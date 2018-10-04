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 Политика Украины
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 Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил народных депутатов за поддержку законопроекта о продлении действия Закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо народным депутатам за поддержку законопроекта о продлении действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года", - написал он.

Президент подчеркнул, что продление действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)

Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО 01

Напомним, сегодня на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089584
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Торговому партнерству - крепнуть и жить! Ура, товарищи!
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Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8870
молодцы нардепы
куле еще сказать..
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Еще раз убеждаюсь в том, что кто кричит популистские лозунги, что бы любой ценой дорваться до власти и есть опасность для Украины и ее независимости. Такими легко манипулировать, что Москва и делает.
Нужно сохранять разум и адекватность, понимать что и для чего делается.
О продлении этого особого статуса обсуждалось и с ЕС и с США, по факту это дает возможность продлить санкции за невыполнение минских соглашений со стороны РФ.
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Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8870
молодцы нардепы
куле еще сказать..
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Президент подчеркнул, что продолжение действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужен для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН. Источник: https://censor.net.ua/n3089584
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Тобто сказав, що закон лайно, але необхідний.
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Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Торговому партнерству - крепнуть и жить! Ура, товарищи!
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витька еще вернуть в феврале
шобы до 31 марта порулил
шобы у педерации ваще никаких претензий небыло Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3700
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На то что осталось от станы он бы не вернулся и под дулом автомата так как воровать уже нечего все своровано уже и без него.
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Этот закон не дает никаких правовых оснований на что либо. Но он дает возможность продолжить санкции против России. Так как формально украина приняла пункт минских договоренностей а РФ не выполняет своего, поэтому за невыполнение идут санкции.
Конечно, можно одеть вышиванку и безумно кричать, что оно не нужно, но тогда РФ имеет полное право просить Европу и США снять санкции так как Украина не продлила пункт минских договоронностей.
По факту это ничего не дает марионеткам кремля, но дает основание Европе и США продлить санкции против России.
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Еще раз убеждаюсь в том, что кто кричит популистские лозунги, что бы любой ценой дорваться до власти и есть опасность для Украины и ее независимости. Такими легко манипулировать, что Москва и делает.
Нужно сохранять разум и адекватность, понимать что и для чего делается.
О продлении этого особого статуса обсуждалось и с ЕС и с США, по факту это дает возможность продлить санкции за невыполнение минских соглашений со стороны РФ.
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Так що історія знову повторюється? Ми «Самі себе звоювали», так раніше з гіркотою писав і говорив про зраду частини продажної української старшини Великий Патріот України гетьман Іван Мазепа. Так ось цей злочинний статус особливого окупованого бандитского донбасу він вказує на особливий порядок формування місцевої бандитської влади колабораціоністів. І його хочуть узаконити наша продажна влада. Так ще маникально хоче щоб ця злочинна норма стала частиною Конституції. А для того щоб в майбутньому її скасувати вже при новій проукраїнській владі, тодi знову доведеться міняти Конституцію. Тобто, для окупованих кривавими бандитами - сепаратистами земель відбудється констітуціоналізація особливих прав. І є ще один дуже жахливий момент: в злочинних Мінських угодах ще є і пункт, що говорить, що повноваження місцевих депутатів - бандитів, бойовиків -терористiв яких оберуть на окупованих територіях, нiким не можуть бути припинені достроково, і крапка. І навіть наш українофоб ... резидент не сможе припиняти повноваження злочинноi мiсцевої влади, його повноваження не будуть поширюватися на нині окуповані російськими загарбниками i запеклими бандитами - сепаратистами українські землі ». І це призведе до нового ще більш масштабного та кривавого АТО, вже по всiй Українi. Що то наш такий антиукраїнський президент став останнім часом своєї такої роду продажною діяльністю нагадувати .... резидента кацапскоі Піндоссіі -Новороссіі ..
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???__
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Вчера депутат госдуры рф леонид калашников в эфире расия 1 потребовал вернуть Харьков и Одессу типа это руские города, а потом угрозы. Это есть в сми. Рашка снова включила песню 2014 года. С этими особыми статусами надо быть крайне внимательными, потому что рашка смысл не в ордло.
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продолжим торговать с нашими паринерами и глорией сепар джинс
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В АП не стали опровергать ночную встречу Гриценко и Порошенко

03.10.2018 / 19:50

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/119348-v-ap-ne-stali-oprovergat-nochnuyu-vstrechu-gritsenko-i-poroshenko#ixzz5SxKyebFE
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Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко намекнул, что не прочь порыбачить с Президентом России Владимиром Путиным....

https://izvestia.kiev.ua/item/show/111852?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34165&utm_content=3348435&utm_placement=68
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Минский сговор украинофоба Порхат.. -шоколадника( януковича - 2 ) с кровавым кремлёвским фашистом )(уйлом. Он строго указывает что восстановление контроля над нашей государственной границей со стороны Украинского государства во всей зоне конфликта, должно начаться только после местных выборов и завершиться лишь после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (в оккупированной бандитской резервации (лугандония -ордло) на основании внедрённого преступного Закона Украины при конституционной реформе) при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями ( с кровавыми нелюдями главарями бандитских - террористических формирований ордло) отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
Вот как хотят притом настойчиво и маниакально наши лютые кровавые враги кремлёвские фашисты )(уйла и получается что и наша продажная власть которая до выборов которые она проиграет хочет успеть противозаконно по злодейски создать бандитский - кацапский анклав на оккупированном Донбассе.
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