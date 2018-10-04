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 Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО

Специальный представитель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе, посол Мартин Сайдик приветствует продление Верховной Радой действия закона об особом порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)

"Я приветствую сегодняшнее решение Верховной Рады продлить действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей до конца 2019 года. Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, позитивный шаг в поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке страны", - цитирует М. Сайдика пресс-служба ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я благодарен членам парламента за столь своевременное и важное решение", - отметил также М. Сайдик.

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На утреннем пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 4 октября, 245 народных депутатов поддержали продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3089580
 
 
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Приняли
закон о сдаче Донбасса,... а то с России санкции снимут...
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Призывать к миру с оккупантами - это предательство...
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четкое подтверждение
с привкусом крайней озабоченности Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7046
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Господи, як соромно за Україну! Сподобились похвали смердючого лібераста Сайдіка. Это четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 650
Якось дивився онлайн виступ якогось начальника Сайдика з ПАРЄ на Раді безпеки ООН. Після того, що цей трухляво-старий та лисий лібераст-толераст наговорив про те, як Україна повинна діяти відносно ОРДіЛО, згадав слова Карла Юнга про Європу між Першою та Другою світовими війнами. Як він сказав, про цей історичний період: "Європа була хвора відсутністю совісті".
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сцал, что останется без работы и фуршетов в донецких ресторанах.
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Я вот удивляюсь - неужели кто-то ожидал другой результат, неужели кто-то считал, что
"наша потужна" каолиция не будет в жесткой сцепке с оппоблоком голосовать за пролонгацию
этого кабального договора? Меня удивляет другое, позиция порохоботов:
этот закон никогда не будет действовать, потому что россия никогда не выведет свои войска.
Во первых: никогда не говори никогда.
Во вторых: рано или поздно, россия прекратит ведение огня, выведет свои войска.
И, тут вступает в силу закон об особом статусе Донбасса: амнистия боевикам,
выборы на всех уровняхс, свои судьи, свои прокуроры, налоговая, таможня,
НВФ превращаются в народную милицию, в ВР рядом с Ирой Геращенко будут
сидеть Бородай с Пушилиным. Все, велика перемога. Ура!
И все эти пункты заставят выполнить США и Европа и они не допустят ни малейшего
отклонения от требований данного закона. С чем и поздравляю, Украину по тихому сливают,
радуйтесь шокорыги. И еще, лучше быть пессимистом чем ура патриотом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто четкое подтверждение приверженности Украины Минским соглашениям, - Сайдик о продлении закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО
 
 
 
 
 
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