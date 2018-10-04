 Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина"

Об этом заявил с парламентской трибуны первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
Photo by Alexander Prokopenko
Он обратил внимание на резонансную информацию, распространенную в украинских СМИ, о том, что действующий президент продолжает платить налоги с Липецкой фабрики "Рошен" в бюджет России.
Руководство "Рошен" фактически признало, что поставляло свой товар в оккупированный Крыму минимум до первого полугодия 2017 года.
"Это подтверждение того, что пока страна 4 года ведет войну с российским агрессором, у нас есть горе-предприниматели, которые и дальше платят налоги в российский бюджет. Эти деньги используются для поддержки оккупационной армии", - возмутился политик.
О потакании российскому агрессору свидетельствуют и кадровые назначения, сделанные президентом.
Так, в СМИ обнародована шокирующая информация: семья первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко получила гражданство РФ и ведет бизнес в оккупированном Крыму.
"Человек, назначенный президентом руководить внешней разведкой, является гражданином России? Кто назначал его? Путин? Сколько это будет продолжаться? Можно прикрываться патриотическими законами, патриотическими лозунгами, но как такая кадровая политика, как такой бизнес на крови далее может продолжаться в стране?"- отметил Сергей Соболев.
По словам представителя "Батькивщины", необходимо немедленно принять закон об импичменте президента, детально расследовать все факты преступной деятельности Порошенко: "Чтобы ему и всем преемникам было понятно, что парламент стоит на страже национальных интересов".
а то всі такі розумні, звикли людей обдурювати...
а хто потім буде крокодилові сльози тут проливати ?
и плагиата раныли в ее "программе" и с "нафтогазом" как то неудобно получилось. а ведь говорили - рано стартуешь юля, перегоришь.... вассалы ее скатились до откровенный херни в эфирах и с трибуны. опять звучит "если бы не тот контракт то Украина не выиграла бы суд у газпрома".... просирает юля свой последний шанс.....
она не стартует, не фраер
все правильно говорят ее шныри))
где она набрехала???
шо неправда?
Нас, уважаемые форумчане, ждет целый год открытий чудных
Лично я, как увидел то фото, даже статью не читал, и так видно, шо парашен на липецке не работает.
"Все, что мы, военные, делали, мы делали для Чили, а не для себя, и нам не стыдно" -
Аугусто Пиночет
Почему он должен быть лучше нас? - мы его и выбрали из за этого, а не каково там нибудь отмороженного героя - атошника....
Бютоаналы и рыгоаналы, открывайте ваши вафельницы и начинайте гавкать. Даю команду вам, пуйловским куесосам : ФАС.
пока что блабла бла - незачет
чем дольше буде петр алексеич
тем дольше хуйло не воткнёт
Йуля ДАВАЙ!