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 Политика Украины, Происшествия, Киевские новости
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Все про:КГГА (2088) Киев (16560) Киевсовет (1122) Кличко (2582) нападение (1605) Гусовский Сергей (27)

 "Требуем выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности", - Кличко о нападении на Гусовского

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что начало сессионного заседания Киевсовета перенесено на середину дня из-за беспорядков на первом этаже здания КГГА и избиения депутата Киевсовета Сергея Гусовского.

Об этом пишет пресс-служба Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня произошла недопустимая ситуация. Перед началом заседания избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, сбили с ног и вытащили на улицу. Сейчас депутат в больнице. Также устроили беспорядки на первом этаже здания КГГА", - отметил мэр, добавив, что полиция должна разобраться с этой ситуацией.

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"Мы обращаемся к руководству правоохранительных органов, немедленно выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности. Мы пригласили сюда руководителя столичной полиции доложить депутатам о действиях правоохранителей в выяснении того, что произошло. Такие провокации надо пресекать", - заявил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3089575
 
 
 Топ комментарии
 
а може це його спершу в тюрму потрібно, нє ?
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Должны ли быть для БППшников и рыгов разные столбы?
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А чего педалик за гуся вписался? Вместе с ним землицу тырил?)))
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а може це його спершу в тюрму потрібно, нє ?
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Должны ли быть для БППшников и рыгов разные столбы?
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Столб может быть один, а перекладины разные, для соблюдения партийного плюрализма...)
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А чего педалик за гуся вписался? Вместе с ним землицу тырил?)))
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Педалик по башке ударенный, чтоб такого не было, надо заниматься тем, для чего вас народ выбрал, а не рубить бабло на всяких коррупционных схемах !!!
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Народных депутатов бить нельзя у них же неприкосновенность есть.
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Если у них неприкосновенность, бить их физически невозможно... Если побили, он сам виноват - почему заклятие неприкосновенности не скастовал...)
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Та неее....
Сначала выявление и наказание СБУ-ов и охранников избивавших журналистов.
Потом, спустя много лет - и до тебя очередь дойдет
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Он просто упал, а ему оказали первую медицинскую помощь зелёнкой, чего нервничаешь? "Требуем выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности", - Кличко о нападении на Гусовского - Цензор.НЕТ 5900
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Боится педалик зелёнки, ещё с детства.
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Специально для Виталия К список виновных в облитии зеленкой младо_мафиози Гусовского:
1) Коррупция

2) Жадность
3) Крупные девелоперы обезабраживающие Киев: Никонов (друг Веталя), банда Черновецкого, килеры-близнецы Константиновские, бесконечные Атутры Мхитаряны и им подобные
4) Нынешний Киевсовет
5) И главная причина: искренняя вера властьимущих, что люди это быдло - эта причина находится в головах разбогатевших дельцов. Поэтому надо арестовать эти головы и побиття прекратятся.
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Писанина блоХерів може бути і брехнею, ви ніколи не задумувалися, за рахунок чого вони живуть?
Не фан Гусі, але те що про нього пишуть виглядає заказухою.
Він має приміщення під приймальню у будинку за адресою Басейна 1/2, але не приватизував його, і тим паче не приватизовував цей будинок! Цей будинок уже років 20 у приватній власності, там Пузата хата на першому поверсі. Отже - брехня.
Є хоч одне свідчення, що тераса біля ресторану збудована за його сприяння? Ви бачили скільки цих літніх терас по Києву? Їх звоять в наглу, і ні яких дозволів ні хто не потребує, а тим паче якогось сприяння. Літня тераса біля Пантагрюеля існує фіг зна скільки, Ресторан кілька разів уже назву змінив, а тераса як була так і є. Появилася вона там ща тоді, коли той Гусовський і не мріяв про плітику.
Далі ідеться про якесь накопичення "корупційних справ". А яких? Де вони? І чи є взагалі?
А от далі найцікавіше. Садонеміч на нього ображена, за нетаку позицію у Київраді. От через своїх прикормлених блоХерів садонемічні і організовують атаку.

Тут справа ось у чому: Київрада мала проголосувати за створення музею на Поштовій, а забудовник вирішив це рішення заблокувати. Він, мабуть, заніс гроші Садовому, а той дав наказ фракції Садонемочі у Київраді голосувати проти (тоді голосів за музей не вистачило б). Гусовський з компанією не погодилися і проголосували "за". Садовий наказав фракцію Садонемочі ц Київраді розпустити, всіх депутатів із Садонемочі виключили, а на Гусовського почали інформаційну атаку, з додаванням фізичного впливу.

Можливо Садонеміч і тітушок проплатила.
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Ви так багато знаєте про Гусовського, що сперечатись неможливо). Але я точно знаю що в Київраду неможливо попасти звинчайній людині, навіть в Раду можливо, приклад Гаврилюк, а ось в Київ Раду ні - дуже земля золота. А що мафія між собою не поділила хай цікавить правоохорнців. Кстати, Пузата Хата детище киллеров близнецов Константиновских так что не удивлюсь если ваш Гусовский с ними снюхался, причем в прямом смысле снюхался))
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Не ну прикол. Когда торговлю громили по ночам так виталик сидел тихо и ничего не видел. А ведь рубил сук на котором сам сидел. Теперь кто-то его же методами пользуется и он возмущается. А ведь издавна замечено - любого чемпиона три пузатых дядька с сокирами в миг завалят.
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Побили депутата?Богоугодна справа.Це ж не людину.нащо вони такі пихаті та не думаючі за людей потрібні.
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он хочет чтоб наваляли ему - думаю и это можно "Вимагаємо виявити всіх винних у безладах та побитті і притягнути їх до відповідальності", - Кличко про напад на Гусовського - Цензор.НЕТ 1501
толпа зайцев вломит и льву "Вимагаємо виявити всіх винних у безладах та побитті і притягнути їх до відповідальності", - Кличко про напад на Гусовського - Цензор.НЕТ 7812
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Сцуко, дожились, уже какое то чмо за людской протест, справедливость и саботаж Луцика, требует наказать людей...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Требуем выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности", - Кличко о нападении на Гусовского
 
 
 
 
 
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