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Все про:Донецк (5985) Колесников (1063) контрабанда (1588) СБУ (12874) сигареты (543) Демчина Павел (17) Янголенко_Сергей (1)

 СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол

Народный депутат Татьяна Чорновол заявила о попытках СБУ фальсифицировать дело против бывшего командира батальона патрульной службы милиции особого назначения "Харьков-1" Сергея Янголенко, месяц назад возглавившего Дружковское отделение полиции, из-за желания расчистить канал контрабанды сигарет из оккупированного Донецка.

Об этом Чорновол сообщила в комментарии Цензор.НЕТ

Также смотрите: Партия подакцизной продукции, незаконно перемещенная с временно оккупированной территории обнаружена в Донецкой области. ФОТО

"28 февраля и.о. руководителя полиции Дружковки задержал фуру с контрабандными сигаретами с донецкой фабрики "Хамадей" Бориса Колесникова и Миши Косого ныне покойного. Продукция почти на 4 млн грн была передана фискалам. После этого канал поставки контрабандных сигарет через Дружковку прекратился. Но вчера СБУшники Демчины (первый заместитель главы СБУ Павел Демчина. - Ред.) устроили демонстративный штурм райотдела и задержали Янголенко. Ему инкриминируют вымогательство взятки. Никаких взяточных средств в деле не фигурирует все что нашли у Янголенко при обысках 1 тысяча 800 грн. Кроме того Сергей Янголенко - командир добробата, который отстоял Волноваху", - сообщила Чорновол.

"Контрабанда сигарет может иметь место в зоне АТО только под крышей СБУ. Поэтому я вижу в фальсификации дела против Янголенко желание расчистить канал контрабанды через Дружковку. Канал сигарет был под Демчиной", - отметила нардеп.

Напомним, 28 февраля, в рамках операции "Акциз-2018" в г. Дружковка был остановлен автомобиль IVECO DAILY, который направлялся в сторону Краматорска. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 99 950 пачек сигарет "Marlboro Gold", оклеенных марками акцизного налога Украины с признаками подделки, ориентировочной стоимостью более 3,5 млн гривен

СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 01
СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 02
СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 03
СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 04
СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 05
СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 06

По оперативной информации правоохранителей, эти табачные изделия изготовлены на временно неподконтрольной территории и ввозились для последующей реализации на территории, подконтрольной украинской власти. 

Вчера, пресс-центр ООС сообщил, что правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. взятки в сумме 200 тыс. грн. 

СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол 07

Средства в сумме 200 тыс грн обнаружены и изъяты при проведении осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Позже стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали за вымогательство взятки в 200 000 гривен майора полиции Сергея Янголенко, который ранее был командиром батальона "Харьков-1".

В 2014-2015 годах Сергей Янголенко возглавлял батальон "Харьков-1", созданный по решению главы МВД одновременно с батальоном "Слобожанщина" и ротой "Харьков-2". По информации "Новостного портала", с марта 2018 года Сергей Янголенко исполнял обязанности начальника Дружковского отделения полиции. 30 августа назначен начальником. Сергей Янголенко награждён президентской медалью "За военную службу в Украине" и имеет наградное оружие.

Источник: https://censor.net.ua/n3089578
 
 
 Топ комментарии
 
ага. это ведь перемещение грузов с торговыми партньорами вальцманата.
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Контрабанда сигарет из лугандона от колесникова под демчиной, а демчина под грыцаком, а грыцак под потрохом, а потрох однопартиец колесникова. Потрошиная борьба с коррупцией.
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Опять чекисты в центе скандала! Не пора ли в консерватории чего то подправить? Хотя сегодняшний дирижер вряд ли будет менять что то ,могут его заработки сильно пострадать!
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Дурненька, що з неї візьмеш?! Воно ж не може подивитися у вікіпедії, що контрабанда це незаконне переміщення товарів через ДЕРЖАВНИЙ кордон...
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Неправильно назвали, контрафактная продукция, с левым акцизом или вообще без него, все эти сигаретки что задерживают на западных границах оттуда.
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ага. это ведь перемещение грузов с торговыми партньорами вальцманата.
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Ради ДНР никто в Донецке станки не перепрограммировал, так и печатают дальше.
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Бога Калєснікаф ніразу не барига і не сепар.
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Хи хи, Хамадей всегда был под Аваковым.
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кому вірити Тетяні ? чи СБУ ?
таке питання СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет из завода Колесникова в Донецке, - Чорновол - Цензор.НЕТ 6248
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Ксения! А Вы не в курсе? Кто на последней фотографии лежит на столе с книжками под головой?
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Скажем так - обое рябое, что Янголенко, что СБУ... С Черновол вообще отдельный вопрос...
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Опять чекисты в центе скандала! Не пора ли в консерватории чего то подправить? Хотя сегодняшний дирижер вряд ли будет менять что то ,могут его заработки сильно пострадать!
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Вот поэтому, дядя Петя, хер кто за тебя на этих выборах проголосует!
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А как на Хамадей попадает табак, бумага и т.п. поинтересоваться. Не-а? Хотя этой мульке уже четыре года.
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Контрабанда сигарет из лугандона от колесникова под демчиной, а демчина под грыцаком, а грыцак под потрохом, а потрох однопартиец колесникова. Потрошиная борьба с коррупцией.
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Ппц, что в том СБУ творится, тут и врагов не нужно иметь с таким СБУ.
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Эта дура себе на новые мозги копит очевидно именно поэтому пошла в депутаты.
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Если человек помер ,то это надолго,а если ДУРА,то это навсегда!И никакая пересадка не поможет СБУ фальсифікує справу проти начальника відділення поліції Дружківки Янголенка, щоб відновити контрабанду сигарет із заводу Колеснікова в Донецьку, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7171
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Чергова новина про торгівлю з "партньорами", твою дивізію...
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28 февраля - и 3 октября... Весь этот период конторцы святым духом харчевались и думали наезжать на сабжа или нет?
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Швидше за все ця контрабанда сюди пришита просто щоб відмазати хабарника і накинути на СБУшників. Імхо. Поживемо - побачимо.
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Так кому вірить? В нас вже люди не знають кому вірити, бо виходить нікому не можна.
Мєнти як і раніше беруть бабло. СБУ як і раніше кришує контрабанду і пресує бізнесс. Журналісти пишуть під замовлення. Депутатм давно ніхто не вірить.
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Ну, що СБУ кришує контрабанду ви знаєте, я також. Свіжий скандал з Семочко - це взагалі дно. Кому вірити - питання взагалі риторичне.
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А разве в оккупированном Донецке сигареты дешевле, чем на неоккупированной территории? Зрадофилы говорят, что там и газ, и свет и вода много дешевле. Неужели это правда? Нет, нет, как-то не верится. За что же тогда кровь проливали?
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Тобто з 28 лютого СБУ "оперативно" тільки вчора затримала того, хто заважав їм кришувати "контрабанду" цигарок? Тобто більш ніж пів року кришувальники шифрувались а зараз не витримали і спалились? Хм, цікавий сюжет. І на останньому фото він свідомість втратив? Отак гарненько на стіл з книжками під голівку? Щось мені це нагадує, десь я вже таке бачив...
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Що характерно, з цими папіросами так само боровся семочка, коли служив у СБУ. Перевівся у СЗР, відкрили на нього справу за незаконне збагачення, але справа боротьби з економічними злочинами за економічні злочини - ЖИВЕ у СБУ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол
 
 
 
 
 
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