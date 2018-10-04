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Все про:КГГА (2088) Киевсовет (1122) Нацполиция (8251) Гусовский Сергей (27)

 Нападение на Гусовского: задержаны 19 участников конфликта в КГГА

19 участников потасовки в Киевском городском совете доставлены в полицию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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"Правоохранители установили, что между группой лиц и заявителем (депутатом Киевсовета Сергеем Гусовским) возник конфликт, в ходе которого мужчины облили его зеленкой. В результате в управление полиции доставили около 19 человек", - сказано в нем.

"В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, после чего определят его правовую квалификацию", - сказано в нем.

Других подробностей полиция не сообщает.

Источник: https://censor.net.ua/n3089583
 
 
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Наградить и отпустить. Выдать по ведру зеленки.
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а як по три відра на кожного, то точно парєшають) фсе?!
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На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноимённым островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролётов накренился и упал в акваторию, на мелководье.
По предварительным данным, инцидент мог произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем
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Это тут при чем?Мало ли что там падает.
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"В результате в управление полиции доставили около 19 человек"Источник:https://censor.net.ua/n3089583"

там що когось ще піймали, чи порахувати важко? Нападение на Гусовского: задержаны 19 участников конфликта в КГГА - Цензор.НЕТ 7544
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНападение на Гусовского: задержаны 19 участников конфликта в КГГА
 
 
 
 
 
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