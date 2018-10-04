В 2006-м "регионала" Калашникова за нападки на журналистов исключили из фракции, сегодня от БПП нет даже извинений, - Найем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Найем напомнил, как в 2006 году удалось исключить из фракции "регионала" Олега Калашникова за нападки на журналистов.
"Через двенадцать лет мы не можем дождаться от президентской фракции даже извинений за оскорбления журналиста Олегом Барной", - подчеркнул депутат.
"Это не мы стали слабее. Это они остались неизменными и продолжают деградировать. И именно поэтому они должны выйти из фракции и сложить мандат", - добавил Найем.
Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас! Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.
Так сьогодні майже всі риги "заматеріли" та вкрилися конкретним шаром сої...
Полезные идиоты зачастую гадят не хуже прямого врага.
А вообще кого народ выбирает в депутаты!!!??? Страх господний!
Пора заканчивать с "людьми из народа", всей бомж публикой которая социальными лифтами ринулась в депутаты всех мастей!!! Все эти Савченко, Гаврилюки, Семенченки, журналисты туда же!!!
Рада для написания законов!!! А не очередное шоу!!! Там должны работать квалифицированные спецы:с образованием юристы, экономисты, спецы гос управления!!!