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Все про:ВР (22351) журналистика (2300) мат (60) Найем (451) Барна (94)

 В 2006-м "регионала" Калашникова за нападки на журналистов исключили из фракции, сегодня от БПП нет даже извинений, - Найем

Нардеп от БПП Мустафа Найем намекнул на то, что его однопартиец Олег Барна должен выйти из фракции после того, как он обматерил журналиста в Раде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Найем напомнил, как в 2006 году удалось исключить из фракции "регионала" Олега Калашникова за нападки на журналистов.

"Через двенадцать лет мы не можем дождаться от президентской фракции даже извинений за оскорбления журналиста Олегом Барной", - подчеркнул депутат.

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"Это не мы стали слабее. Это они остались неизменными и продолжают деградировать. И именно поэтому они должны выйти из фракции и сложить мандат", - добавил Найем.

Как передает Цензор.НЕТ ранее нардеп от БПП Олег Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова в кулуарах Верховной Рады - "Нах#й пішов, під#рас! Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента.

В 2006-м регионала Калашникова за нападки на журналистов исключили из фракции, сегодня от БПП нет даже извинений, - Найем 01

Источник: https://censor.net.ua/n3089589
 
   
 Топ комментарии
 
У рыгов были какие-никакие тормоза и они боялись украинцев, а шоколадные уже берегов не видят - все можно списать на войну/ агентов / провокации кремля.
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При "двічі несудимому" була хоч видимість покарання за такі дії знахабнілога нардепа. При нинішньому гарантові немає навіть цього... Шкода! Не бачити Вам, Петре Олексійовичу, другого терміну як власних вух! І любим друзям теж!
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100%! Папередники и не снилось, соевое ОПГ подтянут весь криминалитет, про админ ресурс вообще молчу, да и боевые действия обострятся...
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При "двічі несудимому" була хоч видимість покарання за такі дії знахабнілога нардепа. При нинішньому гарантові немає навіть цього... Шкода! Не бачити Вам, Петре Олексійовичу, другого терміну як власних вух! І любим друзям теж!
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Ну, не говорите "гоп". У нашего любимого Петра Алексеевича еще много карт в рукаве!
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100%! Папередники и не снилось, соевое ОПГ подтянут весь криминалитет, про админ ресурс вообще молчу, да и боевые действия обострятся...
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А карты не крапленные? Надергать карт с колоды можно, но вопрос в том, как их потом засветить перед почтенной публикой, чтобы канделябром по темечку не получить?))
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Врядли бы сегодня, например, посадили бы Лозинского или Зварыча...
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Б-П-П-п-п это сборище тупых приматов, воров, бандюг и просто педиков, от кого Найем хочет услышать извинения?
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У рыгов были какие-никакие тормоза и они боялись украинцев, а шоколадные уже берегов не видят - все можно списать на войну/ агентов / провокации кремля.
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Тогда была темная эпоха папередников и злочынной влады, понимать надо...)))
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Да нет. Это вся страна деградирует, бараны выбирают барн безальтернативных
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Т.е., когда Кучму выбирали, - были еще не деградировавшие а сейчас, таки, достигли глубин дна?
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Каждый из президентов внес свою лепту, дабы опустить моральные стандарты. Заключительный аккорд - ПАП. Он всех превзошел...
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Ну да. Но норот-то мудрый украинский стойко избирал во власть говно, не нарушая традицию.
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А шо это за такая новая каста неприкасаемых - журнализд?
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В 2006-м "регионала" Калашникова за нападки на журналистов исключили из фракции, сегодня от БПП нет даже извинений, - Найем.

Так сьогодні майже всі риги "заматеріли" та вкрилися конкретним шаром сої...
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Його не лише нагнали з партії, а потім - ще і вбили.
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Найем слуга Коломойского, как и тот журналист. Барну это не оправдывает, но и не журналистика это, а полит разборки.
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Калашніков напав на журналістів і набив їх, а це вже кримінальний злочин. А Барна просто послав брутальною московською лайкою. Засуджую Барну за використання матюків за які є адміністративна відповідальність але промовчати на будь-яке питання право кожного.
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А бепепе от рыгоАналов отличается только знанием английского у председателя,а так все те же пидорасты,только более наглые и беспредельные твари вкусившие человеческую кровь и неплохо зарабатывающие на горе и войне !
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Всьому винна інертність народу, саме вона дає баригам управляти болотом, а в болоті крім болотних газів нічого путнього не буде, хіба що з часом торф на добрива та паливо.
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Наем сегодня вечером идет на мертвечуковские NewsOne выступать а завтра на 112 й. Он это в своем фейсбуке публично написал. Эфиры вроде в 21-00 и 22-00.
Полезные идиоты зачастую гадят не хуже прямого врага.
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Не поддерживая Барну, все же нужно сказать следующее: Калашников рукоприкладствовал, забрал камеру! А не только обматерил! Далее журналист вел себя не провоцируя, а не как полит-киллер Бени Каломойского!!!
А вообще кого народ выбирает в депутаты!!!??? Страх господний!
Пора заканчивать с "людьми из народа", всей бомж публикой которая социальными лифтами ринулась в депутаты всех мастей!!! Все эти Савченко, Гаврилюки, Семенченки, журналисты туда же!!!
Рада для написания законов!!! А не очередное шоу!!! Там должны работать квалифицированные спецы:с образованием юристы, экономисты, спецы гос управления!!!
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Какой норот - такие и депутанги. Не? Может вы просто сильно переоцениваете качество среднего украинского выборця?
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Ну так при Яныке за бросание яйцом в президента студенту ничего не было, а тут в какую-то Барну яйцом кинули - и вуаля - шлют ребятам до 6 лет срок - много больше, чем коллаборантам за гос.измену.
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БПП своих не сдает! Тем более учителя(он же сын сельских учителей), то есть носителя изящной словесности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2006-м "регионала" Калашникова за нападки на журналистов исключили из фракции, сегодня от БПП нет даже извинений, - Найем
 
 
 
 
 
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