Порошенко поблагодарил нардепов за пролонгацию действия Закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Twitter.
"Спасибо народным депутатам за поддержку законопроекта о продлении действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года", - написал он.
Президент подчеркнул, что продление действия Закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН.
Напомним, сегодня на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.
молодцы нардепы
куле еще сказать..
понимай как хочешь)
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Тобто сказав, що закон лайно, але необхідний.
Торговому партнерству - крепнуть и жить! Ура, товарищи!
шобы до 31 марта порулил
шобы у педерации ваще никаких претензий небыло
Конечно, можно одеть вышиванку и безумно кричать, что оно не нужно, но тогда РФ имеет полное право просить Европу и США снять санкции так как Украина не продлила пункт минских договоронностей.
По факту это ничего не дает марионеткам кремля, но дает основание Европе и США продлить санкции против России.
Нужно сохранять разум и адекватность, понимать что и для чего делается.
О продлении этого особого статуса обсуждалось и с ЕС и с США, по факту это дает возможность продлить санкции за невыполнение минских соглашений со стороны РФ.
__Так що виходить як і раніше, ми знову самі себе звоюємо ???__
03.10.2018 / 19:50
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/119348-v-ap-ne-stali-oprovergat-nochnuyu-vstrechu-gritsenko-i-poroshenko#ixzz5SxKyebFE
https://izvestia.kiev.ua/item/show/111852?utm_source=traffim&utm_medium=referral&utm_campaign=34165&utm_content=3348435&utm_placement=68
Вот как хотят притом настойчиво и маниакально наши лютые кровавые враги кремлёвские фашисты )(уйла и получается что и наша продажная власть которая до выборов которые она проиграет хочет успеть противозаконно по злодейски создать бандитский - кацапский анклав на оккупированном Донбассе.