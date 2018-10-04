 Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

"Я приветствую сегодняшнее решение Верховной Рады продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года. Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, позитивный шаг в поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке страны", - цитирует М. Сайдика пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я благодарен членам парламента за столь своевременное и важное решение", - отметил также М. Сайдик.
На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 4 октября, 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.
Приняли
закон о сдаче Донбасса,... а то с России санкции снимут...
с привкусом крайней озабоченности
Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, про цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті".
"наша потужна" каолиция не будет в жесткой сцепке с оппоблоком голосовать за пролонгацию
этого кабального договора? Меня удивляет другое, позиция порохоботов:
этот закон никогда не будет действовать, потому что россия никогда не выведет свои войска.
Во первых: никогда не говори никогда.
Во вторых: рано или поздно, россия прекратит ведение огня, выведет свои войска.
И, тут вступает в силу закон об особом статусе Донбасса: амнистия боевикам,
выборы на всех уровняхс, свои судьи, свои прокуроры, налоговая, таможня,
НВФ превращаются в народную милицию, в ВР рядом с Ирой Геращенко будут
сидеть Бородай с Пушилиным. Все, велика перемога. Ура!
И все эти пункты заставят выполнить США и Европа и они не допустят ни малейшего
отклонения от требований данного закона. С чем и поздравляю, Украину по тихому сливают,
радуйтесь шокорыги. И еще, лучше быть пессимистом чем ура патриотом.