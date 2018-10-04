В 2006-м "регионала" Калашникова за нападки на журналистов исключили из фракции, сегодня от БПП нет даже извинений, - Найем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Найем напомнил, как в 2006 году удалось исключить из фракции "регионала" Олега Калашникова за нападки на журналистов.



"Через двенадцать лет мы не можем дождаться от президентской фракции даже извинений за оскорбления журналиста Олегом Барной", - подчеркнул депутат.

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"Это не мы стали слабее. Это они остались неизменными и продолжают деградировать. И именно поэтому они должны выйти из фракции и сложить мандат", - добавил Найем.

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас! Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.