 Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич

Об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Владимир Енич, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Восстановившийся по суду Бочковский не будет возглавлять ГСЧС. Недостоин, - Аваков. ВИДЕО

"Госказначейство в полном объеме и достаточно качественно исполнило решение суда и выплатило полную сумму - около 540 тыс. гривен", - сообщил он.

Выплата всей суммы была осуществлена в середине сентября.

Также Енич сказал, что Верховный Суд открыл производство по кассационным жалобам Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и ГосЧС на решения предыдущих судов о восстановлении в должности Бочковского.

Адвокат прогнозирует, что рассмотрение дела начнется в конце декабря.

Он также отметил, что Верховный Суд отказал Кабмину, МВД и ГосЧС в их просьбе остановить выполнение решения о восстановлении в должности Бочковского.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Также читайте: Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили первую зарплату, - адвокат Федоренко

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

С мая 2015-го председателем ГСЧС Украины стал генерал-лейтенант Николай Чечеткин, который до сих пор выполняет эти обязанности.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.

В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Бочковский также подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.

8 августа апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.