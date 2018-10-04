 "Требуем выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности", - Кличко о нападении на Гусовского

Об этом пишет пресс-служба Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас сегодня произошла недопустимая ситуация. Перед началом заседания избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, сбили с ног и вытащили на улицу. Сейчас депутат в больнице. Также устроили беспорядки на первом этаже здания КГГА", - отметил мэр, добавив, что полиция должна разобраться с этой ситуацией.
"Мы обращаемся к руководству правоохранительных органов, немедленно выявить всех виновных в беспорядках и избиении и привлечь их к ответственности. Мы пригласили сюда руководителя столичной полиции доложить депутатам о действиях правоохранителей в выяснении того, что произошло. Такие провокации надо пресекать", - заявил Кличко.
Сначала выявление и наказание СБУ-ов и охранников избивавших журналистов.
Потом, спустя много лет - и до тебя очередь дойдет
1) Коррупция
2) Жадность
3) Крупные девелоперы обезабраживающие Киев: Никонов (друг Веталя), банда Черновецкого, килеры-близнецы Константиновские, бесконечные Атутры Мхитаряны и им подобные
4) Нынешний Киевсовет
5) И главная причина: искренняя вера властьимущих, что люди это быдло - эта причина находится в головах разбогатевших дельцов. Поэтому надо арестовать эти головы и побиття прекратятся.
Не фан Гусі, але те що про нього пишуть виглядає заказухою.
Він має приміщення під приймальню у будинку за адресою Басейна 1/2, але не приватизував його, і тим паче не приватизовував цей будинок! Цей будинок уже років 20 у приватній власності, там Пузата хата на першому поверсі. Отже - брехня.
Є хоч одне свідчення, що тераса біля ресторану збудована за його сприяння? Ви бачили скільки цих літніх терас по Києву? Їх звоять в наглу, і ні яких дозволів ні хто не потребує, а тим паче якогось сприяння. Літня тераса біля Пантагрюеля існує фіг зна скільки, Ресторан кілька разів уже назву змінив, а тераса як була так і є. Появилася вона там ща тоді, коли той Гусовський і не мріяв про плітику.
Далі ідеться про якесь накопичення "корупційних справ". А яких? Де вони? І чи є взагалі?
А от далі найцікавіше. Садонеміч на нього ображена, за нетаку позицію у Київраді. От через своїх прикормлених блоХерів садонемічні і організовують атаку.
Тут справа ось у чому: Київрада мала проголосувати за створення музею на Поштовій, а забудовник вирішив це рішення заблокувати. Він, мабуть, заніс гроші Садовому, а той дав наказ фракції Садонемочі у Київраді голосувати проти (тоді голосів за музей не вистачило б). Гусовський з компанією не погодилися і проголосували "за". Садовий наказав фракцію Садонемочі ц Київраді розпустити, всіх депутатів із Садонемочі виключили, а на Гусовського почали інформаційну атаку, з додаванням фізичного впливу.
Можливо Садонеміч і тітушок проплатила.
толпа зайцев вломит и льву