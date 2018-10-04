 Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривен за вынужденный прогул, - адвокат Енич

Об этом "Українським Новинам" сказал его адвокат Владимир Енич, передает Цензор.НЕТ.
"Госказначейство в полном объеме и достаточно качественно исполнило решение суда и выплатило полную сумму - около 540 тыс. гривен", - сообщил он.
Выплата всей суммы была осуществлена в середине сентября.
Также Енич сказал, что Верховный Суд открыл производство по кассационным жалобам Кабинета Министров, Министерства внутренних дел и ГосЧС на решения предыдущих судов о восстановлении в должности Бочковского.
Адвокат прогнозирует, что рассмотрение дела начнется в конце декабря.
Он также отметил, что Верховный Суд отказал Кабмину, МВД и ГосЧС в их просьбе остановить выполнение решения о восстановлении в должности Бочковского.
Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.
Печерский районный суд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.
Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.
С мая 2015-го председателем ГСЧС Украины стал генерал-лейтенант Николай Чечеткин, который до сих пор выполняет эти обязанности.
26 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Также суд определил взыскание с ГСЧС в пользу Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности.
В свою очередь, МВД обжаловало решение Окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС.
Бочковский также подал заявление в Кабмин о восстановлении в должности главы ГСЧС.
8 августа апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, частично удовлетворив апелляционную жалобу.
каратникам если они вернуться
... а всё к этому и идёт
100500-я млин
для трусняково-соевых просто всем)))
И если с виновного не взыщут, то это статья 191 "Растрата" ......
зы житы па-навому.
можно продавать
ентот же суд обязал выплатить пенсии данецким пэнсианэрам за 4 года!!!!!!!!!!!
жгут непадетски!!!!!!!!!
ну а дальше что??
ну дак понятно -
возврат памятников ленина обратно на место - 10 000 штук,
обратное переименоывание городов с выплатой
жителям канпенсации за моральные страдания от снятия ленина.