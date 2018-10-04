 "Требуем выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности", - Кличко о нападении на Гусовского

Об этом пишет пресс-служба Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня произошла недопустимая ситуация. Перед началом заседания избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, сбили с ног и вытащили на улицу. Сейчас депутат в больнице. Также устроили беспорядки на первом этаже здания КГГА", - отметил мэр, добавив, что полиция должна разобраться с этой ситуацией.

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"Мы обращаемся к руководству правоохранительных органов, немедленно выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности. Мы пригласили сюда руководителя столичной полиции доложить депутатам о действиях правоохранителей в выяснении того, что произошло. Такие провокации надо пресекать", - заявил Кличко.