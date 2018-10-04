Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо народным депутатам за поддержку законопроекта о продлении действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года", - написал он.

Президент подчеркнул, что продление действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО. ВИДЕО (обновлено)

Напомним, сегодня на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.