !!
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А Тимошенко уже вывела из России свой бизнес.
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хотілось би дізнатись про частку її зятя в російському генбанку..
а то всі такі розумні, звикли людей обдурювати...
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А Вы у своего работодателя спытайте про бизнес ЮВТ в таёжной Папуасии.Мадам Геращенко неоднократно в Мацкве тусовалась.
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ага, зараз подзвоню в адміністрацію і запитаю.
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Тобто підтримка президентом агрессора і призначення першим заступником служби розвідки прокацапської людини вас не цікавить?
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мене все цікавить, нижче я написала
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тим, хто біля корита хрюкає, все до сраки )
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спамерам правда не подобається ?
а хто потім буде крокодилові сльози тут проливати ?
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крокодилові - я буду проливати .Але ж ти,дурна ботяра,не знаєш,що то є за крокодилові сльози.
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конфеток Парашен переел поди соевого и пальмового масла и наркоты.. что в продукцию Парашен вкладывают.. порохоотребье ты... а не бот .....
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Пане Соболєв, ви краще порядок наведіть у своїй ВО "Батьківщина" в Кіровоградській області, а то там сонне царство......особливо обдарованих.....
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........Песец просто . У неё реально поехала "крыша " . !!
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Петруха с каждой крыши кричит, что он Европу спасает, а вы тут своим... Провокатор! Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 2077
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По Семочко має бути окреме обговорення і доклад голови СБУ.
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Соболев говорящая голова, там смотреть надо на Кожемякина.
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Разве только он . ? Такое впечатление что над члэнами Батькивсчины ставят какие то психические опыты . Не , ну реально , а что ещё можно подумать слушая тот бред что они несут . ? Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 8863 .
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судя по метанию воной в последние дни - что то у нее идет не так
и плагиата раныли в ее "программе" и с "нафтогазом" как то неудобно получилось. а ведь говорили - рано стартуешь юля, перегоришь.... вассалы ее скатились до откровенный херни в эфирах и с трибуны. опять звучит "если бы не тот контракт то Украина не выиграла бы суд у газпрома".... просирает юля свой последний шанс.....
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На горло берут, у них прав тот, кто громче всех кричит.
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мусор)
она не стартует, не фраер
все правильно говорят ее шныри))
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Пеця топор наточен Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 5749 мыло завезли свежее Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 4741 веревки пеньковые также Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 4849 еще из Франции машинку Гильотина обещали подогнать на неделе.. Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 8159 так что выбирай Пеця или голова или "мужское непотребство" Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 558 какое же воно убожество и мразь...типа наш Гидрант... харя как не треснет.. думает все... Бога за бороду поймал... а Бог то поди смеется его то замысел никто кроме него и не знает...
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Поскольку новые курсы и бигморды на каждом столпе не проканали, шизофренический бред от жулькасекты поближе к выборам буде принимать всё более извращённые формы... Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 9433
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а бред в чем???
где она набрехала???
шо неправда?
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Смешно, когда все эти вопли начинаются организованно накануне выборов. Конечно порошенко есть за что критиковать. Но когда некоторые добрые люди на форуме только это и делают, и молчат о других политиках, то не сложно догадаться что это троли. Что касается политиков, то такое впечатление что главная задача - обосрать власть, а не предложить кто то конкретное для развития страны. И ВСЕ политики старого образца в этом одинаковы
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Шо на Петю, шо на Юлю, негде печатей ставить.
Нас, уважаемые форумчане, ждет целый год открытий чудных
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Соболев не читает же цензор и это очевидно. Вот не далее, как вчера была фотография журналиста на фоне слова "липецк", а статья под этим шедевром говорила, шо липецкий парашен фсьо, не работает.
Лично я, как увидел то фото, даже статью не читал, и так видно, шо парашен на липецке не работает.
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в мокшандии не показывают плюсы и это очевидно Вот не далее, как вчера был целый репортаж с закрытой фабрики Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 3529
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Сколько это будет продолжаться?
"Все, что мы, военные, делали, мы делали для Чили, а не для себя, и нам не стыдно" -
Аугусто Пиночет
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Петр Лексеевич очень любит деньги...., больше чем Украину..... - нас большинство таких, - будем честными...
Почему он должен быть лучше нас? - мы его и выбрали из за этого, а не каково там нибудь отмороженного героя - атошника....
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Украина расколотая страна, а Порошенко желает быть президентом всех.Иван Петрович Сидоров как возможный президент ошибки Порошенко не допустит.
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матькивщинцы уже выглядят как полные дебилы, хотя почему как...
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Так они всегда такими были, просто раньше бздюлька мошонка прикрывала их своей косой. Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 4729
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после выборов недоторканость отпадет сама собой.
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просто мочить как порохоботов и прочих кацапских прихвостней!!!
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Смотри не обмочись , внебрачный сынок х.йла . ! Весь в папу .. .
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согласен - а порохоботов в топку следом за хозяином!!!
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Говорят "платит налоги" так, будто он эти налоги платит из денег, которые берёт в Украине. Он платит налоги из денег, которые получает в самой России и выводит их в Украину. Выводил. Деньги из Украины уже там в виде начального капитала, инвестиций. И теперь ни забрать обратно основной капитал, ни выкачивать деньги из РФ. И всё в угоду простых украинцев, которым не хватает ума и хитрости бороться с РФ гибридно, так же как и они с нами.
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Новый лозунг партии "Родина"-Кто всравсь - невістка.
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А мой президент - ПЕТРО ПОРОШЕНКО !!!!
Бютоаналы и рыгоаналы, открывайте ваши вафельницы и начинайте гавкать. Даю команду вам, пуйловским куесосам : ФАС.
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Бздюлька мошонка сосет у )(уйла. Если ты, обосранный ублюдок есть бютоанал, значит и ты, обосранный педрило, тоже сосешь у )(уйла.
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и покажи как
пока что блабла бла - незачет Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 2676
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Соболев озвучивает такие вещи? Не пытаясь обелить Президента считаю, что Соболеву самому надо вспомнить свое жалкое мычание во время событий по Крыму в 2014 году. Кроме как "Давайте подождем еще одного пакета санкций" ничего не мог выдавить.Такого бесхребетника еще надо поискать. А теперь снова перья распускает!
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А разве не Порошенко сейчас мычит "давайте подождем еще санкций, альтернативы безальтернативному миролюбству нет"?
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Старий ГБшний прийом - звинувачуй інших в тому, в чому винен сам. Кацапи завжди так роблять.
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Блин, еще целых полгода срача впереди.
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Порошенко-лудший президент Украины.Славимо его!!!Он бронекатерами Азовское море наводнил.Мальдивы и Панама -не в счёт.
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Порохоботы с больной головы валят на конкурентов - дружной толпой рванули обеливаить гетьмана- барыгу. Но есть простая истина - чёрного кобеля не отмоешь до бела. Как бы не старались.
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Главное, не допустить косатую до власти. Сейчас майдан опасен, Хуйло может воткнуть очередной нож в спину Украины.
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точно
чем дольше буде петр алексеич
тем дольше хуйло не воткнёт
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На визитке у Порошенко будет написано "Провожу АТО, свадьбы, реформы"
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Ага, так це тільки вону лайном плюється, а як всі почнуть. Ото смороду буде.
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Ну шо ж таке робицця? Ну не пре Петрику і фсьо! Вибори не за горами, пора себе канонізувати і помазати на нове царство, а тут ця Юлька противна постійно в борщ плює. ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина"
 
 
 
 
 
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