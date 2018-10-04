 "Это просто голословные высказывания", - Березенко отрицает причастность к рекламе с Сытником в метро

"Я не услышал четкого обвинения в словах господина Сытника. Он намекнул, что я имею отношение к внешней рекламе и мне очень интересно, почему он позволяет себе, как руководитель Антикоррупционного бюро, оценочные суждения, что делает или не делает народный депутат", - сказал С.Березенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он предложил А.Сытнику, если у него есть какие- то доказательства, "что я занимаюсь чем-то, пожалуйста, пусть публично предоставит и я буду иметь право обжаловать это в судебном порядке и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию".

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Депутат заверил, что "никакого отношения к какой-либо расклейке на средствах транспорта, ни я, ни моя семья не имеет отношения к этой кампании".

"Если есть какая -то противоположная информация, то я обращаюсь к НАБУ, проверьте сейчас детально и публично, выйдите к журналистам и скажите, что есть конкретные факты, что к этому имеет отношение народный депутат Сергей Березенко, и тогда я буду за это отвечать. На сегодняшний день это просто голословные высказывания", - добавил С.Березенко.

3 октября директор НАБУ А.Сытник заявил, что за акциями и размещением рекламных материалов, направленных на дискредитацию НАБУ, могут стоять первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина и заместитель главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко. Отвечая на вопрос журналистов о том, стоят ли за акциями и рекламой С.Березенко и П.Демчина, директор бюро сказал: "Мы убеждены, что именно при содействии этих лиц это делается".

Отвечая на вопрос о том, какие у него есть доказательства, что за размещением метролайтов может стоят С.Березенко, А.Сытник сказал: "Это предварительный анализ того, что мы успели узнать за это короткое время… ".

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Также директор Бюро выразил свое мнение об акциях, которые проходят под стенами НАБУ и не только, - во время заседания комитета с его участием такая акция проходила и у здания парламентских комитетов на ул.Садовой. "Люди, которые не могут пояснить, зачем они сюда пришли и что такое НАБУ. Люди, с которыми рассчитываются прямо под стенами НАБУ", - сказал он.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене появилась реклама с изображением главы НАБУ Артема Сытника. В НАБУ заявили, что Бюро оказалось в центре "черной" медиа-кампании.