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Все про:ГСЧС (1745) Бочковский (31)

 Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич

Государственная казначейская служба выплатила 0,5 млн гривен бывшему председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому за вынужденный прогул.

Об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Владимир Енич, передает Цензор.НЕТ.

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"Госказначейство в полном объеме и достаточно качественно исполнило решение суда и выплатило полную сумму - около 540 тыс. гривен", - сообщил он.

Выплата всей суммы была осуществлена в середине сентября.

Также Енич сказал, что Верховный Суд открыл производство по кассационным жалобам Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и ГосЧС на решения предыдущих судов о восстановлении в должности Бочковского.

Адвокат прогнозирует, что рассмотрение дела начнется в конце декабря.

Он также отметил, что Верховный Суд отказал Кабмину, МВД и ГосЧС в их просьбе остановить выполнение решения о восстановлении в должности Бочковского.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

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Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

С мая 2015-го председателем ГСЧС Украины стал генерал-лейтенант Николай Чечеткин, который до сих пор выполняет эти обязанности.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.

В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.

Бочковский также подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.

8 августа апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.

Источник: https://censor.net.ua/n3089579
 
 
 Топ комментарии
 
Как предсказуемо! Стадо платите налоги...
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А сколько было понтов, вертолетов и громких заявлений...)))
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Помню, как падали на жопу чиККолетные поцреоты, когда в прямом эфире показывали быдлос-шоу с якобы арестом. Как и ванговали зрадоёбы, всё оказалось сладко-ватной куетой!
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Все правильно: не вмієте доказати вину підозрюваного - відпускайте й платіть гроші...
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Так не вони ж платять. Прослідковується коррупційна схема для заволодіння 500 000 грн. Але луцему не до цього, він в долі.
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Только деньги им выплачивают с наших карманов, Володя! Пусть платят из личных средств те, кто устраивал весь этот цирк с показательным арестом!
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Залишається лише повністю з Вами погодитися! Виплачені із бюджету гроші - тьфу, а от із власного гаманця - ото біль та мука...
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И заметьте - идея оплаты не из госкармана не только моя, тут вся ветка этого требует. Но увы...
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Луиза, в нашем любимом Чипполино": "[...]Молчаааать!!!Кроме того, вводится новый налог [...]. Молчаааать!!!"
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не просто потужно, а безальтернативно мыролюбно.
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Вообще когда дело передается в суд или т.п., следак пишет, что собранных материалов достаточно для признания сабжа обвиняемым... Вот с него пусть деньги и снимают...
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Перемога! Посрамили фсех зрадофилов! Уррряяя! Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 8556
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Так из кармана РЮКЗАКОВА их выплатить надо . ОНО орало что есть все факты и доказательства вины БОЧКИ!
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не представляю сколько придется выплатить лигитимному и всем остальным его сокаратникам если они вернуться Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 3257
... а всё к этому и идёт Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 7967
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А сколько было понтов, вертолетов и громких заявлений...)))
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Помню, как падали на жопу чиККолетные поцреоты, когда в прямом эфире показывали быдлос-шоу с якобы арестом. Как и ванговали зрадоёбы, всё оказалось сладко-ватной куетой!
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Какая сила может свергнуть с ПРЕСТОЛА МИНИСТРА МВД ? Про закон я помалкиваю , он БЕССИЛЕН!
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Берия тоже думал, что он вечен, всесилен и незаменим...)))
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а он ваще есть?

для трусняково-соевых просто всем))) Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 5155
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дебилы, так зачем бочковского с такой помпезностью арестовывали в прямом эфире? вот такие проффессионаллы нами руководят
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Так по Закону компенсировать 540 тыс. должен тот, кто незаконно уволил !!!
И если с виновного не взыщут, то это статья 191 "Растрата" ......
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НАБУ надо взять на контроль эту выплату.... Готовое дело о коррупции....
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«В будущем, при потрошиной власти в Украине, коррупционеры будут называть себя антикоррупционерами». Уинстон Черчилль.
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"В всякие-разные п-боты, кони б их гралы, будут мусолить мои слова про то, что каждый народ имеет такую власть, которой достоин"... (из неопубликованного)
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овец стригут налогами, тарифами, а потом платят за вынужденный прогул бочковским, хотя надо было бы взять деньги у кролика и авакова, которые так пафосно его арестовывали
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Читаю подібні "новини" і виникає думка: В Лівії була Велика арабська Джамахерія, а в Україні - глибока риго-соєва три...два...раз...тія...
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наверное хАваков вернет казначейство деньги , потом - регресом ... Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 3654
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Ключевое слово - потом, когда нибудь, в отдалённом светлом будущем...)))
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юГик, продолжай ловить "крупную рыбу".
зы житы па-навому.
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Петре Олексійовичу, ну скажи, яким треба бути підаром щоб сформувати команду таких підарів, як ти сформував?
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Я тут! Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 6634 Даже не знаю, что и сказать. Вы были правы господа...
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а глопия сепар джинс все нормально
можно продавать Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 1210
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Хитроумная операция от авякяна на пол миллиона.
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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блатне ледащо, інтегроване в систему рука руку миє
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Так він же бідняга у сусідів та друзів напозичався, щоб хоть з голоду не вмерти... Бачите як від голоду розпух... ПоШті всі гроші на долги підуть... Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич - Цензор.НЕТ 7477
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Если Невиновновность Бочковского бедет доказана, то ВСЕ имеющие отношение к спектаклю с его задержанием (кроме выполнивших приказ о его задержании) должны как минимум ПУБЛИЧНО признать ошибку.
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Ну, это традиционно, благородному господину выплатили компенсацию за неудобства.
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по-ходу, как всегда арест оказался чисто понтами для успокоения лохов.
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суд би так захищав інтереси простих громадян як захищає бариг. Уви, суд спочиває на лаврах беззаконня....
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Союз судей и прокуратуры является гарантом коррупции при этой системе власти.
Екс-главі ДСНС Бочковському виплатили понад півмільйона гривень за вимушений прогул, - адвокат Єніч - Цензор.НЕТ 8083
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ждем выплату зарплаты януковича за 4 года-а-а!!!!!!!!!

ентот же суд обязал выплатить пенсии данецким пэнсианэрам за 4 года!!!!!!!!!!!

жгут непадетски!!!!!!!!!

ну а дальше что??
ну дак понятно -
возврат памятников ленина обратно на место - 10 000 штук,
обратное переименоывание городов с выплатой
жителям канпенсации за моральные страдания от снятия ленина.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич
 
 
 
 
 
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