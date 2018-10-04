 СБУ фальсифицирует дело против начальника отделения полиции Дружковки Янголенко, чтобы возобновить контрабанду сигарет с завода Колесникова в Донецке, - Чорновол

Об этом Чорновол сообщила в комментарии Цензор.НЕТ

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"28 февраля и.о. руководителя полиции Дружковки задержал фуру с контрабандными сигаретами с донецкой фабрики "Хамадей" Бориса Колесникова и Миши Косого ныне покойного. Продукция почти на 4 млн грн была передана фискалам. После этого канал поставки контрабандных сигарет через Дружковку прекратился. Но вчера СБУшники Демчины (первый заместитель главы СБУ Павел Демчина. - Ред.) устроили демонстративный штурм райотдела и задержали Янголенко. Ему инкриминируют вымогательство взятки. Никаких взяточных средств в деле не фигурирует все что нашли у Янголенко при обысках 1 тысяча 800 грн. Кроме того Сергей Янголенко - командир добробата, который отстоял Волноваху", - сообщила Чорновол.

"Контрабанда сигарет может иметь место в зоне АТО только под крышей СБУ. Поэтому я вижу в фальсификации дела против Янголенко желание расчистить канал контрабанды через Дружковку. Канал сигарет был под Демчиной", - отметила нардеп.

Напомним, 28 февраля, в рамках операции "Акциз-2018" в г. Дружковка был остановлен автомобиль IVECO DAILY, который направлялся в сторону Краматорска. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 99 950 пачек сигарет "Marlboro Gold", оклеенных марками акцизного налога Украины с признаками подделки, ориентировочной стоимостью более 3,5 млн гривен.













По оперативной информации правоохранителей, эти табачные изделия изготовлены на временно неподконтрольной территории и ввозились для последующей реализации на территории, подконтрольной украинской власти.

Вчера, пресс-центр ООС сообщил, что правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. взятки в сумме 200 тыс. грн.

Средства в сумме 200 тыс грн обнаружены и изъяты при проведении осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Позже стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали за вымогательство взятки в 200 000 гривен майора полиции Сергея Янголенко, который ранее был командиром батальона "Харьков-1".

В 2014-2015 годах Сергей Янголенко возглавлял батальон "Харьков-1", созданный по решению главы МВД одновременно с батальоном "Слобожанщина" и ротой "Харьков-2". По информации "Новостного портала", с марта 2018 года Сергей Янголенко исполнял обязанности начальника Дружковского отделения полиции. 30 августа назначен начальником. Сергей Янголенко награждён президентской медалью "За военную службу в Украине" и имеет наградное оружие.